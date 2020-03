Covid-19: Peste 100.000 de oameni din afara Chinei s-au vindecat. Spania si Germania stau nesperat de bine. Ce state au o rata peste 50%

Danemarca: 1 caz declarat vindecat, din 2.860

Irlanda: 5 cazuri din 3.235

Polonia: 7 cazuri din 2.311

Finlanda: 10 cazuri din 1.418

Norvegia: 13 cazuri din 4.635

Suedia: 16 cazuri din 4.435

Portugalia: 43 de cazuri din 7.443

Marea Britanie: 135 de cazuri din 25.150

Olanda: 250 de cazuri din 12.595

Astfel, din aproape 850.000 de cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate pana marti seara, peste 176.500 erau declarate vindecate in toata lumea, potrivit datelor centalizate de site-ul Worldometers Din acest numar, trebuie scazute insa peste 76.000 de persoane care au fost declarate vindecate in China, ca sa avem o imagine mai fidela a realitatii din celelalte zone.La un total de 768.000 de infectati in afara Chinei, asta inseamna o rata a vindecarii de, in restul lumii. Spre comparatie, in Romania aceasta rata este desisunt singurele tari din lume care au peste 50% rata de vindecare a celor infectati. In Europa, surprinzator, Spania si Germania au rate de, la fel si Albania, in timp ce Belarus are o rata de, cea mai buna dintre statele suverane ale Europei.Spania se apropie de 20 de mii de vindecati, in timp ce Germania si Italia au depasit cate 15 mii.Insulele Feroe, Gibraltar si Bangladesh au foarte putin sub pragul de 50%, completand clasamentul deschis de cele patru tari asiatice.Sunt insa si state europene care stau surprinzator de prost din acest punct de vedere: