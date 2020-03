COVID-19: O companie din Romania incepe sa testeze printarea 3D a unor componente esentiale pentru ventilatoare

Ziare.

"Astfel de produse au fost printate in diverse tari afectate, inclusiv Italia, pentru a fi folosite in spitale si a sustine pacientii care au dificultati de respirare", se arata intr-un comunicat al companieiremisConform sursei citate, produsele urmeaza sa fie distribuite institutiilor medicale, "pentru a testa capacitatea de productie in situatia cererii din partea spitalelor care trateaza pacientii afectati cu noul virus".Facem apel catre institutiile medicale pentru a ne contacta si a ne furniza detalii despre componentele exacte de care au nevoie, noi in prezent testand variante folosite in alte tari, despre care nu stim daca sunt 100% compatibile cu cele din Romania", a declarat Andrei Grigore, manager LxEar.Compania face apel atat la specialistii in tehnologia 3D, care se pot alatura pentru a afla detalii legate de productie, dar mai ales "la"Aceste imprimante pot produce intr-un timp record multe dintre componente, ele fiind in mod normal folosite la printarea protezelor, tesuturilor si altor elemente medicale (...) Proiectul a fost initiat si in alte tari, precum UK, unde guvernul a creat o comunicare oficiala adresata persoanelor specializate, pentru)", se mai arata in comunicatul citat.Reamintim ca mai multi specialisti in tehnologia 3D si nu numai au declarat pentru Ziare.com ca sunt gata sa colaboreze cu Ministerul Sanatatii pentru a pregati din timp componente sau chiar ventilatoare pentru respiratia artificiala.Si in SUA marii fabricanti de automobile s-au mobilizat si colaboreaza pentru realizarea de cat mai multe ventilatoare medicale, esentiale pentru supravietuirea bolnavilor de COVID-19 in stare grava.C.B.