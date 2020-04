COVID-19: Romania are 663 de morti. Autoritatile ne roaga sa nu ne relaxam de 1 Mai: Pot aparea noi focare!

LIVE TEXT

Alte 13 decese au fost anuntate in Romania

Avem 11.616 de cazuri de coronavirus confirmate in Romania. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 277 de noi cazuri de imbolnavire

Inca patru romani au murit de COVID-19

Un doctor din judetul Hunedoara a murit din cauza coronavirusului

Ziare.

com

Romania inregistreaza, pana acum, 11.616 de cazuri, iar bilantul total al mortilor a ajuns la 663. Sunt inregistrati oficial si 87 de romani decedati in strainatate, cei mai multi in Italia: 27.Institutul National de Sanatate Publica a anuntat azi ca aproape 44 la suta din totalul cazurilor de infectare inregistrate in ultimele 14 zile au fost in Suceava, Bucuresti, Botosani, Arad si Bihor, iarDe asemenea, Ministerul Sanatatii a anuntat ca a fost demarat procesul de colectare a plasmei pentru tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus.Totusi, de o saptamana toate autoritatile vorbesc doar despre mult asteptata relaxare. Incepand de azi,Pentru asta, ieri a fost data o noua ordonanta militara, nr. 10 , care contine si noi restrictii de zbor si reguli prin care e limitat contactul postasilor cu cetatenii carora le livreaza. Totodata, premierul Orban a anuntat ridicarea restrictiilor de circulatie in localitati si deschiderea parcurilor si hotelurilor.La nivel mondial, s-a trecut pragul de 3 milioane de oameni infectati cu noul coronavirus, dintre care 1 milion sunt doar in SUA, iar numarul de morti in toata lumea a trecut deja de 216.000.- Statele Unite au atins pragul de un milion de cazuri confirmate, potrivit Universitatii Johns Hopkins, scrie The Guardian.Bilantul deceselor este acum de 57.000 de persoane.- In Franta, 23.660 de persoane au murit din cauza coronavirusului de la inceputul lui martie, cu 367 de noi victime in 24 de ore, dar numarul pacientilor in stare grava continua sa scada, potrivit bilantului cotidian stabilit marti de Directia generala de Sanatate (DGS), scrie AFP.221 de persoane au iesit de la Terapie intensiva in ultimele 24 de ore, confirmand scaderea continua observata de mai mult de doua saptamani.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat, marti seara, intrebat daca dezinfectantul pe baza de alcool ajuta pentru distrugerea coronavirusului, ca acesta distruge virusul intr-un minut, dar ca nimic nu se compara cu apa si sapunul."Ajuta. Si studiile din afara ne arata ca tot ce insemana dezinfectanti pe baza de alcool de 70 de grade si clor pot ucide intr-un minut tot ce inseamna virus sau coronavirus. Ramane ca aceste lucruri sa ne intre in reflex, in fiecare zi, dar nici acest alcool de 70, nici o solutie pe baza de clor nu inlocuieste spalatul cu apa si sapunul, nu inlocuieste igiena, nu inlocuieste obiceiul de a tusi sau stranuta intr-o batista. Nu inlocuieste pastrareaunei distante", a declarat Tataru la Digi24, intrebat daca dezinfectantul pe baza de alcool ajuta pentru distrugerea coronavirusului.- Peste 260 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sunt infectati cu COVID-19, in timp ce aproximativ 3.200 de persoane din cadrul institutiei se afla in izolare sau carantina, sustine, intr-un comunicat, Sindicatul Politistilor Europeni Europol.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca Romania inca merge spre varful pandemiei de coronavirus si se asteapta ca in urmatoarele doua saptamani sa scada numarului cazurilor noi "de la o zi la alta"."Ne asteptam la sfarsitul lunii aprilie, dupa sarbatorilor pascale, la un varf, varful urmand sa fie mai abrupt sau mai lin. Vorbeam de 10.000 - 12.000 de cazuri sau, daca era mai abrupt, putand fi dus un pic dupa 1 mai si cu un numar mai mare de cazuri, poate 15-20.000. Suntem in acel moment in care inca mergem spre varf, dar e o panta lina, sa spunem, in acest moment, cu un numar de cazuri crescand, dar in asa numit platou in fierastrau. Avem o zi un numar mai mare, a doua zi un numar mai mic, iar un numar mai mare. Suntem intr-un moment in care avem peste 11.000 de cazuri, peste 3.000 de cazuri vindecate, 660 de decese, avem 246 de cazuri in terapie intensiva", a declarat Tataru, la Digi 24.El a precizat ca vin cateva zile libere, de 1 Mai, iar momentul trebuie foarte bine gestionat pentru a preveni aparitia unor noi focare.- Rata de vindecare de la debutul pandemiei de coronavirus si pana in prezent este, in judetul Constanta, de peste 65%, printre cele mai ridicate din tara, a informat marti seara Institutia Prefectului.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus, marti seara, ca, peste doua zile, la Spitalul Judetean Suceava, managementul militar va fi predat unei echipe civile, el spunand ca exista "un personal medical reabilitat" si "o incredere recapatata".- Uniunea Elena din Romania a initiat si desfasoara, in contextul pandemiei de coronavirus, un proiect national de solidaritate, prin care sunt donate masti de protectie de unica folosinta unor spitale din Romania in care sunt tratati pacientii infectati cu COVID-19, a afirmat, marti, pentru AGERPRES, presedintele Uniunii, deputatul Dragos Gabriel Zisopol.- Ministerul Francez al Sporturilor a precizat, marti, dupa ce premierul Edouard Philippe a anuntat ca spre deosebire de activititile sportive individuale sporturile de echipa nu se vor putea practica nici incepand din data de 11 mai, ca pana la sfarsitul lunii iulie nu va exista nicio competitie, insa ligile pot lua in calcul incheierea sezonului in august sau in septembrie, relateaza Le Figaro.- Primaria Capitalei a dechis, in Regie, patru cabinete medicale stomatologice, care vor oferi gratuit servicii copiilor care au urgente stomatologice, acestea urmand sa functioneze in fiecare zi, anunta Municipalitatea, printr-un comunicat de presa.- Reprezentantul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca masurile se vor relaxa progresiv, in urma pandemiei, dupa analize ce vor fi facute la doua saptamani si ca institutiile ar trebui sa isi achizitioneze termometre de masurat temperatura la distanta. De asemenea, spune el, in aceasta vara trebuie sa ne "antrenam".- Serbia, unde aproape 170 de persoane au murit din cauza Covid-19, va relaxa masurile restrictive prin redeschiderea restaurantelor, a magazinelor si reluarea transportului public, au anuntat marti autoritatile, scrie AFP."Restaurantele si cafenelele vor fi deschise incepand de luni, respectand distantarea sociala si luand toate masurile de precautie", a declarat presei epidemiologul Branislav Tiodorovic.- Regatul Unit a inregistrat, marti, 586 de decese din cauza noului coronavirus, marcand o crestere in raport cu ziua precedenta, bilantul total fiind de 21.678 in spitalele britanice, scrie AFP.Numarul oficial al contaminarilor a ajuns la 161.145 de cazuri, cu 3.996 in plus, a precizat ministrul Sanatatii, Matt Hancock, in timpul unei conferinte de presa.- Un reporter l-a intrebat pe presedintele Klaus Iohannis unde s-a tuns, facand si o gluma, cum ca el a incercat acasa, dar nu a prea reusit."Tot asa acasa, mai incercati", a raspuns presedintele Klaus Iohannis.- Primul bebelus din Romania, infectat cu coronavirus a fost externat, marti, din Maternitatea Bega, din Timisoara. Dimitri este primul din cei trei nou-nascuti infectati care au ajuns la maternitatea Bega, ceilalti doi urmand sa mai stea in spital cateva zile.- IGSU anunta ca peste 200.000 de combinezoane si 300.000 de manusi vor ajunge in perioada urmatoare la echipajele care intervin in prima linie pentru combaterea pandemiei generata de COVID-19.Echipamentele de protectie au venit in tara inca de ieri si au fost achizitionate de statul roman din Coreea de Sud si Malaezia, prin Oficiul National de Achizitii Centralizate si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.- Organizatia Mondiala a Turismului (OMT) estimeaza ca sosirile turistilor straini ar putea scadea cu pana la 30% anul acesta, la nivel mondial, ceea ce s-ar traduce printr-o pierdere de venituri de circa 450 miliarde dolari, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.- Grecia va ridica progresiv masurile de izolare incepand cu 4 mai.- Italia trece de 200.000 de persoane infectate cu Covid-19, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost consemnate alte 2.091 de cazuri pozitive, precum si 382 de persoane decedate.In total, Italia a ajuns 201.505 cazuri si 27.359 de persoane decedate.- Klaus Iohannis a vorbit si despre reluarea competitiilor sportive: "Daca se vor relua, exista o probabilitate mare sa se reia fara spectatori. Lucrurile nu vor intra, din pacate, in normalitate".- "Dupa o luna si jumatate deja putem sa tragem destul de multe concluzii si as incepe prin a remarca ca in aceasta epidemie autoritatiile, impreuna cu medicii si romanii, au obtinut pana acum rezultate notabile" - Klaus Iohannis.- Aproape 50 de marinari de pe USS Kidd au fost testati pozitiv cu coronavirus, potrivit Marinei Statelor Unite ale Americii.- Mastile de protectie vor fi obligatorii incepand cu 11 mai in transportul public din Franta.- Vladimir Putin avertizeaza ca Rusia nu a atins inca varful infectiilor cu Covid-19. Pana la aceasta ora, Rusia a anuntat 93.558 de cazuri si 867 de decese.- Un serviciu privat de ambulanta din Targu Mures a inceput testarea gratuita a personalului medical, a politistilor si a militarilor din zona operativa, pentru determinarea eventualelor infectii cu noul coronavirus, prin efectuarea de teste rapide IgG si IgM SARS-Cov 2., ceea ce urca bilantul zilei la 17 si pe cel total la 663.- Toata populatia Luxemburgului va fi testata pentru noul coronavirus, respectiv circa 625.000 de persoane, a anuntat marti executivul acestui stat membru al UE, care pana in prezent are confirmate 3.729 de cazuri de COVID-19 si, raportat la populatia sa, este printre cele mai afectate.- Institutia Prefectului Vrancea a depus, marti, o plangere penala pe numele unui medic de la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani, dupa ce acesta din urma a mers la serviciu, intrand astfel in contact cu medici si pacienti, desi avea simptome de COVID-19.- Portugalia urmeaza sa ridice - la 3 mai - starea de urgenta, care a antrenat in martie inchiderea tuturor afacerilor si serviciilor considerate neesentiale, in vederea unei opriri a rapandirii noului coronavirus, insa economia urmeaza sa reporneasca lent si treptat, a anuntat marti presedintele Marcelo Rebelo de Sousa, relateaza Reuters.- Comisia Europeana a adoptat marti un pachet bancar care va facilita acordarea de imprumuturi bancare gospodariilor si intreprinderilor din intreaga Uniune Europeana, pentru a garanta ca bancile pot acorda in continuare imprumuturi pentru a sprijini economia si a contribui la atenuarea impactului economic semnificativ al coronavirusului.- Transportatorul aerian national Tarom a anuntat marti ca extinde pana la 14 mai inclusiv suspendarea curselor catre/dinspre Italia, Spania, Germania, Franta, Austria, Belgia, Marea Britanie, Olanda si Turcia.- Starea de urgenta declarata in Portugalia pentru limitarea raspandirii noului coronavirus va fi ridicata pe data de 3 mai, dar redeschiderea economiei va fi un proces lent si gradual, a declarat marti presedintele Marcelo Rebelo de Sousa., avertizeaza organizatia International Rescue Committee (IRC), citata de BBC - Comisia sprijina statele membre pentru a face fata impactului resimtit in sectorul turismului din cauza coronavirsului. Thierry Breton, comisarul pentru piata interna, sustine ca e nevoie de solidaritate pentru a depasi aceasta criza, pentru ca "nicio tara nu o poate depasi singura".- Primul dintre cei trei bebelusi internati la Maternitatea Bega si confirmati cu COVID-19 a fost externat din spital, dupa ce s-a vindecat. Belelusul a fost preluat de mama lui, si ea vindecata de coronavirus, care a venit din judetul Hunedoara, cu o ambulanta.- Exista peste 100 de proiecte de vaccinuri anti-COVID-19 pe plan mondial, din care opt au ajuns in faza studiilor clinice, potrivit unor date publicate de London School of Hygiene & Tropical Medicine.- Un politist din Dolj este infectat cu noul coronavirus, acesta fiind primul caz din cadrul IPJ. Alti 13 politisti, care au intrat in contact cu omul legii, sunt izolati la domiciliu.- Universitatile de medicina din Ungaria vor lansa vineri un program de screening pentru o estimare a numarului real de persoane contaminate cu noul coronavirus si a distributiei lor pe teritoriul tarii, a anuntat marti rectorul Universitatii Semmelweis din Budapesta, Bela Merkely.- 120 de detinuti din Turcia au fost testati pozitivi pentru noul coronavirus in patru inchisori, a declarat marti ministrul justitiei Abdulhamit Gul la Ankara., Directia de Sanatate Publica declansand o ancheta epidemologica in acest caz.- APADOR-CH se intreaba cat de corecte sunt datele comunicate de Guvern privind COVID-19, care spun ca intre 23 martie si 27 aprilie 2020, in Romania au fost 631 de decese cauzate de COVID, deci, in medie, 17 morti pe zi, iar in perioada 2010-2016, media zilnica a fost de 700 de morti pe zi.- Mai multe persoane cu coronavirus au fost depistate in zona Kilometrul 8, la intrarea din Bragadiru in Bucuresti, scrie Ziar de Bragadiru . Acestia au fost testati dupa ce 8 colegi de-ai lor au fost diagnosticati cu noul COVID-19. Detasamentul de 70 de militari a fost retras pentru a fi testat., arata date publicate marti de Biroul National brtianic de Statistica (ONS) - un bilant care include decese in afara mediului spitalicesc.- Coordonatorul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, secretarul de stat Ionel Oprea, a declarat in sedinta operativa de marti de la Palatul Administrativ, ca in prezent situatia in cadrul unitatii spitalicesti este, fiind asigurata resursa umana la 50% din capacitate, prin angajarea asistentelor, infirmierelor si ingrijitoarelor puse la dispozitie prin efortul comun societate civila - administratie.- Ministerul Afacerilor Externe reactioneaza dupa ce sute de romani au fost infectati cu noul coronavirus la cel mai mare producator de carne si produse din carne din Germania. MAE spune ca niciun roman nu este in stare grava."Cu privire la cetatenii romani, lucratori in cadrul unui abator din Birkenfeld, de langa orasul Pforzheim (landul Badden-Wurttemberg), Republica Federala Germania, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei la Berlin si Consulatul General al Romaniei la StuttgartIn acest context, Ambasada Romaniei la Berlin a contactat atat Ministerul Agriculturii cat si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, iar la nivel local, prin intermediul Consulatului general al Romaniei la Stuttgart, au fost sesizati Premierul landului si primarul localitatii in care se afla abatorul", arata MAE, intr-un comunicat, la solicitarea Mediafax.- Austria va permite incepand de vineri adunarea in grupuri de pana la zece persoane, a transmis marti guvernul de la Viena intr-un anunt despre noi pasi privind relaxarea restrictiilor menite sa combata raspandirea noului coronavirus, avertizand insa ca oricand s-ar putea "apasa butonul stop" daca numarul cazurilor de COVID-19 va creste din nou.- Salvati Copiii anunta ca, in urma apelului facut de Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, care a accesat mecanismul de echipare a spitalelor din Romania creat de Salvati Copiii in lupta contra pandemiei, organizatia- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita a decis ca nu se impune carantinarea comunei Barbulesti, asa cum solicitase primarul orasului Urziceni, Constantin Sava . Decizia CJSU a venit in urma anchetei epidemiologice facute in localitate., printr-o decizie a ministrului Sanatatii, Nelu Tataru. Conducerea unitatii medicale a fost preluata de Daniel Malita, seful Laboratorului Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala din cadrul aceluiasi spital.- Spitalele italiene aflate in prima linie a luptei impotriva coronavirusului se confrunta cu munti de deseuri medicale potential contaminate, cum este cazul la Cremona, in Lombardia (nord), unde cantitatea lor s-a dublat in decurs de o luna.- Locuitorii Marii Britanii, in frunte cu prim-ministrul Boris Johnson, au pastrat marti un minut de reculegere drept omagiu adus cadrelor medicale decedate dupa ce s-au aflat in prima linie a luptei cu noul coronavirus.- Constructorul auto american Ford a anuntat joi ca va relua din 4 mai gradual productia de vehicule si motoare la principalele sale uzine din Europa, inclusiv la uzina din Craiova.- Peste 4.000 de persoane au murit de coronavirus in doua saptamani in azilurile de batrani din Anglia, a transmis marti Biroul National de Statistica (ONS), ridicand astfel bilantul total al victimelor din Regatul Unit. In total, ONS a raportat 4.343 de morti in centrele de batrani intre 10 si 24 aprilie. Cifrele au fost transmise catre ONS de administratorii azilurilor.- Un detinut de la Penitenciarul Deva a fost confirmat cu coronavirus. Barbatul este asimptomatic, a fost separat de ceilalti, iar politistii care au interactionat cu el au avut manusi si masca.- Epidemia COVID-19 s-a soldat cu 71 de morti in 24 de ore in Iran, iar bilantul total al deceselor a crescut la 5.877, au anuntat marti autoritatile. Bilantul total al contaminarilor cu noul coronavirus in Iran a crescut la 92.584 de cazuri, cu 1.112 in plus intr-o zi.- Starea de sanatate a Arhiepiscopului Pimen s-a ameliorat simtitor, a anuntat marti Agentia Basilica a Patriarhiei Romane, care citeaza o declaratie a purtatorului de cuvant al BOR, Vasile Banescu.- Parlamentul Serbiei si-a reluat marti lucrarile, pentru prima data dupa instaurarea starii de urgenta, la 15 martie, din cauza epidemiei de COVID-19.- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a facut marti o vizita la Chisinau, pentru a insoti un transport de 100.000 de masti chirurgicale si 5000 de perechi de manusi medicale donate de tara sa Republicii Moldova.- Un student vietnamez a fost condamnat marti la un an de inchisoare cu suspendare pentru ca a lovit un paznic al unei cladiri care i-a solicitat sa-si puna masca de protectie.- Donald Trump se gandeste sa ceara Beijingului sa plateasca miliarde de dolari reparatii in contul pagubelor cauzate de noul coronavirus, care a aparut in orasul Wuhan, se declara nemultumit de China si anunta o "ancheta foarte serioasa in curs"."Suntem nemultumiti de China", iar boala "ar fi putut sa fie oprita la sursa si nu s-ar fi raspandit in intreaga lume", a denuntat presedintele american in conferinta sa de presa zilnica luni, dedicata pandemiei.- Contactii colegi de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) ai asistentei medicale de la Spitalul de Urgenta Ploiesti depistata cu COVID-19 au fost chemati la munca din izolare, dupa ce testele lor au iesit negative la coronavirus.- Scriitoarea Ana Blandiana a declarat marti pentru News.ro ca, gratie linistii oferite de perioada de izolare, este aproape de finalizarea cartii pe care a inceput sa o scrie in urma cu trei ani. Continuarea "Falsului tratat de manipulare" se incheie cu marturisirea ca il termina in timpul pandemiei.- Un medic din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani este cercetat de procurori pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce acesta ar fi continuat sa vina la munca desi intrase in contact cu alte cadre medicale confirmate cu COVID-19 si prezenta simptomatologie specifica virusului.- Un total de 12.089 de persoane au fost testate pozitiv cu COVID-19 in Polonia, unde noul coronavirus a cauzat pana acum 570 decese, au anuntat marti autoritatile de la Varsovia, potrivit thenews.pl. Numarul noilor cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 a sporit cu 187 fata de ziua anterioara, interval in care au murit inca opt persoane., potrivit Mediafax. Ambasadorul Romaniei in Germania, Emil Hurezeanu, afirma ca situatia lor este cunoscuta, iar un caz critic a fost salvat.- Un numar de, fiind vorba despre un spital in care sunt tratati pacienti COVID-19 si trei spitale in care sunt internati bolnavi care nu au COVID-19, a anuntat marti, purtatorul de cuvant al Prefecturii, Andreea Stefan, citat de Agerpres.- Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite au introdus saptamana aceasta sase noi puncte pe lista lor oficiala cu simptome ale COVID-19: frisoane, tremuraturi repetate insotite de frisoane, dureri musculare, dureri de cap, gat inflamat si pierderea gustului sau mirosului.Acestea au fost adaugate pe lista cu simptome ale COVID-19 identificate de agentia de sanatate publica din SUA la inceputul epidemiei - febra, tuse, insuficienta respiratorie sau dificultate in respiratie.- Numarul angajatilor si beneficiarilor infectati cu noul coronavirus la Caminul pentru Persoane Varstnice Tutova a crescut la 19, dupa ce in urma cu o zi fusesera raportate 11 cazuri, au informat, marti, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui, citati de Agerpres.- Papa Francisc a cerut marti populatiei sa se supuna regulilor care vizeaza prevenirea unui al doilea val devastator de infectare cu noul coronavirus, in conditiile in care tot mai multe tari incep sa relaxeze masurile luate din cauza pandemiei de COVID-19.La ATI, in acest moment, sunt internati 243 de pacienti - Imediat dupa inceputul ridicarii restrictiilor, in Germania au aparut indicii de agravare a epidemiei de COVID-19, informeaza AFP. Rata de infectare sau de reproducere a coronavirusului, urmarita atent de autoritati, a atins din nou pragul de 1,0, arata date oficiale publicate luni seara de Institutul Robert Koch.- Bilantul zilnic al mortilor din cauza noului coronavirus a crescut cu 72, iar al contaminarilor cu 6.411 in Rusia. AStfel, s-au inregistrat in mod oficial 93.558 de contaminari cu SARS-Cov-2 si 867 de decese de la inceputul epidemiei.- Spatiile pietonale, aleile, trotuarele si zonele verzi din Targu Jiu sunt dezinfectate in aceasta perioada, a anuntat, marti, primarul municipiului, Marcel Romanescu.- Autoritatile bulgare planuiesc sa deschida la 1 iulie sezonul turistic estival, in contextul crizei care afecteaza puternic acest domeniu din cauza pandemiei de coronavirus.- Scolile si liceele din sectorul 4 au fost dezinfectate si dotate cu toate materialele de igiena necesare, astfel incat elevii din anii terminali - clasele a VIII-a, a XII-a si a XIII-a, acolo unde este cazul - si cadrele didactice sa poata reveni la cursurile de pregatire pentru evaluarea nationala si bacalaureat.- Biblioteca Nationala a Romaniei va ramane inchisa, in continuare, pentru public pana la ridicarea masurilor impuse prin starea de urgenta, anunta institutia pe Facebook.- Ministerul Sanatatii a anuntat ca. Marti dimineata au avut loc primele 3 recoltari de plasma de la donatori vindecati de COVID-19, in cadrul Centrului de Transfuzie Sanguina Bucuresti, conform unui comunicat remis Ziare.com., potrivit modelului de predictie al Universitatii din Washington., fata de 331 de decese inregistrate luni, iar noile cazuri de imbolnavire confirmate continua sa se reduca, a anuntat marti Ministerul Sanatatii de la Madrid.- Spatiile sectiei de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau in care sunt tratati bolnavii cu COVID-19 sunt dezinfectate cu o solutie de ultima generatie, respectiv un dispozitiv - robot ce utilizeaza lampi ce emit radiatii ultraviolete care distrug virusii in circa 15 minute.- Editia 2020 a Festivalului International de Film de la Karlovy Vary, programata sa aiba loc in luna iulie, a fost anulata din cauza pandemiei.- Bilantul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut in Germania la 156.337, iar al mortilor la 5.913, a anuntat marti Institutul de boli Infectioase Robert Koch, relateaza Reuters.Bilantul zilnic al contaminarilor a crescut cu 1.144 de imbolnaviri - in scadere dupa trei zile succesive de crestere -, iar cel al deceselor cu 163 de morti, precizeaza institutul, citat de News.ro.- Autoritatile sanitare chineze au anuntat marti ca au inregistrat luni sase noi contaminari cu noul coronavirus in China continentala si niciun deces din cauza covid-19.- Nissan, al doilea producator auto din Japonia, se asteapta sa raporteze pierderi operationale in anul fiscal incheiat la 31 martie 2020, din cauza scaderii vanzarilor, in urma impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19)., anunta GCS, insa nu a fost raportat si decesul medicului din Hunedoara. Este vorba despre doi barbati si doua femei din judetele Brasov, Ilfov si Timis - Deputatul USR Iulian Bulai face un apel la Ministerul de Interne si la ministrul Marcel Vela sa plafoneze nivelul amenzilor la venitul lunar al omului. Este vorba despre sanctiunile aplicate celor care incalca regulile de iesit din casa pe timpul starii de urgenta.- Magistratii au deschis un dosar penal dupa ce intr-un camin de batrani din orasul Santana, judetul Arad, patru persoane au fost descoperite infectate cu noul coronavirus, in conditiile in care angajatii caminelor de varstnici erau in izolare.- Inotatorii si surferii s-au putut intoarce marti dimineata pe faimoasa plaja australiana Bondi, in timp ce pentru cei care vor sa faca plaja aceasta populara locatie va ramane pe moment inchisa.- Aproape 44 la suta din totalul cazurilor de infectare cu coronavirus inregistrate in ultimele 14 zile au fost in, iar un caz de imbolnavire din noua a fost inregistrat la cadre medicale, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Sanatate Publica - GCS transmite, referitor la medicul din Hunedoara ucis de COVID-19, ca "din primele informatii este vorba despre un medic in varsta de 70 ani care lucra in colaborare la sectia de medicina interna la Spitalul Municipal Brad".- Presedintele american Donald Trump a fost avertizat in mai multe randuri in legatura cu pericolul reprezentat de noul coronavirus, in rapoarte ale serviciilor de informatii americane in ianuarie si februarie, a relatat luni cotidianul The Washington Post.- Este prea devreme sa fie ridicata starea de urgenta in Japonia legata de noul coronavirus, a declarat marti seful Asociatiei Medicilor niponi (JMA), Yoshitake Yokokura, adaugand ca va fi dificil pentru Tokyo sa organizeze Jocurile Olimpice anul viitor in absenta unui vaccin eficient.- Premierul spaniol Pedro Sanchez urmeaza sa prezinte marti un plan pentru renuntarea treptata la restrictii, dupa sase saptamani in care autoritatile de la Madrid au impus unele din cele mai severe masuri de combatere a epidemiei de COVID-19. Tot marti, si guvernul Frantei va comunica intentiile privind relaxarea restrictiilor., anunta primarul din Brad, Florin Cazacu.- Conducerea Ministerului Sanatatii a decis incetarea contractului de management al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) pentru Adriana Nica, care era deja suspendata din functie.Conducerea SUUB va fi asigurata de, care a fost a numit incepand de astazi in functia de manager interimar al unitatii medicale, pentru o perioada de 6 luni.- Neoelandezii s-au asezat la cozi pentru burgeri, cartofi prajiti si cafea, marti, dupa o luna de carantina care, potrivit premierului Jacinda Ardern, a contribuit la eliminarea cazurilor de transmitere comunitara a coronavirusului.Aproximativ 400.000 de persoane s-au reintors la munca dupa ce Ardern a redus cu o treapta nivelul de alerta la nivel national, relaxand unele dintre restrictiile dure care au condus la suspendarea afacerilor si activitatii institutiilor timp de cateva saptamani.- Un medic american aflat in prima linie a luptei impotriva coronavirusului s-a sinucis. Medicul insusi s-a imbolnavit de coronavirus si a revenit la locul de munca dupa o saptamana si jumatate, dar spitalul a trimis-o inapoi acasa, sa-si continue recuperarea.- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni o interdictie de circulatie pentru persoane timp de trei zile, incepand cu 1 mai, in 31 de orase si provincii din Turcia pentru a limita raspandirea noului tip de coronavirus.- Consiliul Judetean Cluj si Spitalul Polaris Medical au semnat luni contractul de colaborare in vederea combaterii COVID-19, prin care Spitalul Polaris Medical devine o extensie a Spitalului Clinic de Boli Infectioase din Cluj-Napoca, astfel ca 180 de locuri suplimentare vor putea fi alocate tratarii pacientilor cu COVID-19.- Presedintele Donald Trump a spus ca nu isi poate imagina de ce a crescut in SUA numarul de apeluri la urgenta cu privire la ingerarea de dezinfectant, dupa ce a sugerat injectarea unei astfel de substante pentru a trata coronavirusul.- Aproape un milion de persoane au fost infectate cu noul coronavirus in SUA. Bilantul deceselor in ultimele 24 de ore a fost de 1.303. Astfel, bilantul total al mortilor a atins 56.144.- Profitul Adidas a scazut cu peste 90% in primul trimestru, iar vanzarile cu 19%, ca urmare a masurilor de inchidere a magazinelor, in timp ce pentru trimestrul al doilea compania anticipeaza un declin al vanzarilor de peste 40%. Autoritatile sanitare din Marea Britanie au detectat o noua boala inflamatorie care afecteaza copii de toate varstele si care ar putea avea legatura cu COVID-19.Patologia prezinta simptome mai grave decat la COVID-19, unele similare cu sindromul socului toxic sau cu o boala Kawasaki atipica, care face ca vasele sangvine sa se inflameze si sa se umfle. Alte simptome sunt dureri abdominale, tulburari gastrointestinale si inflamatii cardiace.- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca incepand cu 16 mai "este cert" ca se vor elimina restrictiile in ceea ce priveste circulatia in interiorul localitatilor, insa a precizat ca deplasarea intre localitati se va face cu anumite restrictii, ce urmeaza sa fie stabilite.- Cercetatorii Departamentului de Sanatate al orasului New York au inceput sa analizeze materialul genetic al noului coronavirus pentru a urmari originile eventualelor epidemii care ar putea aparea in lunile urmatoare, in timp ce analizeaza cu precautie sa redeschida orasul care este in mare parte inchis.- Apple a decis sa amane cu aproximativ o luna lansarea productiei noilor iPhone-uri 5G care vor fi prezentate in acest an, din cauza pandemiei care a provocat scaderea cererii si a perturbat activitatile fabricilor din Asia, potrivit unor surse citate de Wall Street Journal.- Liderul Uniunii Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, Laviniu Lacusta, sustine ca este riscant ca scolile sa fie deschise in iunie pentru elevii din anii terminali, cerandu-i presedintelui Klaus Iohannis sa revina asupra deciziei - Comisia Europeana a elaborat un ghid privind administrarea de plasma pacientilor cu noul coronavirus, dar in Romania protocolul de administrare nu este inca stabilit. In zeci de tari medicii administreaza deja plasma convalescenta pacientilor infectati aflati in stare grava, iar rezultatele sunt bune."Protocoalele privind colectarea de plasma, metodologia este excesiv de birocratica, depaseste cu foarte mult rigorile pe care le-au stabilit atat ghidul european pentru colectarea de plasma, cat si ghidurile stabilite in celelalte tari", a declarat Florin Hozoc, reprezentantul firmei care a donat spitalelor echipamente de plasmafereza.Asa se face ca potentialii donatori inca asteapta sa doneze plasma hiperimuna. Si sunt in Romania in jur de 3.000 de persoane vindecate.- Azi se reuneste Consiliul Justitie si Afaceri Interne al Uniunii Europene, in varianta afaceri interne, pentru a discuta despre stadiul raspunsului UE la pandemia COVID-19 din perspectiva domeniului afaceri interne. La videoconferinta vor participa, de asemenea, si tarile asociate Schengen.- China continentala a raportat pentru ziua de luni sase noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, cu trei mai mult decat in ziua precedenta, ceea ce ridica bilantul total al contaminarilor cu COVID-19 la 82.836.