COVID-19 si teoria conspiratiei

Ziare.

com

Presa europeana - si nu numai - abunda in suspiciuni, scenarii, presupuneri, banuieli nu numai ale simplilor comentatori, ci chiar ale unor cercetatori cu pretentii, inclusiv personalitati oficiale.Cele mai multe ipoteze fac trimitere la orasul Wuhan din China, unde se pare ca a aparut pentru prima oara coronavirusul in cauza si unde sustin unii ca - intamplator sau nu - se afla cele mai bune, mai numeroase si mai bine dotate laboratoare, capabile de asa ceva.Existenta laboratoarelor este o certitudine, iar obiectul activitatii lor neclar - cel putin oficial. Evident, apare o intrebare fara raspuns: ce nevoie are tara de atatea laboratoare de virusulogie, toate concentrate intr-o singura metropola? Nu bate la ochi?Numitorul comun al celor care sustin cu tarie originea chineza a noului coronavirus in respectivele laboratoare este insa faptul ca bate la ochi, dar nu sunt dovezi. Multi afirma, multi sustin, scriu articole in presa, dar nimeni n-a reusit sa prezinte un document, o proba cat de cat palpabila, din care sa rezulte ca acolo, la Wuhan, a fost creat virusul si n-a aparut spontan poate preluat de la lilieci sau din alta parte.De altfel, ipoteza asta cu liliecii este si ea plauzibila, ridica mai putine intrebari decat altele, dar este incomparabil mai neatragatoare si nu prea face atata rating, asa cum face palpitanta varianta conspirationista.La aceasta varianta pun umarul personalitati de prestigiu din intreaga lume. Secretarul de Stat al SUA Mike Pompeo a afirmat in acest weekend ca ar existaInsusi presedintele Donald Trump isi exprima opinia saptamana trecuta ca noul coronavirus provine din laboratorul de virusologie din Wuhan si ameninta China cu noi taxe vamale. Acuzatiile au fost respinse categoric de China.Fireste, apare o intrebare elementara: ce interes ar avea China sa raspandeasca virusul pe planeta? Raspunsul prompt suna cam ca intr-un roman politist: nu avea interese, nici n-a intentionat sa-l raspandeasca, dar l-a fabricat si virusul a scapat de sub control, neputand fi stapanit de creatorii lui.Asa a ajuns sa afecteze in premiera chiar orasul unde fusese creat, o metropola de aproape 12 milioane de locuitori.Nimic nu poate fi exclus, dar pare imposibil ca respectivii cercetatori sa se fi zbatut pentru pregatirea produsului ucigas, fara sa fi lucrat concomitent si la crearea antidotului necesar, nu in eventualitatea scaparii de sub control, ci in aceea ca, raspadindu-se in toata lumea, ar putea afecta, in cele din urma, chiar tara lui de origine.Scenariile par fanteziste si poate n-ar merita nicio atentie, daca in jurul lor nu s-ar pune si intrebari colaterale, incitante si fara raspuns, privind tot felul de coicidente inexplicabile.Asemenea situatie n-am mai intalnit-o decat in enigma extraterestrilor, a caror existenta in vremuri indepartate n-a putut fi probata cert, dar care constituie singura explicatie, cat de cat plauzibila, privind misterele piramidelor egiptene, ale ziguratelor americane, ale bizarelor fapturi din Insula Pastelui si multor altor ciudatenii deocamdata fara explicatie.Asa cum elvetianul Erich von Daniken construia o intreaga teorie bazata doar pe faptul ca intrebarile despre performantele antichitatii stau fara raspuns, intrebarile privind felul cum a aparut virusul ne imping la presupuneri si ipoteze, bazate pe teoria conspiratiei.In niciun caz, nu-ti vine sa treci usor peste faptul ca pandemia a lovit cu atata inversunare tocmai popoarele cele mai evoluate si cu servicii medicale de performanta, respectiv cele din SUA si din Europa, in timp ce le-a ocolit aproape anume pe cele cu sistemul de sanatate precar, cu conditii de igiena sub pretentiile minimale si aproape fara aparare in fata virusului.Ca dovada ca aceste popoare nu se pot apara de epidemii este faptul ca nu le-a ocolit aproape niciun virus, de la SIDA la SARS, de la gripa aviara la pesta porcina, de la malarie la rujeola si tot asa mai departe. Cand colo, hop, cel mai agresiv dintre virusuri le ocoleste, parca ar fi anume programat, si se indreapta - tot parca programat - exact acolo unde sanatatea si igiena sunt in elementul lor.Ce spune asta? Nu spune nimic cert, dar iti da ocazia sa construiesti scenarii, sa banuiesti, sa faci ipoteze si sa nascosesti variante, toate bazate nu pe certitudini, nu pe probe indubitabile, ci pe simpla intrebarepe care si-o punea si Daniken in "Amintiri despre viitor".Mai exista si varianta cu Coreea de Nord. Unii n-au observat ca tara nordcoreana a fost una din ultimele de pe mapamond vizitata de virus.Daca este sa ne luam dupa comunicatele oficiale, abia au fost cateva cazuri nesemnificative si chiar daca oficialitatile acopera realitatea falsificand statistica, tot nu se poate ajunge la niveluri comparabile cu tarile din jur, cu Europa sau cu America.Una din doua: ori nordcoreenii sunt cu musca pe caciula, au dat o mana de ajutor prietenilor chinezi pentru o tinta comuna, ori in orele libere, atunci cand nu construiesc rachete, creeaza virusuri si le probeaza pe altii.Teoria conspiratiei a inundat in ultimul timp spatiul virtual. Numeroase ipoteze si scenarii sunt lansate de persoane adesea anonime, dar care tin mortis sa aduca la cunostinta tuturor internautilor ca stiu precis de unde a pornit virusul, cine si pentru ce l-a creat.Nu cred in teoria conspiratiei, dar daca este valabila macar 0,00001%, atunci trebuie sa luam aminte: s-ar putea ca in viitor sa ne aparam de ceea ce este mai rau nu cu rachetele antiracheta, ci cu masti, manusi si combinezoane, plus numeroasele spitale pe care ni le-au promis in campanie toti politicienii, dar pana acuma nu s-a ostenit niciunul sa puna nici macar o caramida.