COVID-19: Marile companii americane strang randurile si incep productia de componente pentru 200.000 de ventilatoare

Ford, General Motors and Tesla are being given the go ahead to make ventilators and other metal products, FAST! @fema Go for it auto execs, lets see how good you are? @RepMarkMeadows @GOPLeader @senatemajldr - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2020

"Arsenalul Sanatatii" se mobilizeaza, titreaza Crain's Detroit Business Astfel, Meridian Lightweight Technologies Holdings Inc. ajuta GM sa obtina sase tipuri diferite ale unor parti de compresoare facute din magneziu pentru circa 200.000 de ventilatoare, a anuntat Joe Petrillo, director in cadrul Meridian.Partile sunt prea mici pentru masinile construite de Meridian, dar vor putea fi utilizate pentru ventilatoare cu ajutorul altor fabricanti. De asemenea, compania Creative Foam Corp a anuntat ca a dat curs apelului lansat de GM si va incepe se fabrice alte componente pentru ventilatoare, a anuntat Phil Fioravante, presedintele Creative. Acesta si-a exprimat speranta ca distribuirea lor va incepe chiar de saptamana aceasta. "", a declarat Petrillo.Specialistii estimeaza ca in SUA circa 960.000 de pacienti infectati cu noul coronavirus vor ajunge in stare grava si vor avea nevoie de ventilator, in conditiile in care se estimeaza ca in intreaga tara ar exista la ora actuala circa 200.000 de aparate de acest fel.a facut duminica un apel pe Twitter catre marile companii Ford, General Motors si Tesla, sugerandu-le sa produca ventilatoare si alte produse din metal atat de necesare in aceste momente. "REPEDE!", a scris el, precizand ca provocarea este adresata sefilor acestor companii. "Sa vedem cat de buni sunteti!", a mai subliniat presedintele american.Si alte companii s-au apucat de treaba, inclusiv in domenii complementare. De exemplu, mai multe distilerii din Michigan au inceput inca de saptamana trecuta sa creeze dezinfectanti pentru maini din alcool, atat pentru clienti, cat si pentru autoritati si cadrele medicale.La fel, Dow Chemical se alatura eforturilor generale si incepe sa produca echipament medical de protectie.C.B.