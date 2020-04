Creste numarul de cadre medicale infectate. Sunt 357 confirmate cu COVID-19, in 14 judete si in Bucuresti

Ziare.

com

Pana acum au fost diagnosticati pozitiv 99 de medici, 127 de asistenti medicali, 35 de infirmiere, 11 ingrijitoare si 85 din randul personalului auxiliar.are cele mai multe cazuri confirmate in randul personalului medical: 200.Dintre acestia, 45 sunt medici, 77 sunt asistenti medicali, 24 infirmiere, 10 ingrijitoare si 44 din randul personalului auxiliar.Insunt 60 de cadre medicale confirmate cu COVID-19: 19 sunt medici, 16 asistenti medicali, 6 infirmiere si 19 din randul personalului auxiliar.Insunt 2 imbolnaviri din randul personalului auxiliar. La Arad sunt 24 de cazuri: 9 medici, 5 asistenti medicali, 1 infirmiera si 9 din randul personalului auxiliar.Intoti cei 3 angajati din spitale sunt personal auxiliar.Latotalul e de 19: 6 medici, 10 asistenti medicali si 3 inifirmiere.Intoate cele 3 cazuri diagnosticate pana acum sunt personal auxiliar.Laa fost infectata o asistenta medicala.Lasunt 8 cazuri: 5 medici si 3 asistenti medicali.La, din totalul de 6 cazuri, 3 sunt medici, 2 personal auxiliar si o asistenta medicala.Inavem 16 cazuri confirmate: 5 medici, 9 asistenti medicali, o ingrijitoare si un angajat din personalul auxiliar.Insunt infectati 2 medici si un asistent medical.Laun angajat - personal auxiliar - a fost confirmat cu COVID-19.Latotalul e de 7: 2 medici, 3 asistenti medicali, o infirmiera si o persoana din randul personalului auxiliar.inregistreaza 2 cazuri - 1 medic si o asistenta.Lasunt 2 medici infectati.Amintim ca luni bilantul oficial era de 285 de infectari in randul personalului medical. Multe alte cadre sunt in izolare si asteapta rezultatele.