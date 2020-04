LIVE COVID-19: In Italia carantina e prelungita pana pe 3 mai. A crescut numarul cazurilor la Milano

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Romania a inregistrat pana acum peste 5.400 de cazuri de COVID-19. 729 de bolnavi s-au vindecat, aproape 4.500 dintre cazuri sunt inca active, iar 282 de bolnavi au decedat.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a estimat un varf al epidemiei cu 10-12.000 de cazuri. Dar acest numar se poate modifica, in functie de evolutia din urmatoarele doua saptamani, considerate "grele", in conditiile in care suntem in apropierea sarbatorilor pascale., exista circa 1,7 milioane de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus si mai mult de 102.000 de decese. Peste 376.000 de bolnavi s-au vindecat.SUA, Spania, Italia, Franta si Germania sunt tarile cele mai afectate, fiind urmate de China.- Carantina va fi prelungita inpana pe 3 mai, dar de pe 14 aprilie vor fi redeschise unele companii sau magazine, au anuntat autoritatile. Lombardia e in continuare cea mai afectata regiune, dar numarul de cazuri a crescut mult si la Milano. S-au inregistrat 570 de decese in ultimele 24 de ore, iar numarul total a depasit 140 de mii. Peste 13.000 de cadre medicale s-au infectat cu COVID-19.In ultimele 24 de ore s-au dat peste 10.000 de amenzi pentru nerespectarea restrictiilor impuse din cauza emidemiei, relateaza corespondentul Digi24.- Mai bine de doua treimi dintre pacientii in stare grava cu COVID-19 au cunoscut o imbunatatire semnificativa a starii de sanatate dupa ce au fost tratati cu, un medicament experimental propus de compania Gilead Sciences. Cercetarea a fost facuta pe 61 de pacienti internati si ventilati mecanic in SUA, Europa, Canada si Japonia. Acestia au primit remdesivir intravenos timp de 10 zile, se arata intr-un articol publicat vineri de New England Journal of Medicine. In acest moment nu exista un tratament sau un vaccin pentru COVID-19.- Autoritatile anunta inca 12 decese in Romania, bilantul urcand astfel la 282 de morti. Este vorba despre pacienti din Suceava, Bucuresti, Hunedoara, Vaslui, Iasi, Galati, Arad, Mures, Neamt.Unul dintre cazurile din Neamt este al unei, internata in 16 martie pe sectia hematologie a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt cu afectiuni onco-hematologice. A fost testata pe 27 martie, iar rezultatul pozitiv a venit in 29 martie. In 4 aprilie a fost transferata la sectia ATI si a decedat vineri, 10 aprilie."Pe perioada internarii in sectia de hematoogie a fost ingrijita de o asistenta medicala, care a fost contact cu un pacient ulterior confirmat cu COVID-19", informeaza autoritatile.Varsta medie a deceselor in Romania este de 66 de ani.- Companiile Apple Inc (AAPL.O) si Alphabet Inc's (GOOGL.O) Google au anuntat vineri ca vor colabora pentru crearea unor tehnologii care sa permita incetinirea raspandirii virusului. Demersul este unul rar pentru cele doua mari companii din Silicon Valley, care lucreaza la o tehnologie ce va permite identificarea mai rapida a persoanelor infectate sau care sunt puse in carantina, ceea ce ar juca un rol vital in monitorizarea raspandirii virusului, informeaza Reuters.- Autoritatile dinau decis vineri seara, tarziu, instituirea starii de urgenta pentru 48 de ore in 31 de orase, inclusiv in Istanbul si Ankara. Masura i-a facut pe multi sa ia cu asalt magazinele, dupa cum se vede in imagini postate pe Internet, relateaza BBC.- Agentiile umanitare anunta primul caz de COVID-19 inregistrat in, tara al carei sistem sanitar este devastat de razboiul civil, informeaza BBC.- China a anuntat 46 de noi cazuri de contaminare cu coronavirus, precizand ca 42 dintre ele sunt persoane venite din strainatate, relateaza Reuters.- Presedintele Donald Trump a cerut oficialilor superiori ai administratiei sale sa sprijine Italia in lupta impotriva noului coronavirus prin furnizarea de servicii medicale, ajutor umanitar si alte forme de asistenta, transmite Reuters.- Seful achizitiilor de echipamente medicale din Finlanda, Tomi Lounema, a demisionat dupa scandalul declansat ca urmare a faptului ca a cheltuit milioane de euro pe masti cumparate in China dar care s-au dovedit neconforme, relateaza NewsNowFinland. Este vorba de circa 230.000 de masti de proasta calitate, care nu vor putea fi folosite in spitale.In ultimele saptamani, Spania, Olanda, Turcia si Australia au fost nevoite sa trimita inapoi masti cumparate din China, relateaza Agerpres., cu 2.108 de decese in 24 de ore, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, vineri, la ora locala 20:30, informeaza sambata AFP, preluata de Agerpres.Euronews a scris despre situatia dramatica a orasului Suceava, unde sunt de doua ori mai multe cazuri decat in oricare alta zona a Romaniei, si spune ca aici este un fel de "Lombardia", din cauza numarului mare de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, inclusiv cadre medicale. Zona a fost catalogata ca fiind "zona fierbinte de infectie din tara", iar regiunea a fost etichetata ca "Lombardia Romaniei", mai scrie Euronews.- Brazilia a devenit prima tara din America Latina care a depasit pragul de 1.000 de decese din cauza coronavirusului. Potrivit universitatii Johns Hopkins, citata de News.ro, in Brazilia s-au inregistrat 19.789 de cazuri si 1.068 de decese. Varful pandemiei este asteptat in aceasta tara de 210 de milioane de locuitori la finalul lunii aprilie. Potrivit presei internationale, presedintele Jair Bolsonaro continua sa sfideze regulile de izolare si distantare sociala, el iesind vineri pe strazile din Brasilia pentru a-si saluta sustinatorii.- Inca 51 de bolnavi declarati vindecati in Coreea de Sud au fost testati pentru a doua oara si gasiti pozitiv, dupa ce au iesit din carantina, anunta New York Post. Se presupune ca este mai probabil ca infectia sa fi ramas in organism si sa se fi reactivat, decat sa fie vorba despre o a doua reinfectare. In aceste conditii, specialistii isi pun mari semne de intrebare legate de imunitatea pe care o pot dobandi cei vindecati de COVID-19.- Conform datelor oficiale, s-au inregistrat peste 500.000 de imbolnaviri in SUA si peste 980 de decese intr-o singura zi in Marea Britanie.