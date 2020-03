COVID-19 si fake news: 10 intamplari, lectii si pericole mortale

1. Asa-zise remedii care pot ucide

2. Atacuri fizice la adresa oamenilor

3. Retelele sociale fac apel la experti (in sfarsit)

4. Stirile false zguduie increderea in tipul de societate liberala

5. Rusia foloseste epidemia pentru a ataca informational Occidentul

6. Startul epidemiei arata de ce dictaturile sunt periculoase

7. Antivaccinistii contraataca

8. Baba Vanga, Bill Gates si Nostradamus ar fi prezis epidemia (!?)

9. Presedintele SUA da informatii gresite

10. Berea Corona, victima Coronavirus

Oamenii au dovedit inca o data ca au nevoie de 2 lucruri: Explicatii simple si solutii simple.Asa e construit creierul uman: Refuzam sa acceptam incertitudinea, ne nelinisteste, chiar ne sperie. De aceea acceptam cele mai la indemana explicatii - ba ca epidemia e o conspiratie mondiala, ba ca a provenit dintr-un laborator militar.Mai mult, avem nevoie de certitudinea ca exista un dusman pe care il putem arata cu degetul. Apoi, lumea are nevoie sa creada in vindecare. Chiar asa, sa nu existe leac? Si apar tot felul de grozavii despre leacuri miraculoase.O scurta trecere in revista a ce inseamna fake news in contextul epidemiei: Zeci de oameni au murit sau au orbit in Iran dupa ce au consumat alcool metilic, confundandu-l cu cel etilic, dupa ce au dat crezare zvonurilor ca alcoolul distruge coronavirusul.Internetul abunda de stiri care recomanda injectii cu vitamina C sau consumul de usturoi. In timp ce ultimul sfat e doar inutil, primul e de-a dreptul periculos.In India, cu complicitatea unor politicieni din partidele nationaliste hinduse, se recomanda consumul de urina de vaca (!) , animalul fiind considerat sfant. Desigur, asta creste riscul infectarii cu alte microorganisme, dincolo de diferite probleme.De fapt, nu exista ceva care sa vindece propriu-zis, pana acum. Toate remediile mentionate sunt stiri false. Organizatia Mondiala a Sanatatii are cateva raspunsuri in aceasta directie.In Ucraina, locuitorii unui orasel au atacat autocarul cu conationali repatriati din China, necrezand ca acestia nu sunt infectati. Toata povestea a degenerat intr-o revolta in care au fost raniti zeci de oameni, cei mai multi politisti.Chiar si in Romania, un grup de suporteri de fotbal a atacat un cetatean asiatic , acuzandu-l fara fundament ca ar fi purtator al virusului.Peste tot in lume avem cazuri de oameni care intra in conflict pentru hartie igienica, mancare sau chiar pentru ca unul a stranutat in directia celuilalt. Desigur, avem si reversul medaliei: Filmulete false care arata oameni batandu-se pentru mancare dar care nu au nicio legatura cu coronavirusul.Intr-o incercare de a combate stirile false, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a anuntat crearea unui pop-up care te duce la informatii despre virus de la Organizatia Mondiala a Sanatatii sau autoritatea nationala de sanatate.Celelalte retele au luat si ele pozitie, unele chiar cu mult inaintea Facebook, pentru a combate dezinformarea.E de ajuns sa deschizi Facebook si sa citesti ce distribuie prietenii tai mai putin informati pentru a vedea cate articole de tipul asta exista.Democratiile au caracteristica de a fi mai flexibile, mai adaptabile la socuri. Pe de alta parte, daca se ajunge la frica, la panica extrema, destui cetateni vor prefera un stat autoritar, nedemocratic, crezand (in mod gresit) ca acestea sunt mai eficiente.Un alt aspect care pune la incercare societatea noastra de tip liberal, globalizata, cu schimburi economice mai degraba libere si granite "moi" este chiar faptul ca e greu de mentinut pentru mai mult de cateva luni in conditii de cvasicarantina.Coronavirus este o amenintare pentru stabilitatea oricarui stat. Sunt insa actori care pun in discutie atat eficacitatea statelor democratice din Europa si America, precum si buna lor credinta, mergand pana la a le acuza ca sunt in spatele epidemiei "pentru profit" sau pentru "dominatie mondiala".Iar Rusia, ca de obicei, conduce acest "razboi murdar". Unitatile rusesti de dezinformare, oficiale si neoficiale, acuza Vestul de raspandirea coronavirus . Remarcabil intr-un fel, povestile rusesti sunt incredibil de incoerente, contrazicandu-se unele cu altele. Si totusi prind, pentru ca se adreseaza unor grupuri diverse de oameni, fiecare cu "adevarul" sau.Ne place sa credem ca dictaturile sunt eficiente si eficace. De fapt, cazul Chinei si al Iranului ne arata altceva. Lipsa transparentei si paranoia autoritara a unor regimuri care stiu ca nu au supapele democratiilor si incearca sa suprime raspandirea informatiilor negative de teama sa nu piarda legitimitatea.Din pacate, asta s-a intamplat si in Wuhan, epicentrul coronavirusului. Informatiile au fost ascunse pentru prea mult timp si masurile ferme amanate, ba chiar vocile doctorilor care trageau semnalul de alarma au fost amutite, astfel incat COVID-19 s-a putut raspandi.La fel si in Iran, acolo unde regimul a negat mult timp ca virusul ar fi o amenintare grava.Avem fake news la nivel de stat. Iar incercarea de a suprima informatia continua, mai ales in China, pentru ca odata ce s-au deschis portile, alt tip de fake news, al cetatenilor neinformati sau al profitorilor , laolalta cu informatiile corecte, dar pe care regimul nu le vrea distribuite, ameninta stabilitatea tarii.Miscarea antivaccin incearca sa profite si de aceasta epidemie, care e prezentata pe site-uri obscure, dar cu articole care se raspandesc ca focul, drept o incercare a "ocultei mondiale" de a otravi populatia.In acest moment, miscarea antivaccin pare sa piarda batalia narativa. Nu prea poate sa explice de ce "Big Pharma" a ratat zeci de miliarde de dolari neinventand un vaccin anti-coronavirus.De altfel, teama face ca unii sa creada aceste bazaconii, dar mai multi sa ia in serios medicina. Ce e mai important, autoritatile fac asta. Legea vaccinarii, asa imperfecta cum e, oricum mai stricta decat ce aveam, e pe cale sa fie adoptata si in Romania, cu intarziere de cativa ani.La orice eveniment gasesti ceva din trecut care sa para ca "ar fi fost prezis". Exista chiar si SF-uri care acum sunt creditate cu "prezicerea" coronavirus. De fapt, nu, niciunul nu a prezis epidemia. Si nu, Bill Gates nu profita de pe urma ei, ci contribuie la combaterea crizei si ajuta la gasirea unui vaccin. Daca vorbesti despre epidemii la nivel general, ca se pot intampla, cum s-a si dovedit de atatea ori in istorie, nu inseamna ca ai prezis ACEASTA epidemie.Tipul asta de "gandire magica" e periculoasa pentru ca te face sa crezi in tot felul de conspiratii si iti inhiba gandirea critica.Donald Trump, presedintele SUA si cel mai puternic om din lume, a dovedit inca o data iresponsabilitate, atunci cand a minimalizat epidemia de coronavirus Trump a aratat, printre altele, ca mai multi oameni au murit de gripa, desi a uitat sa mentioneze faptul ca noul virus e mult mai transmisibil si ca mortalitatea de 2% e mult mai mare decat 0,1% a gripei. 38% dintre americani n-ar cumpara berea Corona in contextul epidemiei de coronavirus, iar intentia de cumparare pentru bere ar fi scazut la cel mai jos nivel din ultimii doi ani.Desigur, berea nu are nimic in comun cu virusul si e foarte greu de inteles de unde aceasta asociere. Si, desigur, pentru a nu cadea in capcana informatiilor gresite, aceste cifre trebuie confirmate de alte cercetari. Ideea este nu cat de exacte sunt, ca sunt 38% sau 10%, ideea e ca o asemenea asociere naucitoare are impact.Destul de relevant pentru tipul de "gandire magica" pe care il au cei mai multi dintre oameni. Iar asta e marea problema.