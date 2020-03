Covid-19: S-a depasit pragul de 500.000 de bolnavi. Cifrele care ingrijoreaza, in evolutia din ultimele 7 zile

Ziare.

com

Este simplu. Marti seara aveam in jur de 420.000 de cazuri si 18.600 de morti. Asta inseamnaIn procente, cresterea este de aproximativ 25% la numarul de cazuri si de peste 25% in ce priveste numarul de morti, in doar 48 de ore.Ce mai trebuie remarcat este ca numarul mondial de cazuri era de 250.000 in urma cu o saptamana, astfel cain doar sapte zile! Ca o comparatie, au trecut 4 luni de la primul caz raportat pana la cel cu numarul 250.000.Totodata, in urma cu o saptamana erau 10.000 de morti, astfel ca si in acest caz numarul lor s-a dublat in doar 7 zile.Alte cifre demne de notat sunt ca, in cele 48 de ore dinainte de atingerea numarului de 250.000 de imbolnaviri, au fost inregistrate 50.000 de noi cazuri, in timp ce o saptamana mai tarziu - azi -, numarul de noi cazuri in acelasi interval s-a dublat. Astfel, rata a ramas aceeasi.In ce priveste situatia din Europa, aici se gasesc mai mult de jumatate din numarul total de imbolnaviri, iar doar o zecime din acestea s-au soldat cu vindecari. In plus, pe continentul nostru sunt inregistrate aproape 16.000 de decese