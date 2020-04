Credinciosii NU pot participa in masa la slujbe, nici daca acestea se tin in curtea bisericii

Ziare.

Raspunsul Grupului de Comunicare Strategica vine pentru a clarifica o interpretare a Ordonantei Militare nr. 4, in care se specifica faptul ca "(3) Interdictia privind circulatia persoanelor intr-un grup mai mare de 3 persoane se aplica exclusiv circulatiei pietonale", iar aceasta ar insemna ca in curtea unei biserici se pot afla mai mult de trei persoane, deoarece nu este un spatiu de circulatie pietonala.Inla articolul 2 este prevazut ca "Se suspenda toate activitatile culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise". Astfel,Apoi, in Ordonanta Militara nr. 2, la art. 9, se prevede ca "sin lacasurile de cult, de catre slujitorii bisericesti/religiosi,, slujbele putand fi transmise in mass-media sau onlineˮ si ca "(botez, cununii, inmormantari), la care pot participa, cat si impartasirea credinciosilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestoraˮ.In plus, in Ordonanta Militara nr. 3, la art. 1, se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu anumite exceptii.In aceste conditii, prin coroborarea tuturor articolelor mentionate, nde cadrul legislativ - adica in scopuri profesionale (preoti, angajati etc.) sau participarea la o slujba privata, cum ar fi o inmormantare.Vezi mai multe raspunsuri oficiale la cele mai arzatoare intrebari despre restrictiile impuse in Romania