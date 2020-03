Criza COVID-19: Zi neagra in lume, cu sute si sute de morti. Romania impune masuri suplimentare, in ziua cu cel mai ridicat bilant de pana acum

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

LIVE TEXT

Ziare.

com

Sambata seara ministrul de Interne a anuntat si masuri suplimentare luate in cadrul starii de urgenta, ce limiteaza deplasarea cetatenilor atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte.Numarul persoanelor bolnave de COVID-19 a trecut de 300.000 in toata lumea, iar decesele se apropie de 13.000. O zi neagra a fost inregistrata in Italia, unde au murit doar in 24 de ore aproape 800 de persoane. Si Franta a inregistrat in ultima zi 112 decese. Din nefericire, si numarul romanilor care au murit de COVID-19 in afara granitelor a crescut, ajungand sambata la 7, iar numarul celor confirmati pozitiv a ajuns la 30.- Prefectura Constanta a transmis sambata seara, printr-un comunicat de presa, ca Guvernul Romaniei a anuntat ca trimite un spital mobil cu capacitati de tratare a pacientilor infectati cu virusul COVID-19. Acesta va fi instalat, cel mai probabil pe terenul unde trebuia construit Spitalul Regional.- Politistii de la Sectia 8 din Municipiul Bucuresti au intervenit, sambata seara, in cazul unei femei care manifesta un comportament violent pe strada, aceasta fiind imobilizata si dusa la spital, unde aceasta a afirmat ca a revenit recent in tara si i s-a pus in vedere sa se autoizoleze, ea fiind amendata cu 5.000 de lei si fiind informata si Directia de Sanatate Publica.- Secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu, a facut, sambata, un apel la populatie sa nu cumpere teste sau sa accepte "asa zise" testari pentru depistarea noului coronavirus oferite prin internet de catre persoane fizice sau juridice neautorizate."Fac apel la cetateni sa nu cumpere sau sa nu accepte asa-zise testari oferite prin internet de persoane fizice sau juridice neautorizate. Risca sa fie indusi in eroare de persoane rau intentionate, care urmaresc sa obtina profit financiar prin metode ilegale si nimic mai mult", a spus Bogdan Despescu, in declaratia de presa sustinuta la sediul MAI.- Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) atrage atentia ca e nevoie urgenta de "un efort economic coordonat la nivel international"."Doar un efort important, credibil si coordonat la nivel international poate permite sa se faca fata urgentei imediate a sanatatii publice, amortizarii socului economic si deschiderii caii de relansare. Este vorba de al treilea si cel mai mare soc economic, financiar si social al secolului XXI si el necesita un efort mondial moderm asemanator Planului Marshall si New Deal - combinate", a estimat secretarul general al OCDE.- Primaria Craiova a decis sambata ca parcurile si Gradina Botanica din municipiu sa fie inchise, masura urmand sa intre in vigoare din data de 22 martie, de la ora 22:00. Masura a fost luata pentru prevenirea raspandirii infectiei cu Covid-19.- Presedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru a-i propune sa dezvolte legaturi intre cele doua tari, oferind ajutorul Washingtonului in lupta impotriva noului coronavirus, a afirmat sambata agentia de presa oficiala a Phenianului, KCNA.- MAE anunta ca doua persoane care isi desfasoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Spania au fost testate pozitiv cu COVID-19. Starea celor doua persoane este buna.Astfel, activitatea Ambasadei Romaniei in Spania va fi suspendata temporar, avand in vedere necesitatea ca personalul misiunii sa intre in autoizolare. Si activitatea sectiei consulare este suspendata temporar, fiind preluate doar cazurile urgente.- Primarul Timisoarei Nicolae Robu anunta ca inca 11 pacienti cu coronavirus internati la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara au fost declarati vindecati. "Numarul total ajunge la 47", sustine Robu. La nivel national au fost anuntati 52 de oameni vindecati.- Iata cateva dintre masurile ce vor intra in vigoare de duminica seara:- Romanii se vor putea deplasa doar daca merg la serviciu sau au nevoie de cumparaturi sau asistenta medicala. In rest, pot iesi in apropierea locuintei, in grupuri de cel mult 3 persoane, doar daca sunt din aceeasi locuinta. Pot iesi cu animalele de companiei si sa faca miscare in jurul locuintei.- Pe timpul noptii cei care ies afara trebuie sa aiba fie legitimatia de serviciu, fie o declaratie pe propria raspundere, ce trebuie completata in prealabil.- In caz de nunti, botezuri sau inmormantari, ele pot fi oficiate, dar cu maxim 8 persoane.- Totodata, de maine seara se inchid mall-urile si cabinetele stomatologice.- Masuri dure au fost luate si pentru cei care incalca izolarea la domiciliu, ei urmand sa fie plasati in carantina, pe langa amenda si dosar penal.- Marcel Vela a spus ca, cel mai probabil, ordonanta militara va fi publicata in Monitorul Oficial maine.- DJ-ul american Black N Mild a fost rapus de COVID-19 la doar 44 de ani.- Ana Maria Popescu (ex Branza), aflata in autoizolare, a prezentat cum decurge o zi din viata ei.- A inceput conferinta la care participa ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Raed Arafat si Bogdan Despescu. Va invitam sa o urmariti, LIVE TEXT, AICI - Turcia restrictioneaza deplasarile persoanelor cu varsta de 65 de ani si peste, precum si a persoanelor cu afectiuni cronice, ca parte a masurilor luate pentru limitarea extinderii pandemiei de coronavirus, potrivit DPA si Reuters.Dispozitia, care intra in vigoare sambata la miezul noptii, ca acestor categorii de persoane le este interzis sa iasa din casa in zone in aer liber, inclusiv in parcuri publice.- Ministrul Economiei Virgil Popescu anunta ca Guvernul a pregatit masuri care sa vina in sprijinul celor afectati de criza coronavirusului si ca, desi autoritatile isi doresc ca firmele sa depuna declaratiile fiscale pe 25 martie, "acestea nu patesc nimic daca nu o vor face".- Conferinta anuntata pentru ora 20:00 si la care vor participa ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Raed Arafat si Bogdan Despescu n-a inceput nici pana la aceasta ora... De indata ce va incepe, va invitam sa o urmariti, LIVE TEXT, AICI - Franta ajunge la 562 de decese inregistrate cauzate de COVID-19, dupa ce sambata alte 112 persoane au pierdut lupta cu virusul care a dat intreaga planeta peste cap. Numarul cazurilor pozitive a urcat la 14.459, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 1.847 de cazuri noi.- Un nou jucator important a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus.- 11 medici au fost confirmati pozitiv la noul coronavirus si sunt internati in prezent in Sectia de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, informeaza Biroul de presa al unitatii medicale.- Cristi Chivu a avut parte de o adevarata aventura sambata, cand a iesit la cumparaturi in Milano.- Germania a anuntat 77 de morti si 21.850 de imbolnaviri in total.- Turcia a suspendat sambata cursele aeriene spre alte 46 de tari si a interzis picnicurile.- In Germania, cancelarul Angela Merkel a fost vazuta vineri seara la un magazin in centrul Berlinului, de unde si-a cumparat hartie igienica si trei sticle de vin.- Italia a inregistrat 3.251 de cazuri noi si 546 de morti in ultimele 24 de ore. Doar in Lombardia... In intreaga tara bilantul negru este de 793 de decese in ultimele 24 de ore, astfel ca, de la izbucnirea crizei, au murit 4.825 de persoane infectate cu covid-19.- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, si fiica acestuia, Laura, s-au vindecat de infectia cu noul coronavirus, rezultatele primite sambata la cel de-al doilea test pentru COVID-19 fiind negative, cei doi fiind internati pentru tratament in Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara.- Directia de Sanatate Publica Brasov a dat o noua amenda de 20.000 de lei pentru nerespectarea autoizolarii, iar politistii brasoveni au aplicat trei amenzi de cate 5.000 de lei.- In Bucuresti sunt in centrele de carantina 573 de persoane.- Elvetia a raportat sambata un total de 6.100 de cazuri de infectari cu noul coronavirus, cu 25% mai multe decat in ziua precedenta, si 56 de decese, a anuntat ministerul Sanatatii din aceasta tara, spitalele din cantonul Ticino, la granita cu Italia, fiind intens solicitate, informeaza Reuters.- Comisia Europeana a aprobat sambata trei scheme de ajutor de stat ale Frantei pentru a atenua impactul economic al pandemiei de coronavirus (COVID-19), prin care se vor aloca 300 de miliarde de euro (323 miliarde de dolari) companiilor care se confrunta cu dificultati, transmit AFP si Reuters.- Guvernul albanez a desfasurat armata pentru a forta respectarea stricta a restrictiilor de circulatie timp de 40 de ore incepand de sambata in scopul de a limita propagarea epidemiei de coronavirus, dat fiind ca populatia nu s-a conformat masurilor restrictive recomandate, potrivit Reuters.- Spitalul Clinic de BI si PNF "Victor Babes" Craiova anunta ca a externat 3 pacienti.- Un mesaj prin Ro-Alert a fost transmis in toata tara, prin care romanii sunt somati sa stea in casa."Respectati recomandarile pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus. Ramaneti in casa, pe cat posibil! Evitati contactul direct sau apropiat cu alte persoane! Mentineti distanta de minimum 2 m fata de ceilalti! Nu atingeti suprafete pe care au pus mana si alte persoane. Feriti-va de zonele aglomerate! Spalati-va pe maini cat mai des posibil! Nu va atingeti cu mainile fata, nasul, gura sau ochii! Asigurati-va ca regulile sunt respectate si de varstnici. Ei sunt cei mai expusi imbolnavirii", e mesajul transmis.- Bolivia anunta o "carantina totala" incepand de duminica pentru a impiedica raspandirea Covid-19, relateaza AFP.- 200.000 de teste PCR si un milion de teste rapide vor ajunge curand la UNIFARM din Coreea de Sud, a declarat Adrian Ionel, seful UNIFARM, care spune ca testele vor ajunge pentru cel putin doua luni.- Ministrul de Interne Marcel Vela va sustine, la ora 19:00, o declaratie de presa.- Raed Arafat le cere precizeaza ca in aceasta perioada ramanerea acasa si evitarea activitatilor care pot sa expuna si sa expuna familiile este extrem de importanta: "Virusul nu se vede, nu se simte si nu are gust ca sa-l evitati"."Evitati expunerea persoanelor varstince din familiile d-voastra la acest risc printr-un comportament responsabil. Va rog mult evitati la maxim activitatile care nu sunt esentiale in aceasta perioada!", spune Arafat.- Ministerul de Interne le cere romanilor sa stea in casa.- Victor Ponta a publicat un ordin emis de MAI prin care prefectilor li se interzice sa mai comunice date referitoare la numarul de teste efectuate, numarul de pacienti depistati pozitiv si starea lor de sanatate.- Primarul Timisoarei Nicolae Robu a cerut ca toti angajatii Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara sa poata circula gratis cu transportul in comun, pe baza legitimatiei de serviciu.- Institutul Cantacuzino din Capitala este pregatit 100% sa lupte cu "marea problema a omenirii", pandemia de COVID-19, spune comandantul Institutului, col. Florin Oancea, care precizeaza ca institutul poate procesa 250 de probe pe zi. Institutia urmeaza sa primesca un nou nivel de clasificare.- Presedintele Partidului Popular European (PPE) si fostul presedinte al Consiliului european Donald Tusk a denuntat comportamentele "nationaliste" ale unor state membre ale Uniunii Europene in lupta cu noul coronavirus si a pledat pentru mai multa cooperare, intr-un interviu publicat sambata de cotidianul polonez Gazeta Wyborcza.- In Bucuresti se discuta posibilitatea ca stomatologii din cadrul Directiei Medicina Scolara sa fie relocati la ambulatoriului Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Prof. Dan Theodorescu" (OMF) pentru a asigura asistenta stomatologica de urgenta pentru elevi si studenti. Decizia ar urma sa fie luata luni in sedinta Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB.- La Focsani Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei s-a gandit ca o masura buna in conditii de pandemie e sa organzieze o procesiune religioasa cu Icoana Facatoare de Minuni de la Dalhauti. Astfel, a strabatut sambata bulevardul principal din Focsani si s-a oprit pentru scurte momente in dreptul bisericilor aflate la strada iar mai multi credinciosi atingeau icoana.- Romanii par ca s-au relaxat si au uitat de recomandarea de stat in casa si profita de vremea frumoasa de afara. In Bucuresti, parcurile si Padurea Baneasa sunt arhipline.- Politistii din Arad au deschis un dosar penal pentru membrii unei familii care veneau din Italia, dar au declarat la punctul de trecere a frontierei Nadlac ca se intorc in tara din Germania."Cele doua persoane adulte au declarat ca vin din Germania, insa in urma verificarilor efectuate in autoturism s-au gasit produse cu etichete de origine italiana si bonuri fiscale de data recenta avand aceeasi provenienta. Confruntati cu acest aspect, ocupantii autoturismului au recunoscut ca vin din Italia - regiunea Bologna - si ca nu au declarat adevarul la completarea chestionarului aplicat de medicii Directiei de Sanatate Publica a Judetului Arad, imediat dupa trecerea frontierei de stat", se arata in comunicat. Reprezentantii celui mai mare adapost pentru animale fara stapan din judetul Galati spun ca animalele ar putea ramane fara mancare , deoarece au mari probleme legate de aprovizionarea cu alimente, si cer ajutorul comunitatii. O ancheta epidemiologica a fost demarata sambata la Spitalul Universitar din Bucuresti , dupa ce doi pacienti au fost confirmati cu coronavirus. Cei doi pacienti, ambii barbati, se afla pe dializa. Primul dintre ei a venit luni de la o clinica particulara cu pneumonie si a fost testat abia vineri. Cel de-al doilea era coleg de dializa cu primul.- Cristina Neagu face un apel catre populatie de a nu mai iesi din case in plina pandemie de coronavirus.- Bilantul epidemiei noului coronavirus a crescut sambata in Germania la 16.662 de contaminari confirmate, o crestere cu 2.705 de cazuri de vineri, a anuntat Institutul Robert Koch, autoritatea federala germana in domeniul sanatatii, relateaza Reuters. Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a crescut la 47, cu 16 mai multe decat vineri.- Lituania a raportat sambata primul deces provocat de infectarea cu noul coronavirus, informeaza AFP. "Este vorba despre o varstnica tratata pentru o serie de alte probleme", a precizat pentru jurnalisti viceministrul Sanatatii, Algirdas Seselgis. Lituania, o tara cu 2,8 milioane de locuitori, a raportat pana in prezent 69 de cazuri de contaminare.- Locuitorii din Cisnadie nu mai au voie sa se aseze pe bancile din oras, dupa ce angajati ai Primariei au pus afise cu mesaje care-i indeamna pe oameni sa stea acasa, masura fiind menita sa previna raspandirea infectarii cu noul coronavirus."Una dintre masurile Primariei Cisnadie a fost aceea de a pune afise pe bancile din orasul Cisnadie cu mesajul de recomandare 'Interzis sa va asezati pe banca! Evitati aglomeratia. Stati acasa!' si de a dezinfecta spatiile publice. De asemenea, locurile de joaca au fost inchise, tocmai pentru a convinge oamenii sa nu mai socializeze afara din case si pentru a-i proteja de contactarea virusului", a declarat sambata, purtatorul de cuvant al Primariei Cisnadie, Daniel Mihailescu.- Ambasada Republicii Populare Chineze in Romania a donat masti, combinezoane de protectie, dezinfectanti si manusi pentru spitalele din Capitala, donatia fiind primita de primarul General al Capitalei, Gabriela Firea.- Primaria Harsova a luat mai multe masuri pentru a preveni raspandirea coronavirusului, printre acestea aflandu-se interdictia impusa grupurilor mai mari de trei persoane de a stationa pe domeniul public si limitarea accesului in spatii publice precum parcuri, terenuri de fotbal, locuri de joaca.- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a recomandat concetatenilor sai sa ramana acasa, dupa moartea altor cinci persoane din cauza noului coronavirus, relateaza AFP. Erdogan a insistat asupra tuturor masurilor de urmat in oprirea epidemiei, de la recomandari de igiena si pana la limitarea tuturor contactelor - mai ales prin rugaciune de la domiciliu, fara o grupare a credinciosilor.Autoritatea insarcinata cu afaceri religioase a inchis moscheile inainte de rugaciune, vineri, iar politia a fost desfasurata pentru a interzice intrarea. Bilantul in Turcia este de 670 de cazuri de la inceputul si noua decese.- Spania ajunge la aproape 25.000 de persoane diagnosticate cu COVID-19 si 1.326 de decese. In ultimele 24 de ore a fost raportat un bilant de 3.355 de cazuri si 233 de morti.- Ultima informare oficiala, de sambata de la ora 13:00, arata o crestere accelerata a cazurilor confirmate in Romania, respectiv 59 de cazuri noi. Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre un an si 74 de ani. Numarul total al cazurilor confirmate pe teritoriul Romaniei a ajuns astfel la 367. Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate si externate (36 la Timisoara, 11 la Bucuresti, 3 la Craiova, unul la Constanta si unul la Iasi).La ATI, in acest moment, sunt internati 14 pacienti, din care 3 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 4.207 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte 55.198 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.- Marius Sumudica a platit 50.000 de euro pentru a parasi de urgenta Turcia. La doar o zi dupa ce evenimentele sportive din Turcia au fost suspendate din cauza pandemiei de coronavirus, antrenorul roman si ceilalti romani de la Gaziantep s-au intors in Romania la bordul unui avion privat.- Politia din Sydney a inchis temporar plaja Bondi dupa ce a fost depasita limita maxima privind numarul participantilor la adunari in aer liber stabilita de autoritati. Intr-un efort menit sa limiteze raspandirea coronavirusului, Australia a interzis adunarile in aer liber cu mai mult de 500 de participanti. Cu toate acestea, oamenii continua sa mearga in numar mare pe plajele din Sydney, ignorand recomandarea de a ramane in casa, transmite BBC.- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 103 persoane in Ungaria, potrivit site-ului koronavirus.gov.hu citat sambata de MTI. Din totalul pacientilor, 89 sunt unguri, zece iranieni, doi britanici, unul kazah si unul vietnamez. Patru pacienti au murit si alti sapte s-au vindecat, mai precizeaza site-ul guvernamental ungar.- Inca patru cetateni romani au murit din cauza coronavirului in afara granitelor, trei in Italia si unul in Franta, bilantul deceselor inregistrate in strainatate ajungand astfel de sapte, anunta MAE.- Fundatia Deloitte doneaza 100.000 de euro catre Societatea de boli infectioase si HIV-SIDA, pentru a sprijini eforturile Institutului Matei Bals si ale Institutului National de Sanatate Publica de gestionare a crizei generate de raspandirea COVID-19. "Dupa consultarea tuturor colegilor, am decis ca, prin intermediul Fundatiei Deloitte, sa ne implicam si cu sprijin financiar fata de cei care se afla chiar in prima linie a luptei impotriva COVID-19, respectiv Institutul Matei Bals si Institutul National de Sanatate Publica", a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte Romania si Moldova.- FC Barcelona recurge la o masura drastica din cauza pandemiei de coronavirus. ESPN anunta pe surse ca formatia catalana intentioneaza sa reduca salariile jucatorilor de la prima echipa.- Mai multe state americane le-au ordonat cetatenilor sa ramana in case pentru a preveni raspandirea COVID-19. Este vorba de Illinois, New York, California, Connecticut si New Jersey. In Statele Unite au murit aproape 230 de oameni din cauza coronavirusului, iar numarul cazurilor de infectare depaseste 18.500.- Comisia Europeana a suspendat temporar implementarea programelor de relocare a refugiatilor din taberele din Grecia si Italia ca urmare a pandemiei de coronavirus, a declarat un oficial european pentru agentia TASS. "In situatia actuala suntem fortati sa suspendam procesul de relocare, in principal cel de relocare a minorilor neinsotiti, ca urmare a inaspririi regulilor de sanatate publica din statele membre pe fondul pandemiei. Cu toate acestea, discutam cu statele membre pentru a relua procesul de indata ce situatia o va permite", a declarat oficialul.- O persoana revenita din Marea Britanie cu simptome de coronavirus si testata ulterior pozitiv a mers la o firma din orasul Calarasi si a avut contact cu minim 5 persoane. Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi, persoana respectiva a revenit in tara din Marea Britanie in 17 martie si avea simptome de infectie cu noul coronavirus. Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi a inregistrat pe numele persoanei un dosar pentru zadarnicirea combaterii bolilor.- Primarul orasului Targu Bujor din judetul Galati a gasit un antidot la plictiseala din timpul izolarii: clatitele cu dulceata. El s-a filmat in propria bucatarie in timp ce face clatite si apoi a postat imaginile pe Facebook. Laurentiu Gidei incearca astfel sa ii convinga pe oameni sa stea in case.Echipat corespunzator cu sort de bucatarie si nu cu combinezon alb, masca si manusi, primarul orasului Targu Bujor se filmeaza in timp ce pregateste clatite cu dulceata produsa la tara si cumparata de la un festival din regiune. Este o filmare cu ajutorul careia edilul incearca sa transmita urmatorul mesaj: stati in casa daca va pasa si sa aveti clatite pe masa.- Actorul Antony Hopkins, in varsta de 82 de ani, ii canta pisicii la pian, in timp ce se afla in izolare.- Timorul de Est anunta primul caz de COVID-19. Un cetatean care s-a intors din strainatate este prima persoana testata pozitiv pentru coronavirus, informeaza Reuters.- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a ONU (FAO) si specialisti din domeniul agriculturii avertizeaza ca achizitiile exagerate de alimente din aceasta perioada, in contextul pandemiei de coronavirus, ar putea duce la o criza a aprovizionarii cu alimente si la cresteri de preturi, potrivit Reuters. "Nu este nevoie decat ca importatorii mari, precum guvernele, sa intre in panica si sa inceapa sa cumpere masiv pentru a crea o criza", a declarat Abdolreza Abbassian, economistul-sef al FAO.- Chimcomplex, singurul producator de hipoclorit de sodiu din Romania, vrea sa produca substante biocide pentru dezinfectia spitalelor, dar si a altor spatii si chiar strazi. Compania a cerut Ministerului Sanatatii aviz pentru a trece de la dilutia de 12,5%, concentratie produsa acum, la cea folosita in domeniul sanitar. Reprezentantii companiei au declarat, pentru MEDIAFAX, ca, odata cu pandemia de coronavirus, uzinele si-au adaptat liniile de productie pentru a putea produce direct substante biocide care sa poata fi folosite pentru dezinfectia spatiilor si suprafetelor.- Elvetia si-a inasprit vineri masurile in fata noului coronavirus, interzicand grupurile formate din mai mult de cinci persoane, insa a respins plasarea in carantina - o masura adoptata de alte tari europene -, considerand ca este vorba despre o "politica spectacol", noteaza AFP. In Elvetia, tara frontaliera cu Italia, maladia COVID-19 a ucis 43 de persoane. Peste 4.800 de persoane au fost testate pozitiv pana in prezent, dar Elvetia nu testeaza toate cazurile suspecte din cauza lipsei aproape totale a testelor.- Tamil Nadu, situat in sudul Indiei, a luat vineri decizia exceptionala de a inchide frontierele sale interne cu celelalte state indiene vecine de teama pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Aceasta masura va fi aplicata cel putin pana la 31 martie si numai "marfurile esentiale" si autovehiculele guvernamentale vor fi autorizate sa intre in Tamil Nadu, dupa ce "toti pasagerii vor fi controlati", a facut cunoscut guvernul statului intr-un comunicat.- Cuba a anuntat inchiderea frontierelor pentru nerezidenti, timp de o luna, din cauza pandemiei de coronavirus, dupa ce in ultimele zile a incercat sa pastreze la maxim activitatea sa turistica, motorul economic al insulei comuniste, noteaza AFP si Reuters. Ultimul bilant oficial a raportat 21 de cazuri, dintre care un deces, al unui turist italian, si 716 cazuri suspecte.- Un colaborator al vicepresedintelui Statelor Unite Mike Pence a fost testat pozitiv la coronavirus, a informat vineri o purtatoare de cuvant a numarului doi al executivului american, Katie Miller, precizand ca nici acesta din urma, nici presedintele Donald Trump nu s-au aflat in "contact apropiat" cu persoana respectiva, scriu Reuters si AFP.- China nu a inregistrat sambata, pentru a treia zi consecutiv, niciun caz nou de contaminare de origine locala cu coronavirus, dar autoritatile sanitare au raportat suplimentar 41 de cazuri importate, un record zilnic, noteaza AFP. In total, numarul de cazuri "importate" din strainatate se ridica in prezent la 269. Pentru a evita ca aceste persoane sa lanseze din nou o pandemie in mare parte tinuta acum sub control in China, autoritatile au impus intrarea in carantina a tuturor persoanelor care intra pe teritoriul chinez.Citeste si ce s-a intamplat ieri in criza provocata de coronavirus. Romania are 308 cazuri de Covid-19. In Italia numarul mortilor creste alarmant, 627 in doar 24 de ore