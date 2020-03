COVID-19 provoaca inca un deces in Romania: Am ajuns la un bilant negru de 24 de morti

LIVE

Ziare.

com

"In noaptea trecuta, a mai fost raportat dupa ora 00.45, un deces al unei persoane confirmata cu noul coronavirus", anunta Grupul de Comunicare Strategica.Este vorba despre o femeie, de 80 ani, din judetul Bacau, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi, in sectia de Terapie Intensiva.Pacienta a fost confirmata cu COVID-19 pe 25 martie si a murit a doua zi.GCS transmite ca femeia avea comorbiditati: insuficienta cardiaca si fibrilatie atriala.Inca 123 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania , pana joi la amiaza, numarul total ajungand la 1.029.In acest moment, n umarul deceselor din Europa a depasit 15.000