COVID-19 si teoria "razboiului economic": Suna logic, e o tampenie

Lucian Lumezeanu este fost jurnalist Ziare.com, specialist in comunicare si creatorul proiectului ThisPropaganda, care isi propune sa combata manipularile si stirile false

S-au umplut retelele sociale de teorii ale conspiratiei, unele cu potential de-a dreptul criminal, altele (geo) politice, facute doar pentru a slabi coeziunea interna a statelor, a Uniunii Europene sau a NATO.Dar ce-i face pe oameni sa creada ca ar exista o "conspiratie mondiala" pentru raspandirea acestui virus? "Cineva are un interes". Ideea asta prinde pentru ca oamenii refuza sa creada ca lucrurile chiar pot sa nu aiba o logica si o ordine, ca poate fi ceva aleatoriu.Ii sperie, pentru ca a accepta incertitudinea in viata de zi cu zi e a accepta cat de mult suntem in voia destinului. Nu, omul vrea sa creada ceva, sa se agate de ceva, de orice. Ii da confort. Il face chiar sa creada ca esecurile sale sunt explicabile din moment ce destinul lumii e decis de altii. "Suntem noi prea mici". Dublu confort.Asa ca foarte multi oameni accepta o explicatie simpla: "E razboi economic". O tara ar fi vrut sa isi ingenuncheze rivala sau rivalele, zice teoria. Dar cine? Depinde de ce crede fiecare. Unii cred ca America a vrut sa puna la pamant China. Altii ca, din contra, China ar fi vrut.Hai sa vedem, ar fi cineva interesat sa dezlantuie un "razboi economic", indiferent impotriva cui? Raspuns scurt: NU. Hai sa aratam de ce:China are cel mai mult de pierdut pe termen lung din criza COVID-19, pentru ca intreaga sa economie a fost construita pe beneficiile globalizarii, exporturi, comert. Mai mult, toate acestea sunt supapa care permite regimului chinez sa-si maximizeze sansele de supravietuire.Dupa cum stim, dictaturile sunt mai sensibile la socuri decat democratiile.Acum vreo 4 decenii, liderii Partidului Comunist Chinez, in frunte cu Deng Xiaoping, poate cel mai important dintre liderii secolului XX despre care se vorbeste foarte putin, au decis sa schimbe cursul pentru a evita prabusirea tarii si pentru a deveni cu adevarat o putere.Socialismul lui Mao esuase lamentabil in foamete, conflicte si "Revolutia Culturala", cu zeci de milioane de morti. Asa ca Deng a decis sa vireze spre economie de piata, globalizare, liberalizarea comertului."Conteaza ca pisica sa prinda soareci", ar fi spus liderul chinez cand i s-a spus ca reformele sale sunt capitaliste. China e comunista mai mult cu numele, altfel e o tara cat se poate de capitalista, cu toate ca statul are un rol foarte important, cu miliardari, burse si asa mai departe.China depinde foarte mult de globalizare, de o lume interconectata care prospera economic pentru ca liderii sai au realizat ca asta e calea de a-si asigura puterea: Adaptarea. O populatie din ce in ce mai bogata inseamna riscuri mai mici de cadere a regimului politic. Iar bogatia asta vine din globalizare, de care chinezii profita cel mai mult.De fapt, nu a existat vreo tara mare care sa profite mai mult in ultimii 30 de ani, in care saltul economic al Regatului de Mijloc a fost uimitor. Chinezii au vazut cum o tara mult mai puternica, URSS, s-a prabusit pentru ca nu s-a adaptat economic si a pastrat acelasi sistem inchis. N-au facut aceeasi eroare.Ai putea crede ca Beijingului i-ar conveni sa suporte niste pierderi, dar sa vada cum rivalii sai geopolitici, mai ales SUA, sufera. Asta ar insemna sa nu intelegi ca pentru China e bine ca SUA si UE sa prospere. De ce? Pentru ca ai cui sa vinzi, in primul rand. Conform Bancii Mondiale, exporturile reprezinta cam 20% din Produsul Intern Brut al Chinei . Un procentaj urias. Spre exemplu, in SUA, unde oricum a crescut de la 5% la inceputul mileniului, atinge doar vreo 12%.Si nu e vorba doar despre asta. Tara cea mai populata din lume are nevoie ca de aer de importuri, de la petrol la minereuri. Oprirea sau tulburarea fluxurilor economice ar fi o catastrofa pentru China.Inca un lucru: Circula pe Internet o informatie, distribuita in draci, cum ca statul chinez ar fi marele beneficiar al crizei pentru ca "ar fi cumparat actiunile marilor companii straine de pe teritoriul sau, actiuni care se devalorizasera din cauza crizei". Suna bine, dar exista o singura problema. E fals. Nu exista nicio cumparare masiva de actiuni ale companiilor straine din partea statului chinez sau a companiilor chineze. E pura inventie.Probabil cea mai cunoscuta "explicatie" din spatele celor mai multe teorii ale conspiratiei e asta: America a provocat criza coronavirus pentru a ingenunchea China din punct de vedere economic. Cei care cred asta nu prea stiu nici cum functioneaza economia si cat de interconectate sunt cele doua. In asemenea chestiuni nu exista joc de suma zero, adica in care pentru a castiga trebuie sa piarda cealalta.In primul rand, America are nevoie de China din mai multe motive. Primul e ca tara cea mai populata din lume e o piata imensa pentru exporturile americane. E adevarat, America are un deficit comercial cu China, adica a importat de acolo cu circa 345 miliarde de dolari mai mult decat a vandut. Cifra e inselatoare, pentru ca, pe de o parte, nu e deloc rau sa cumperi produse mai ieftine decat daca le-ai produce tu, pe de alta, o buna parte provine chiar de la filialele marilor companii americane inregistrate in China.In al doilea rand, China este un mare finantator pentru America. Da, exact. China detine o buna parte din datoria Americii, adica bonurile de Trezorerie, obligatiuni si alte forme de finantare pe care le foloseste Washingtonul. Cu alte cuvinte, pentru a-si acoperi cheltuielile, America se imprumuta (si) de la China.La sfarsitul anului trecut, China detinea putin peste 1 trilion (1.000 de miliarde) din datoria americana. Avantajos pentru ambele tari.SUA au nevoie de o China puternica din punct de vedere economic (si stabila din toate celelalte puncte de vedere).Cat despre impactul COVID-19 asupra economiei americane, e teribil. Somajul e la un nivel record in istorie. Peste 3 milioane de oameni au intrat in somaj din cauza crizei. Spre exemplu, in criza din 2009, varful a fost de 685.000. "Epidemia de coronavirus este asemanatoare din punct de vedere economic cu trecerea unui uragan de mari proportii in fiecare stat american timp de cateva saptamani", spune economistul Daniel Zhao pentru CNN.Din aceeasi sursa aflam si alta estimare: Fostul economist sef al Departamentului pentru Munca din SUA, Heidi Shierholz, spune ca pana in vara vor fi 14 milioane de someri.Ce credem, si-ar face America singura una ca asta? Ar "distruge economic" China? Ca sa ce? Sa se autodistruga? Sau crede cineva ca, daca ar fi dezlantuit un "razboi economic", americanii nu si-ar fi dat seama de efecte? Hai sa fim seriosi!Din cand in cand apar teorii ca alte tari sau entitati ar fi creat virusul. Israel, de ce nu?, ca doar teoria conspiratiei evreiesti e veche de cand politia secreta tarista inventa "Protocoalele Inteleptilor Sionului", acum mai bine de un secol.Altii merg mai departe de tari si cred ca Fondul Monetar International ar incerca, nici mai mult nici mai putin, sa extermine batranii pentru ca trag in jos economia mondiala. Publicatia Pressone a demonstrat de acum cativa ani ca teoria e falsa . De altfel, absurditatea ipotezei, dincolo de falsitatea afirmatiei, e clara: Oare chiar credem ca ar anunta cineva ca urmeaza sa extermine oameni in masa?In general, se da vina pe nenumitii "Ei" sau pe neprecizata "Oculta Mondiala". Cine e aceasta Oculta Mondiala? Si cum de stiu niste, ma scuzati, amarati de pe Internet ce face o asemenea organizatie secreta? Conduce ea lumea din umbra, face tot ce vrea dar permite sa se stie? Controleaza toate guvernele dar nu poate opri informatiile despre ea distribuite de Gelutu neica-nimeni pe Internet?Hai sa fim putin seriosi!Daca citim putin despre teoriile conspiratiei, vedem ca ele sunt vechi de decenii, unele chiar de sute de ani. Reapar la orice eveniment, par a se potrivi la orice.Cand nu stii cum functioneaza lumea, dar nu vrei sa recunosti asta nici fata de tine, adopti o teorie a conspiratiei. Singur sau ajutat de surse sau puteri straine care chiar manipuleaza.Tu decizi daca vrei sa fii pionul lor.