COVID-19: Peste 202.000 de morti in lume. Romania are ziua cu cel mai negru bilant, la 60 de zile de la primul caz

Inca 22 de decese au fost anuntate azi, ceea ce urca bilantul zilei la 35 si pe cel total la 601

Numarul mortilor in Marea Britanie a ajuns in total la 20.319

In Romania, rata de testare impotriva coronavirusului este de 0,7%

DSP Galati a anuntat, sambata, ca exista transmitere comunitara a virusului SARS-CoV-2 in doua cartiere

in cartierele Micro 17 si Micro 39, unde, deci, exista transmitere comunitara

Cu un total de 120.140 de morti (la 1.344.172 cazuri confirmate), Europa este continentul cel mai grav afectat de pandemia de Covid-19

Inca 4 persoane au murit in Romania din cauza coronavirusului, bilantul deceselor urca la 579.

In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 218 cazuri noi de coronavirus in Romania, astfel ca bilantul total a ajuns la 10.635

Inca 8 persoane au murit in Romania din cauza coronavirusului, astfel ca bilantul negru urca la 575 de decese

Ziare.

com

Mai sunt 3 saptamani pana cand se vor relaxa restrictiile. Momentan, nu avem prea multe detalii despre ce anume vom avea voie sa facem si ce nu. Stim doar ca nu vom mai fi nevoiti sa completam declaratie cand iesim din casa si vom fi obligati sa purtam masti in spatii publice inchise.Premierul Ludovic Orban a declarat insa ca ca autoritatile vor anunta regulile de conduita care trebuie respectate si recomandari privind prevenirea transmiterii SARS-Cov-2 cu o saptamana inainte de ridicarea restrictiilor impuse prin ordonantele militare.Situatia la nivel mondial ramane grava. In acest moment sunt peste 2,9 milioane de cazuri, iar numarul deceselor a trecut de 202.000. In SUA s-a depasit pragul de 50.000 de morti provocate de noul coronavirus, acesta fiind cel mai grav bilant inregistrat in lume pana acum.- Medicul Adrian Marinescu a declarat ca media decesele inregistrate la Institutul "Matei Bals" din Capitala, de 2,7%, este sub nivelul european, in conditiile in care la institutul bucuresean ajung cele mai grave cazuri din tara.60% dintre cei 500 de pacienti infectati cu COVID-19 si tratati la institut de la inceputul pandemiei au fost declarati vindecati si externati, fara sa fi suferit alte complicatii.- Cei 20 de medici care reprezinta cluburile din Serie A au afirmat ca nu se opun reluarii campionatului, fara public, dar au emis observatii cu privire la cum trebuie sa decurga protocolul de testare.- Numarul deceselor din cauza noului coronavirus in statul New York a crescut la 437 vineri, de la 422 joi, a anuntat sambata guvernatorul Andrew Cuomo, relateaza Reuters. In schimb, bilantul zilnic al pacientilor cu COVID-19 spitalizati a scazut vineri la aproximativ 1.100, de la 1.300 joi.De asemenea, numarul spitalizarilor a scazut la nivelul de acum trei saptamani, a precizat Cuomo.- Epidemia de coronavirus a ucis 22.614 persoane in Franta de la inceputul lunii martie, cu 369 de decese noi inregistrate in 24 de ore. La terapie intensiva sunt internate 4.725 de persoane, cu 145 mai putine fata de vineri, o scadere inregistrata de 17 zile consecutive, chiar daca s-au inregistrat si 124 de noi internari. Este prima data din 29 martie cand numarul pacientilor de la terapie intensiva a scazut vineri sub 5.000.- Inchisi in case de o luna si jumatate, italienii au iesit sambata la ferestre, cu ocazia Zilei Eliberarii, pentru a canta imnul national, dar si traditionalul cantec partizan "Bella Ciao", relateaza AFP.- La nivel mondial deja a fost depasit pragul de 200.000 de morti. La aceasta ora sunt 201.749 de morti.- Tusea este un simptom specific si in COVID-19, si in rinita alergica, boala al carei sezon este in toi. Medicii spun ca in cazul alergiei la polen oamenii nu fac febra.- Dupa datele din ultimul bilant negru, in care sunt inclusi si 3 batrani de la caminele-focar din Galati, bilantul deceselor in aceste unitati a ajuns la 26.- Vanzarile de prezervative s-au dublat in luna martie, cand in Romania au fost impuse restrictiile de circulatie pentru prevenirea raspandirii coronavirusului.- Italia a raportat sambata cel mai mic bilant zilnic de dupa 17 martie. Numarul deceselor din cauza COVID-19 in Italia a crescut sambata cu 415. De asemenea, numarul noilor infectii zilnice a fost cel mai mic din ultimele cinci zile: 2.357 fata de 3.021 vineri.Numarul deceselor de sambata a fost usor scazut fata de ziua precedenta, cand s-au inregistrat 420 de morti.- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) isi face treaba in mod corespunzator in contextul noii crize de coronavirus, a declarat sambata diplomatia rusa, combatand criticile americane la adresa agentiei internationale, relateaza DPA."Cred ca OMS isi indeplineste rolul de lider si de agentie de coordonare", a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in comentarii pentru mass-media ruse. "Da, nu este ideal. Dar nimeni nu este perfect".. 25 aprilie devine, astfel, ziua cu cel mai negru bilant in Romania de pana acum.- Un oficial guvernamental german a cerut relaxarea restrictiilor de calatorie impuse de Polonia, intr-o scrisoare facuta publica la o zi dupa o demonstratie a sute de lucratori transfrontalieri impiedicati mearga zilnic la locul lor de munca, informeaza AFP.- Portughezii au sarbatorit sambata 46 de ani de la Revolutia Garoafelor in mod atipic, cantand de la ferestre, in plina interdictie de adunare a persoanelor in contextul actualei pandemii de coronavirus, relateaza AFP si EFE.- O fabrica de confectii din Caracal a fost inchisa, sambata, dupa ce opt angajati au fost diagnosticati cu COVID-19. 80 de persoane au fost trimise in izolare la domiciliu, iar cei opt angajati confirmati sunt internati in spital., care a anuntat ca in ultimele 24 de ore peste 3.500 de bolnavi de COVID-19 s-au vindecat, in timp ce s-au inregistrat 3.000 de noi infectari. Totodata, in acelasi interval de timp, 378 de persoane au murit.Bilantul total in Spania este de peste 223.000 de cazuri confirmate, aproape 23.000 de decese si peste 95.000 de vindecari., dupa inca 813 decese inregistrate in ultimele 24 de ore, potrivit unui comunicat difuzat sambata de Ministerul Sanatatii si citat de EFE.- Toti angajatii din azilurile de batrani si din centrele de ocrotire sociala din Buzau au fost testati pentru coronavirus, iar rezultatele au iesit negative, potrivit Prefecturii Buzau.- Peste 60 de persoane au fost amendate, sambata, dupa ce au participat o petrecere in Craiova, la fata locului intervenind politisti, jandarmi, luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale si militari. Unii dintre participantii la petrecere au primit si cate 2 amenzi, pentru ca nu aveau declaratie pe propria raspundere, valoarea sanctiunilor ridicandu-se la 131.000 de lei.- Nepoata unui barbat in varsta de 62 de ani care a murit luna trecuta la Spitalul Judetean din Suceava spune ca bijuteriile pe care acesta le avea la el nu i-au fost restituite. Femeia sustine ca familia va depune plangere la Politie.- Directorul medical al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, Dorin Ionescu, a fost demis, insa va activa in continuare ca medic pe Sectia Nefrologie.Potrivit Libertatea, personalul Sectiei Nefrologie a acuzat directoul medical ca nu le-a oferit ecipamente de protectie, fiind pusi in pericol de infectare cu noul coronavirus. De asemenea, directorul medical s-ar fi opus testarii unui pacient cu simptome de coronavirus, adus de la Clinica de dializa Diaverum.- Linia de urgenta din statul american Maryland (nord-est) si Centrul de informatii toxicologice (antiotrava) de la New York au inregistrat o crestere fulgeratoare a apelurilor pe subiectul ingerarii de dezinfectant, dupa ce presedintele american, Donald Trump, l-a prezentat joi drept un posibil "remediu" impotriva COVID-19 , scrie presa americana.- Sute de angajati ai unor aziluri de batrani din Slovenia au manifestat in apropiere de Ljubljana in semn de protest fata de lipsa de mijloace in sectorul lor de activitate impotriva noului coronavirus, relateaza AFP.Cea mai importanta manifestatie a avut loc vineri la Domzale, la zece kilometri nord de capitala slovena, insa manifestatii au avut loc in alte 12 locuri in tara, unde personalul a iesit timp de 15 minute pentru a-si prezenta revendicarile. Rezidenti ai azilurilor reprezinta 58 dintre cei 80 de morti in tara de la 19 aprilie. Ministerul Sanatatii a acuzat ca aceste manifestatii sunt motivate "politic".- Primarul din Tirgu Mures, Dorin Florea, a scris, sambata, pe pagina lui de Facebook, ca din punct de vedere administrativ scolile sunt pregatite pentru redeschidere, dar ca pericolul pentru elevi si cadre didactice este "urias"."Am inteles ca, cei care guverneaza Romania la ora actuala, se gandesc sa cheme elevii la scoala dupa data de 15 mai. Daca se va lua aceasta decizie, eu cred ca pericolul la care vor fi expusi elevii si cadrele didactice va fi infinit mai mare decat daca s-ar considera anul scolar incheiat. Din punct de vedere administrativ, unitatile de invatamant sunt pregatite pentru reinceperea activitatii educationale, dar cred ca pentru copii, profesori si pentru familiile acestora ar fi un risc urias, avand in vedere usurinta cu care se raspandeste coronavirusul", a scris primarul pe reteaua de socializare.Acesta propune ca mediile elevilor sa fie incheiate in baza unor teste date online, iar materia sa fie recuperata in anul scolar viitor.- Un ecran gigant a strabatut toata saptamana cartierele capitalei columbiene, Bogota, de unde oamenii asezati in balcoane au putut vedea seara, in plina izolare in contextul pandemiei de COVID-19, filme ca si cum s-ar fi aflat la cinematograf, relateaza EFE.Beneficiarii serii de vineri au fost locuitorii cartierului Gran Granada, din nord-estul capitalei, care s-au putut bucura de initiativa "Ruta 90 desde los balcones" lansata de compania Cine Colombia si care a proiectat noua versiune din 2019 a clasicului film "Regele Leu".in contextul pandemiei de coronavirus, care a provocat deja aproape 26.000 de decese in aceasta tara, relateaza EFE., iar sute de ambulante au fost transformate in laboratoare mobile COVID-19. Doar autoritatile din Dubai au testat aproape un milion de localnici, ceea ce inseamna o rata de testare de 10%.Din aproape 10.000.000 de locuitori, putin peste 9.000 au fost contaminati si doar 64 au murit.- Sisteme de avertizare luminoase sunt folosite in fabricile din Italia pentru a limita accesul angajatilor in toalete. Sistemul se numara printre noile masuri de siguranta luate de angajatori, pentru ca muncitorii sa respecte distantarea sociala, potrivit Daily Mail.- Ambasada Romaniei la Berlin si Consulatele generale de la Stuttgart, Munchen si Bonn au cercetat toate cazurile care le-au fost semnalate in ultimele zile cu privire la situatia lucratorilor sezonieri romani din Germania, declara ambasadorul Emil Hurezeanu intr-un mesaj adresat vineri seara membrilor diasporei, lucratorilor sezonieri, precum si celor care, din Romania, urmaresc evolutia actuala a temei muncii in Germania. Acesta da asigurari ca toate semnalarile sunt tratate in mod egal si intotdeauna prin raportare la fapte.- Copiii izolati in casele lor deseneaza ceea ce le lipseste cel mai mult - prietenii de la scoala, bunicii, sporturile preferate sau spatiile verzi. Indiferent de locul din care provin, temele sunt de cele mai multe ori aceleasi, scrie Reuters intr-un reportaj.- Potrivit ministrului Sanatatii, la nivel national sunt in prezent 70 de puncte Real Time PCR pentru testarea COVID, dar ele functioneaza sub capacitate."In acest moment la nivel national avem 70 de puncte de testare care pot face pana la 10.000 de teste pe zi, acest numar este dat de potentialul aparatelor. Dar acest potential trebuie suplinit si de potentialul uman (...) Acest personal trebuie sa mearga la o instruire, iar 3-4 zile de instruire nu pot compensa o experienta de 10-20 de ani. Si atunci aceste aparate vor face mai putine teste decat pot ele in realitate. Suntem in acest moment la 6.000-6.200 de teste pe zi, dintr-un potential de 10.000", a mai spus ministrul Sanatatii.In ultimele 24 de ore au fost procesate 5.043 de teste, iar in ziua precedenta au fost procesate 8.266 de teste.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Sfantu Gheorghe, ca orice persoana care lucreaza intr-un spital dedicat tratarii pacientilor COVID va beneficia de stimulentul de risc de 2500 de lei.- Operatorul aerian, dar reluarea operatiunilor de zbor depinde de decizia autoritatilor de a elimina sau prelungi actualele restrictii de zbor catre si dinspre Romania.la testarea pentru depistarea virusului SARS-COV2, iar alti 17 angajati ai unitatii au fost izolati la domiciliu., dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si organizatiile mondiale din domeniul sanatatii au lansat un apel comun la actiune pentru dezvoltarea unui acces rapid si echitabil la metode de diagnosticare, la terapii si la vaccinuri impotriva COVID-19, care sa fie sigure, de calitate, eficace si la preturi accesibile, anunta Executivul comunitar intr-un comunicat de presa.- Medicii romani care au fost plecati in Italia s-au intors azi in tara, ei fiind asteptati la aeroport de premierul Lodovic Orban, ministrul Sanatatii Nelu Tataru, cel al Apararii, Nicolae Ciuca si secretarul de stat in MAI Raed Arafat.din municipiul Galati si cere localnicilor sa evite aglomeratia si sa limiteze la maximum orice contact direct cu alte persoane."Tinand cont de faptul ca s-au confirmat mai multe cazuri de infectie respiratorie SARS CoV 2, insistam ca populatia sa respecte urmatoarele recomandari privind conduita sociala responsabila in prevenirea raspandirii COVID 19: evitarea zonelor aglomerate unde exista posibilitatea expunerii la contact direct si/sau interactiune cu un numar mare de persoane; limitarea la maximum a oricarui contact direct cu alte persoane, in afara celor care fac parte din familia restransa, prin gesturi cum ar fi: strangerea mainilor, imbratisarile, sarutul obrajilor sau al mainilor, atingerea fetelor cu mainile", a transmis, sambata, DSP Galati.De asemenea, DSP Galati cere pastrarea unei distante semnificative, de 1,5 metri fata de celelalte persoane. "In cazul in care va aflati in transportul in comun incercati sa NU stati fata in fata cu alte persoane!", a mai transmis DSP Galati.- Oficiali iranieni si-au exprimat sambata ingrijorarea fata de, cea mai afectata tara de pandemie in Orientul Mijlociu, relateaza AFP.In timp ce Republica islamica marcheaza prima zi a Ramadanului, Ministerul Sanatatii a anuntat 76 de morti din cauza COVID-19, care cresc bilantul oficial la 6.650 de decese.- Ambasadorul roman in Marea Britanie Dan Mihalache transmite condoloeante familiilor romanilor ucisi de COVID-19 in Regat. 23 de romani au murit pana acum in UK, dintr-un total de 73. Mesajul diplomatului urmeaza dupa decesul unui alt roman in Marea Britanie, Nicu Enciu, sofer de autobuz la Transport for London."Suntem adanc intristati si indurerati sa aflam de decesul romanului Nicu Enciu si transmitem condoleante familiei sale. Gandurile noastre se indreapta si spre familiile celorlalti romani care au murit infectati cu coronavirus facandu-si, ca si Nicu, datoria, asa cum fac in aceasta perioada dificila numerosi romani in calitate de key workers care contribuie la asigurarea continuitatii vietii de zi cu zi in Regatul Unit", scrie Dan Mihalache pe Facebook., care a ucis 197.303 de persoane in intreaga lume.Italia (25.969) si Spania (22.902) sunt tarile europene cele mai afectate, urmate de Franta (22.245) si Marea Britanie (19.506).- Noi cercetari arata ca, potrivit guvernatorul statului, Andrew Cuomo, care il acuza pe Donald Trump ca a impus prea tarziu interdictii de calatorie pentru a impidica raspandirea virusului.Potrivit acestui studiu, realizat de Universitatea Northeastern, peste 10.000 de locuotori ai New Yorkului ar fi contractat noul coronavirus atunci cand statul a izolat primul caz contaminare, la 1 martie, a declarat intr-o conferinta de presa, vineri, Andrew Cuomo., sub monitorizare medicala, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS)., fiind vorba despre un politist care lucreaza in sectorul administrativ.- Secretarul de stat din Ministerul Administratiei si Internelor Raed Arafat spune casi atrage atentia populatiei asupra faptului ca nerespectarea normelor de prevenire a raspandirii coronavirusului si relaxarea "prea devreme" reprezinta un risc "sa ne intoarcem la o situatie mai grava"., a anuntat sambata Institutul de boli infectioase Robert Koch.- Mai multi medici din lume sustin ca anumite medicamente pentru hipertensiune favorizeaza formele grave de COVID-19. Medicul Adrian Linte, membru al Societatii Romane de Cardiologie, a declarat pentru Mediafax ca acestea sunt simple supozitii si ca, atata timp cat nu exista dovezi clare, nu trebuie sa risti sa nu iti iei tratamentul.- Patru asociatii de elevi considera ca masura reluarii orelor de curs dupa incheierea starii de urgenta este riscanta daca nu se vor lua hotarari care sa garanteze siguranta elevilor.- Un numar de 483 de dosare penale au fost intocmite de structurile abilitate ale MAI pentru zadarnicirea combaterii bolilor, informeaza sambata Grupul de Comunicare Strategica (GCS).- Pana la aceasta data, la nivel national,, anunta Grupul de Comunicare Strategica.Numarul total a ajuns astfel la 73: 19 in Italia, 16 in Franta, 23 in Marea Britanie, 7 in Spania, 3 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia si unul in SUA., anunta Grupul de Comunicare Strategica.Ele se aflau in izolare la domiciliu, dar DSP Timis a anuntat ca testeaza tot personalul acestor centre si ca deja au fost facute aproximativ 500 de verificari.- Alti cinci pompieri de la Detasamentul Cernavoda au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19, numarul total al acestora ajungand la 15, dupa ce, la sfarsitul saptamanii trecute, un coleg de-al lor a murit din aceasta cauza.- Autoritatile din Uzbekistan au permis redeschiderea, de sambata, a anumitor categorii de magazine si alte afaceri, inchise de cateva saptamani din cauza pandemiei de COVID-19.- O asistenta de la Unitatea de Primiri Urgente a SJU Ploiesti a fost confirmata cu COVID-19, la testarea rapida. Femeia a tusit la iesirea din tura, si imediat i-au fost recoltate probe care au iesit pozitive. 37 de asistente, medici, ingrijitoare sau brancardieri, care au fost la serviciu in tura din noaptea de vineri spre sambata, sunt acum in izolare, scrie Mediafax.- Mai multe fotografii in care apar sefi ai Politiei Dej alaturi de mai multe persoane, la o petrecere la o cabana, au fost postate pe retelele de socializare in aprilie in perioada restrictiilor impuse prin ordonantele militare. Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj a anuntat ca a declansat o ancheta interna pentru a stabili contextul faptelor, informeaza Digi24.- O aeronava Spartan a Fortelor Aeriene a decolat sambata, la ora 9.00, de la Baza 90 Aeriana Otopeni, cu destinatia Milano pentru transportul in Italia a 90 mii de masti de protectie tip FFP 2. La intoarcere, aeronava va aduce in tara echipa de medici si asistenti aflati in Italia, potrivit Mediafax.- Testele facute detinutilor cu care a intrat in contact primul angajat al Penitenciarului Gherla infectat cu coronavirus sunt negative, anunta ANP. Astfel, pana in prezent nici persoana privata de libertate din penitenciarele din Romania nu a fost confirmata cu COVID-19.- Serviciul Roman de Informatii (SRI) avertizeaza ca exista un atac informatic care instaleaza un virus in contextul accesarii informatiilor despre coronavirus. Virusul preia accesul la aplicatiile de Internet banking si circula sub forma unor mesaje de tipul "Detalii secrete despre COVID-19"., se arata intr-un raport Associated Press citat de News.ro. Cazurile de infectii au suprasolicitat deja spitalele din Brazilia. Medicii din Rio de Janeiro si din cel putin alte patru orase mari au avertizat ca spitalele in care lucreaza sunt pe punctul de a colapsa si ca nu mai pot primi alti pacienti., anunta Grupul de Comunicare Strategica. Printre persoanele care au decedat se numara si o tanara de doar 21 de ani care suferea de mai multe afectiuni. Iata aici detalii.conducerea unitatii medicale anuntand ca activitatea decurge absolut normal in acest moment, informeaza News.ro. In Spitalul Militar Focsani au fost confirmati cu COVID-19 un numar de 30 de cadre medicale si 13 angajati din randul personalului auxiliar.- Un barbat din Suceava infectat cu coronavirus, fara alte afectiuni, a murit acasa dupa ce s-a tratat singur cu antibiotice si tratament simptomatic, a anuntat Institutul National de Sanatate Publica, informeaza stirisuceava.net - Autoritatile de la Bogota au lansat anchete judiciare impotriva ministrului Agriculturii si a mai multor guvernatori si functionari banuiti de fapte de coruptie in gestionarea fondurilor destinate combaterii pandemiei de Covid-19, a anuntat parchetul columbian, potrivit Agerpres.- Primarul municipiului Urziceni, din judetul Ialomita, Constantin Sava, a cerut Ministerului de Interne sa restrictioneze accesul locuitorilor din Barbulesti in municipiu. El spune ca oamenii nu respecta masurile luate impotriva COVID-19.- China a cautat sa blocheze un raport al Uniunii Europene in care era sustinut ca Beijingul raspandea informatii false despre epidemia de coronavirus, potrivit mai multor surse citate de Reuters.- Doua surori gemene, asistente medicale in Marea Britanie, au decedat la interval de cateva zile una de cealalta, dupa ce s-au infectat cu Covid-19, scrie BBC, potrivit News.ro.Katy Davis (37 de ani), asistenta la pediatrie, a murit marti la spitalul din Southampton, in timp ce geamana sa, Emma, fosta asistenta medicala, a decedat in acelasi spital trei zile mai tarziu.- Aproape 60 de noi cazuri de infectie cu coronavirus au fost confirmate in randul membrilor echipajului unei nave de croaziera italiene aflata in Japonia.Nu a fost inregistrat niciun deces. Comisia Nationala chineza de Sanatate a anuntat ca 11 dintre contaminarile noi sunt "importate". Noul coronavirus a contaminat 82.816 de persoane in China continentala si a ucis 4.632 de oameni.- Statele Unite au anuntat ca vor vinde ventilatoare medicale in cel putin patru tari in curs de dezvoltare pentru a lupta impotriva coronavirusului. Donald Trump a discutat la telefon cu omologii sai din Indonezia, Ecuador, Salvador si Honduras, si le-a promis furnizarea acestor echipamente medicale.Bilantul total al deceselor se ridica la 51.017.