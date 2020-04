Criza COVID-19 se acutizeaza: Romania a trecut de pragul de 150 de decese. In lume sunt peste 68.000 de morti, doua treimi in Europa

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Au fost anuntate inca 3 decese, bilantul total urca la 151 de morti.

"The 2,000-year tradition of gathering at church has suddenly been interrupted across the world by the coronavirus."



A church in South Korea is offering drive-in services during the #coronavirus outbreak #코로나19 pic.twitter.com/WoTbz7FIgK - QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) April 5, 2020

Coronavirus: Sunbathing 'against social distancing rules' https://t.co/gUXOxHjCyc - BBC News (UK) (@BBCNews) April 5, 2020

Nurses and doctors stand on hospital rooftops to pray over patients and families https://t.co/CmfSiTUixL pic.twitter.com/QM4k49WnYg - CBS News (@CBSNews) April 5, 2020

A woman trained her dog to deliver groceries to a neighbor with health problems https://t.co/zXzFvIKmBI pic.twitter.com/q3qceqDaAc - CNN International (@cnni) April 5, 2020

As the current residents of @Space_Station, @AstroDrewMorgan and I thought we'd share some of our strategies for living happily in isolation. Tip #1: Exercise is vital not only for physical health, but also to your mental well-being. Here's how we do it on @Space_Station . . . pic.twitter.com/Dzyh5WYBBj - Jessica Meir (@Astro_Jessica) April 1, 2020

VIDEO: At the Circolo Hospital of Varese in Lombardy, Italy, robots are replacing doctors and nurses for some duties in the fight against the coronavirus pic.twitter.com/Cqb3145GSQ - AFP news agency (@AFP) April 5, 2020

Aproape 500 de cadre medicale sunt infectate doar din raportarile oficiale, dar multe alte spitale anunta ca isi inchid sectii unde angajatii au devenit pacienti. Dupa propunerea premierului Orban si a presedintelui Iohannis de a le acorda un bonus de 500 de euro pentru "lupta in prima linie", zeci de mii de medici, asistenti, infirmiere si alti angajati din spitale au transmis o scrisoare in care ameninta cu demisiile in cazul in care nu li se da optiunea sa renunte la aceasta prima, atat timp cat nu li se asigura ceea ce ei cer de la inceputul crizei: echipamente de protectie si aparatura care sa ii ajute sa salveze pacientii.Daca politicienii tot pun problema in bani, cadrele medicale spun ca ceea ce vor e o lege prin care copiii lor sa primeasca pensie de urmas toata viata daca ei vor muri la datorie. Cu toate acestea, Guvernul anunta ca merge mai departe cu legea pentru bonusul contestat.Se cere si o capacitate sporita de testare, pentru ca la acest moment, cu 38.623 de teste facute in aproape 2 luni, Romania nu sta foarte bine. Asta inseamna 2.008 de teste la un milion de locuitori. Ca o comparatie, ca tot spunea premierul Orban ca stam bine comparativ cu Spania , acolo s-au facut pana acum 355.000 de teste, adica 7.593 de teste raportat la 1 milion de locuitori. In Italia s-au facut 619.849 de teste, adica 10.252 teste/1 milion de locuitori.La nivel global, de la depistarea coronavirusului in China, la finalul anului trecut, au fost raportate peste 1.250.000 de cazuri de infectare si peste 68.000 de decese, dintre care doua treimi in Europa.- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca i s-a garantat ca se va rezolva problema lipsei unor medicamente de pe piata, altfel conducerea ANMDM (Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, n.r.) "va trebui sa plece acasa".- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Turcia a crescut cu 73 in 24 de ore, ajungand la un total de 574, a anuntat duminica, intr-o postare pe Twitter, ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, potrivit Reuters si EFE.Numarul de noi cazuri de infectare confirmate a crescut cu 3.135, astfel ca totalul este de 27.069.- Regina Elisabeta le-a spus duminica britanicilor ca vor depasi epidemia de coronavirus daca raman hotarati in fata blocarii si autoizolarii, evocand spiritul celui de-Al Doilea Razboi Mondial intr-o transmisie extrem de rara catre natiune."Impreuna ne confruntam cu aceasta boala si vreau sa va asigur ca, daca ramanem uniti si hotarati, atunci o vom depasi. Cu toate ca ne-am confruntat si cu alte provocari, aceasta este diferita. De aceasta data ne unim cu toate natiunile de pe glob intr-un efort comun, folosind marile progrese ale stiintei si compasiunea noastra instinctiva pentru a vindeca. Vom reusi - si acel succes va apartine fiecaruia dintre noi", a spus monarhul in varsta de 93 de ani.- Margareta, Custodele Coroanei a vorbit romanilor despre felul admirabil in care concetateni ai nostri dovedesc generozitate, omenie, spirit civic si compasiune, intr-un moment dificil din viata natiunii noastre, atinsa de Covid-19."Transmit condoleante celor aflati in doliu dupa pierderea celor dragi atinsi de coronavirus. Doresc familiilor indoliate sa aiba puterea de a trece peste aceste momente grele. Sunt cu gandul alaturi de oamenii din Arad, Tandarei, Botosani si Deva si din alte locuri unde au aparut motive de ingrijorare sau nemultumire.Suceava are nevoie de ajutor. Spitalele cer echipamente si medicamente. Oamenii sunt speriati si nu stiu ce va aduce ziua de maine. La Suceava este nevoie de mai mult personal medical si de o informare mai buna despre ceea ce se intampla. Este absolut necesar sa continuam sa stam acasa si sa intelegem gravitatea situatiei. Stiu ca e foarte dificil. De asemenea, nu trebuie cumparate exagerat de multe alimente. Aceasta creeaza blocaje si nu ajuta pe nimeni", spune Custodele Coroanei.- Premierul Ludovic Orban spune ca acum purtarea mastilor este doar o recomandare, pentru ca nu poate fi impusa ca obligatie de vreme ce nu se gasesc.- Cehia va trata sase pacienti bolnavi de COVID-19 din Franta la un spital universitar din Brno, al doilea cel mai mare oras al sau, pentru a ajuta la reducerea presiunii asupra sistemului medical francez, a anuntat duminica premierul ceh Andrej Babis, potrivit Reuters.- Franta a inregistrat 357 de noi decese cauzate de COVID-19 la spital in ultimele 24 de ore, fiind cel mai scazut numar pentru o zi din ultima saptamana, a anuntat duminica Directia Generala de Sanatate (DGS), potrivit AFP.In total, Franta a inregistrat 8.078 de morti de la izbucnirea epidemiei, dintre care 5.889 in spital si 2.189 in aziluri si alte centre medico-sociale.- Premierul Irlandei, Leo Varadkar, a decis sa practice din nou medicina, astfel ca s-a reinregistrat ca medic generalist si va lucra o tura pe saptamana pentru a ajuta in perioada pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters.- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat ca ceea ce este mai greu in privinta crizei coronavirusului, in Romania, nu a trecut inca si ca totul depinde de cum vor evolua lucrurile in perioada urmatoare. Arafat a spus ca nu poate sa dea cifre exacte.- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a afirmat ca zece cetateni din cartierul Baneasa au fost testati de COVID-19, duminica, de medici de la Complexul Caraiman, la cererea lor, dupa ce doua persoane din blocul in care locuiesc au fost confirmate cu COVID-19 si internate.- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat duminica, pentru Agerpres, ca persoanele care duc pachete alimentare cetatenilor de peste 65 de ani, fara sustinatori, dar si celor aflate in izolare si in carantina, au fost testate pentru COVID-19, iar pana in prezent rezultatele au fost negative.Tudorache a adaugat ca persoanele respective vor fi testate din nou, din sapte in sapte zile, mentionand ca se folosesc teste rapide.- La nivel mondial sunt inregistrate peste 1.250.000 de imbolnaviri si peste 68.000 de decese.- Premierul Ludovic Orban a spus ca Romania testeaza pentru diagnosticarea Covid-19 atat cat este necesar, incepand de la trei centre, iar in prezent exista 36 de centre de testare. El a afirmat ca autoritatile continua efortul pentru ca aceasta capacitate de testare sa fie cat mai aproape de nevoile reale.- Unele biserici din Coreea de Sud au inceput sa ofere servicii religioase drive-in, in timp ce altele transmit slujbele online, in incercarea de a se adapta masurilor stricte introduse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, potrivit DPA.- Japonia va spori productia de Avigan, un medicament aflat in faza de teste clinice pentru a trata COVID-19, cu scopul de a-si spori rezervele nationale precum si pentru a-l exporta mai multor tari care s-au aratat interesate de noul medicament nipon.- Numarul de noi infectari cu coronavirus a crescut cu 270, ajungandu-se duminica la un total de 11.897 de cazuri in Austria, care a raportat insa mai multe recuperari decat pacienti nou diagnosticati si un numar in scadere de persoane la terapie intensiva.Numarul total al deceselor cauzate de coronavirus in Austria a ajuns la 204.- Statul New York, epicentrul pandemiei de noul coronavirus in Statele Unite, a inregistrat 594 de noi decese in ultimele 24 de ore, numarul total al mortilor ajungand la 4.159, a anuntat duminica guvernatorul sau, Andrew Cuomo, potrivit AFP si Reuters.Comparat cu cele 630 de noi cazuri inregistrate cu o zi mai devreme, acest bilant trist este in usoara scadere, dar "este inca prea devreme" pentru a trage concluzii, a spus guvernatorul democrat intr-o conferinta de presa.- Pugilistul bulgar Kubrat Pulev a anuntat ca va dona jumatate din bursa sa de la meciul cu britanicul Anthony Joshua pentru lupta medicilor impotriva coronavirusului, relateaza Reuters.Sportivul in varsta de 38 de ani ar urma sa obtina aproximativ 5 milioane de dolari.- Giulgiul din Torino, despre care crestinii cred ca este panza in care a fost inmormantat Isus, va fi expus virtual sambata, 11 aprilie, un spectacol menit sa ajute credinciosii din intreaga lume sa se roage pentru a pune capat pandemiei coronavirusului- Zeci de fiole cu sange au fost aruncate pe marginea unui drum din Dolj, intre localitatile Tuglui si Calopar. Politistii incearca acum sa afle daca sangele este uman sau de animale si cum au ajuns fiolele pe marginea drumului.- O ancheta interna a inceput la Directia de Sanatate Publica Dolj, dupa ce angajatii institutiei au aprobat folosirea unui biocid pentru dezinfectia scarilor de bloc din Craiova, desi substanta nu trebuia folosita in spatiile locuite.- Confederatia Sindicala Meridian contesta legea adoptata in regim de urgenta vineri in Camera Deputatilor privind conditiile de viata si de munca ale salariatilor din sistemul de sanatate, fara sa fie organizata in prealabil o consultare on-line cu reprezentantii tuturor categoriilor de personal afectate de acest act normativ.Ei spun ca 70.000 de mii de salariati din sistemul de sanatate sunt discriminati si lasati de izbeliste, si anume 24.000 de salariati TESA si 46.000 de salariati - personal auxiliar-sanitar.- Pompierii din Sibiu au mers la Urgenta Spitalului din Sibiu si i-au oferit flori asistentei de la Terapie Intensiva care a fost jignita si alungata de vecini, pentru ca ingrijeste bolnavi cu noul coornavirus. Florile i-au fost inmanate Alinei chiar de seful ISU Sibiu, Laurentiu Cosmin Balcu.- Un bolnav cu COVID-19 internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi are alocati intre 10 lei si 16 lei pe zi, pentru cele trei mese, managerul unitatii medicale sustinand ca se fac eforturi pentru a asigura, in aceste conditii, hrana necesara unui adult.Potrivit medicilor, de suma maxima, adica 16 lei, beneficiaza doar pacientii "cu necesitati deosebite din punctul de vedere al dietei".- Tom Dempsey, fost jucator al echipei din NFL New Orleans Saints, a incetat din viata la varsta de 73 de ani, dupa ce a contractat Covid-19, informeaza Reuters.- Politistii au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele unui barbat de 70 de ani din Timisoara, care a fugit de la spitalul unde se prezentase pentru ca se simtea rau, iar medicii i-au prelevat probe pentru coronavirus si i-au spus sa astepte rezultatul. Dupa ce a sosit rezultatul pozitiv, politistii au fost nevoiti sa sparga usa apartamentului unde acesta se baricadase, pentru a-l transporta la spital.Numarul total de cazuri a ajuns la 128.948, cu 4.316 infectari depistate in ultimele 24 de ore - o scadere cu aproximativ 500 fata de ziua precedenta. Totalul deceselor a ajuns la 15.887.- Gabriela Firea si primarii de sectoare din Bucuresti au transmis un apel comun catre Guvern sa explice urgent si clar cum trebuie dezinfectate strazile."Avand in vedere informatiile contradictorii aparute in spatiul public cu privire la metodele si solutiile de utilizat in aceasta perioada pentru dezinfectarea strazilor, precum si prevederile Ordonantei Militare nr. 4/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, Primaria Municipiului Bucuresti si primariile celor sase sectoare ale Capitalei solicita Guvernului Romaniei sa comunice public, in regim de urgenta, care sunt metodologia, echipamentele, tipurile de interventii si substantele avizate/autorizate de autoritatile competente pentru prevenirea si combaterea coronavirusului de pe suprafetele arterelor si ale altor spatii publice ale localitatilor, precum si la intrarile in blocurile de locuinte, in casa scarilor si alte spatii comune", se arata intr-un comunicat remis de Primaria Capitalei Ziare.com.- Asigurarea unui stimulent de risc pentru medici din fonduri europene si decontarea cheltuielilor legate de spitalele modulare sunt printre masurile care urmeaza sa fie analizate in sedinta de Guvern de luni, potrivit ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos.- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Olanda a crescut cu 115 si a ajuns la un total de 1.766. Numarul infectiilor confirmate a crescut cu 1.224, ajungand la un total de 17.851, a precizat Institutul Olandez de Sanatate Publica.- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca, daca exista probleme pe zona de autoturisme la punctul de trecere a frontierei Nadlac I, o sa se gaseasca solutii sa se bifurce traficul.El a amintit ca prioritar este tranzitul de marfa: "Pentru noi a fost si este prioritar tranzitul de marfa, mai ales ca exista acest culoar, intrare din Ungaria spre Romania si iesirea spre Bulgaria si in aceasta idee am dorit sa limitam cat mai mult timpul de asteptare la intrarea in tara. In acelasi timp, am creat si unele facilitati pentru soferii de pe trailere si TIR-urile care aduc marfa in Romania si in aceasta ipoteza si idee de a ajuta traficul de marfa am impartit tot ceea ce intra in Romania in zona de autoturisme, pe Nadlac I si in zona de camioane, pe Nadlac, aici, pe autostrada".- Numarul amenzilor pentru incalcarea regulilor de izolare a trecut sambata de 9.300 in Italia, cel mai ridicat nivel de la 26 martie. De la 11 martie la 4 aprilie, fortele de politie au controlat 4,8 milioane de persoane si 2,1 milioane de firme si magazine. In total, au fost amendate 176.767 de persoane in Italia, unde populatia va intra luni in a cincea saptamana de izolare.- Desi lumea priveste spre Germania ca pe un miracol, avand in vedere ca numarul deceselor este mai mic comparativ cu alte tari europene, aici autoritatile spun ca inca mai urmeaza perioade dificile.Seful biroului Cancelariei germane Helge Braun a spus intr-un interviu ca varful imbolnavirior inca nu a fost atins, astfel incat "sarcina guvernului este de a se pregati si de a pregati si populatia pentru partea cea mai dificila a crizei".- China sustine ca a vandut de la inceputul lunii martie aproape patru miliarde de masti de protectie altor tari care lupta impotriva pandemiei legate de noul coronavirus.- Este vorba de un barbat de 68 de ani din jud. Ilfov. Acesta facea dializa la clinica privata din Bucuresti unde a fost confirmat un caz de coronavirus. A fost apoi internat la Spitalul Clinic de Nefrologie "Carol Davila" Bucuresti.Rezultatul pozitiv in cazul sau a venit pe 24 martie si pe 26 martie barbatul a murit. Grupul de Comunicare Strategica explica intarzierea raportarii prin faptul ca, Spitalul Carol Davila l-a raportat abia pe 2 aprilie iar DSP Ilfov l-a transmis mai departe catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile abia astazi, 5 aprilie.- Este vorba de un barbat de 56 de ani, din jud. Suceava, care suferea de o boala renala in stadiu final. A fost testat la Spitalul din Campulung pe 27 martie si transferat apoi la Spitalul Judetean Suceava, unde a si murit pe 30 martie. Rezultatul pozitiv a venit 8 zile mai tarziu, pe 4 aprilie.- Este vorba de un barbat de 74 de ani din jud. Galati. El se afla la Centrul de Ingrijiri Batrani Galati, unde mai sunt si alte cazuri confirmate. I-au fost recoltate probe pe 4 aprilie, zi in care a si murit. Rezultatul pozitiv a venit astazi.- Un barbat din Franta s-a ratacit in Muntii Pirinei dupa ce a plecat de acasa, incalcand regulile izolarii, pentru a-si cumpara tigari din Spania.- Portugalia a raportat duminica 295 de decese de coronavirus, cu 29 mai mult decat in ajun si a ajuns la 11.278 de imbolnaviri, in conditiile in care creste presiunea asupra spitalelor si este nevoie de o majorare a dotarilor medicale, relateaza EFE.- Un prim caz de contagiere cu noul coronavirus a fost raportat in Sudanul de Sud, au anuntat duminica autoritatile acestei tari, printre ultimele din Africa afectate de aceasta pandemie, relateaza AFP.- O procesiune cu moastele Sfantului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestilor, a avut loc, duminica, pe strazile Capitalei.Si la Botosani racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Catedrala Mitropolitana din Iasi au ajuns, duminica, in oras, in cadrul unei actiuni a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei (MMB) de binecuvantare a credinciosilor, in contextul epidemiei de coronavirus.Moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, insotite de mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Inalt Prea Sfintitul Teofan, au trecut prin dreptul spitalelor si bisericilor din municipiul Botosani, dupa ce initial au parcurs trasee similare in judetele Neamt si Suceava.- Marea Britanie a raportat duminica un total de 47.806 cazuri de infectare cu Covid-19 si 4.934 de decese provocate de Covid-19, cu 621 mai multe decat sambata.- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, spune ca autoritatile au inceput sa recomande purtatul mastii sau al altor forme de material de protectie pentru nas si gura, in spatiile publice, intrucat dovezile recente arata ca acest comportament poate reduce raspandirea virusului care cauzeaza COVID-19 in comunitate. "Aduceti-va aminte, nu este nevoie de masca medicala ca sa va protejati si sa protejati pe altii... puteti improviza!", afirma el.- Guvernul suedez contureaza o noua legislatie care sa ii permita sa faca "pasi importanti" in combaterea Covid-19, dupa ce abordarea lejera a situatiei a crescut ingrijorarile ca Suedia va deveni tara scandinava cu cele mai multe decese, scrie presa locala, citata de The Guardian.Duminica, Suedia a raportat un total de 401 decese din cauza Covid-19 si a recunoscut ca amanarea raportarilor poate insemna ca numarul este considerabil mai mare. Fata de sambata, cresterea numarului de decese a fost de 8%. Totalul este mai mare decat numarul inregistrat laolalta de celelalte tari nordice.- Alexander Thynn, al 7-lea marchiz de Bath, a incetat din viata, sambata, la varsta de 87 de ani, din cauza coronavirusului.Potrivit casei Longleat, marchizul a murit la spitalul din Bath, in care era internat de la 28 martie.- Numarul persoanelor vindecate de Covid-19 in Belgia, in ultimele 24 de ore, l-a depasit, pentru prima data, pe cel al bolnavilor internati, scrie Brussels Times. In ultimele 24 de ore, 1.260 de persoane au fost diagnosticate cu Covid-19, numarul total al cazurilor fiind acum de 19.691.- In buletinele informative unice transmise de autoritati in fiecare zi in jurul orei 13:00 apar discrepante in raportarile pe judete. In 12 judete am observat ca, in ultimele 3 zile, numarul ba crestea, ba scadea. Explicatia autoritatilor este ca se fac verificari din urma, pentru ca undele judete nu au raportat cazurile in care pacientii aveau buletinul pe alt judet.- 102 cadre medicale de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures au intrat in autoizolare in urma contactului cu persoane infectate cu noul coronavirus, anunta Prefectura Mures.Primii 51 de angajati au intrat in autoizolare dupa ce s-a aflat ca un tanar de 34 de ani, care a decedat in spital, a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19, iar al doilea lot de 51 de persoane a intrat in izolare incepand de duminica, dupa ce o asistenta medicala a fost testata pozitiv.- Dupa ce sambata a fost in control la Calafat, duminica ministrul de Interne Marcel Vela s-a dus la Vama Nadlac pentru a verifica respectarea masurilor din Ordonanta Militara nr 7, emisa ieri.- Prefectura Suceava anunta ca a crescut cu mult numarul persoanelor aflate in carantina institutionalizata, de la 766 - sambata, la 1.052 - duminica.A scazut, insa, numarul persoanelor aflate in autoizolare la domiciliu, de la 3.806 la 2.993 de persoane. Prefectura precizeasa ca toate aceste persoane sunt clinic sanatoase, fara simptome specifice infectiei COVID-19. Alte 6.262 de persoane au iesit, pana in prezent, de sub incidenta masurii de izolare voluntara.- Papa Francisc a marcat inceperea Saptamanii Patimilor, printr-o ceremonie tinuta in Bazilica Sfantul Petru, si a indemnat oamenii sa reflecteze la binele pe care il pot face pentru altii.- In Duminca Floriilor, preotii din Filipine i-au binecuvantat din masina sau dintr-un triciclu pe credinciosii catolici plasati in izolare ca urmare a pandemiei de coronavirus.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, aflat la Constanta, a declarat ca Suceava reprezinta un focar pierdut de sub control.- Rata infectarilor cu Covid-19 in Germania a prezentat, pentru a treia zi consecutiv, o scadere. Germania a raportat 5.936 de noi cazuri in ultimele 24 de ore. Totalul in tara a ajuns, duminica, la 91.714.In acelasi timp, autoritatile elvetiene au anuntat ca au fost testate peste 158.000 de persoane si ca totalul cazurilor confirmate este de 21.100.- In Brasov, exista 11 cazuri de infectare COVID-19 in randul personalului sanitar, dintre care cele mai multe - sapte - la substatia Codlea a Serviciului de Ambulanta Judetean, anunta Agerpres.- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat ca isi suspenda rutele intre Romania si Marea Britanie, Elvetia si Olanda, incepand cu data de 5 aprilie pana pe 18 aprilie inclusiv.- Un focar de infectie cu COVID-19 a aparut intr-un camin de batrani din Galati si mai multe persoane sunt infectate. Institutia privata este in carantina, fiind pazita de jandarmi, iar autoritatile cauta un manager care sa gestioneze situatia.Potrivit prefectului judetului Galati, Gabriel Avramescu, mai multe persoane din camin sunt infectate cu COVID-19 si au fost transferate la Spitalul de Boli Infectioase si la Spitalul TBC. Ceilalti pacienti ai caminului sunt testati, prioritate avand persoanele cu simptome, anunta Mediafax.- In Spania au fost inregistrate 674 de decese in ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mic numar raportat in decurs de zece zile. Fata de cifrele prezentate sambata, aceasta reprezinta o scadere de 5,7%.Potrivit Ministerului Sanatatii, in tara au fost inregistrate pana in prezent 130.759 de cazuri si 12.418 decese, arata News.ro.- Presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Daniela Cimpean, a facut, duminica, un apel la ratiune si normalitate, dupa ce. Tot duminica, seful ISU Sibiu, Cosmin Balcu, le-a dat flori mai multor asistente din spital, noteaza News.ro.- Un numar de 51 de angajati ai Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures sunt in izolare la domiciliu, dupa confirmarea infectarii cu coronavirus la un cadru medical, anunta News.ro.- Toate cadrele medicale de la Sectia din Zarnesti a Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Brasov sunt izolate si vor fi testate, luni, privind o posibila infectare cu COVID-19, dupa ce un pacient internat in aceasta unitate medicala a fost depistat pozitiv, a declarat managerul Spitalului de Psihiatrie, dr. Nicusor Bigiu, citat de Agerpres.La ATI, in acest moment, sunt internati 141 de pacienti. 374 de cazuri au fost declarate vindecate si externate. Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 38.623 de teste.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 401 au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 129 in Spania, 236 in Italia, 15 in Franta, 8 in Germania, 4 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in Indonezia si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia si SUA. De asemenea, 27 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat - 9 in Italia, 7 in Franta, 4 in Marea Britanie, 6 in Spania si unul in Germania.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, se afla, duminica, in judetul Constanta. El a vizitat deja Spitalul de Boli Infectioase si va merge si in spatiile de carantina si la Spitalul Judetean din Constanta. Nelu Tataru discuta la fata locului cu autoritatile locale medicale si administrative, dar mai ales cu personalul medical implicat direct in actul medical, anunta Grupul de Comunicare Strategica.- Inca doua decese cauzate de Covid-19 au fost confirmate in Romania, numarul total ajungand la 148.Deces 147 - Un barbat de 82 ani din Caminul de batrani din jud. Galati. A fost confirmat in data de 03.04.2020, cand a si fost internat la Boli Infectioase-ATI. A murit o zi mai tarziu, in data de 04.04.2020. Avea comorbiditati: dementa, cardiopatie ischiemica, fibrilatie atriala, insuficienta cardiaca.Deces 148 - O femeie de 70 ani din jud. Giurgiu. Internata si izolata in SUUB in 03.04.2020, cand i s-a facut si testul. Rezultatul pozitiv a venit in data de 04.04.2020, cand a si murit. Avea comorbiditati: Insuficienta renala cronica dializata- In incercarea de a limita interactiunea dintre oameni, reprezentantii mai multor biserici din diverse tari s-au adaptat si au organizat slujbe la care credinciosii au participat din masini. - Un calugar de la Manastirea Neamt este cercetat penal de politisti dupa ce un barbat aflat in centrul de carantina, de la manastire, a depus o plangere pentru agresiune sexuala, a declarat, duminica, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Mosu.- Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, se plange ca oamenii ies in parcuri si stau la soare in ciuda recomandarilor de distantare sociala. "Nu ar trebui sa parasiti casa decat daca este din unul dintre cele patru motive: din motive medicale, pentru a cumpara mancare, pentru a merge la munca daca nu puteti lucra acasa si pentru a face exercitii fizice", a amintit ministrul Hancock, citat de BBC - Autoritatile iordaniene vor folosi drone si camere de supraveghere pentru a pune in aplicare interdictia de circulatie impusa in intregul regat pentru a limita raspandirea noului coronavirus."Fortele armate si serviciile de securitate vor utiliza tehnologii moderne, cum ar fi drone si camere de supraveghere, pentru a se asigura ca interdictia este respectata", a declarat sambata seara ministrul de stat pentru informatii, Amjad al-Adayle, noteaza Agerpres.- Academia americana de film, organizatia care acorda premiile Oscar, a donat 6 milioane de dolari pentru a-i sprijini pe angajatii din industria cinematografica afectati de pandemia de Covid-19, noteaza News.ro.- Celia Dumitrescu, o adolescenta in varsta de 14 ani, a sustinut un recital de pian cu piese de Bach si Schubert, pe balconul locuintei sale spre incantarea vecinilor, dar si ca un mesaj de sustinere pentru cadrele medicale.- In Noua Zeelanda au fost inregistrate peste o mie de cazuri de Covid-19 iar Guvernul a impus noi masuri restrictive, care separa familiile si cuplurile ce nu locuiesc impreuna.Initial, principiile de izolare au fost destul de vagi, dar autoritatile au revenit asupra masurilor dupa ce exprimarea neclara a facut ca familiile si partenerii care nu locuiau impreuna sa continue sa se intalneasca. Astfel, de acum nu mai este permisa fraternizarea intre gospodarii, cu putine exceptii - in cazul in care este vorba despre custodia impartita a unui copil si cand unul dintre parteneri locuieste singur, arata News.ro.- Tokio a raportat, duminica, peste 130 de noi cazuri de Covid-19, reprezentand cel mai mare numar inregistrat intr-o zi de capitala japoneza. In regiunea capitalei cu 13,5 milioane de locuitori, au fost depistate pana acum mai mult de 1.000 de cazuri. In total, in Japonia au fost raportate in jur de 3.000 de cazuri de infectare si 73 de decese provocate de Covid-19, noteaza News.ro.- Cativa medici si asistenti medicali ai unui spital din America au urcat pe acoperisul spitalului, unde s-au rugat pentru cei afectati de coronavirus.- Un depozit dotat cu instalatii frigorifice din piata agroalimentara Rungis, la sud de Paris, a fost transformat in morga pentru trupurile pacientilor care au decedat ca urmare a complicatiilor provocate de noul coronavirus, anunta RFI Romania.- Simona Halep a anuntat ca de 22 de zile este izolata in casa, iesind doar la alergare in complexul in care locuieste."Am 22 de zile de cand nu am mai iesit din casa. Ma trezesc pe la 10-11, fara alarma, fara program, iau un mic dejun dupa care ies la o alergare in complex. Ne este permis sa facem asta, pentru ca e un complex rezidential privat. Apoi, revin in casa si fac exercitii pentru abdomen, pentru picioare. Lucrez in fiecare zi la conditia mea fizica si ma simt pregatita, fit, din acest punct de vedere", a declarat Halep, citata de News.ro.- O femeie din Colorado si-a antrenat cainile sa ii duca vecinei batrane si bolnave punga cu alimente. Astfel, catelul se duce la vecina si ia lista pentru cumparaturi si i-o aduce stapanei sale. Dupa cumparaturi, cainele ia punga cu alimente si se duce din nou catre locuinta vecinei sale.- Dupa ce la Galati s-a decis ca de luni oamenii sa nu mai iasa afara fara sa aiba acoperite nasul si gura, aceeasi decizie s-a luat si la Vaslui. Astfel, cetatenii din judetul Vaslui vor putea sa iasa din case doar daca vor avea nasul si gura acoperite cu masti de protectie sau alte materiale textile, au decis membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU).- Un fotograf din Bedford (Anglia) a inceput un proiect adaptat pandemiei, surprinzand oamenii din spatele ferestrelor, arata BBC . Astfel, Chiara Mac Call spune ca a vrut sa faca ceva constructiv si zi de zi surprinde oamenii din spatele ferestrelor.Fotograful a selectat cateva imagini cu diverse mesaje puse de oameni la geam, unele fiind de incurajare pentru celelalte persoane izolate, altele fiind amuzante.- Grecia a plasat in carantina a doua tabara de migranti saptamana aceasta dupa ce un barbat din Afganistan, in varsta de 53 de ani, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, a declarat duminica Ministerul Migratiei, informeaza Agerpres, citand Reuters.- Industria concertelor ar putea pierde anul acesta 9 miliarde de dolari daca interdictiile impuse de autoritati din cauza Covid-19 nu vor fi ridicate in urmatoarele luni, potrivit unui studiu al Pollstar, citat de News.ro.- Mai multi spanioli au interpretat, din apartamente, celebra melodie "I Want to Break Free", a celor de la Queen, reinterpretand si clipul.- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis rutele ocolitoare dupa ce orasul Tandarai a intrat in carantina:- Bucuresti - DN2 - Urziceni - DN2A - Slobozia - DN21 - Drajna - DN3A - Fetesti - DN3B - Harsova - Constanta;- Bucuresti - DN2 - Urziceni - DN2A - Slobozia - DN21 - Drajna - A2 Bucuresti-Constanta;- Buzau - DN2C - Slobozia - DN21 - Dragalina - DN3A - Fetesti - DN3B - Harsova - Constanta;s- Buzau - DN2C - Slobozia - DN21 - Drajna - A2 Bucuresti-Constanta;- Braila - DN21 - Viziru - DJ221 - Gura Ialomitei - DN2A - Harsova - Constanta;- Braila - DN21 - Slobozia - DN21 - Drajna - DN3A - Fetesti - DN3B - Harsova - Constanta;- Braila - DN21 - Slobozia - DN21 - Drajna - A2 Bucuresti-Constanta;- Slobozia - DN21 - Baraganul - Dj 211B - Mihai Bravu - Dj212 Mihail Kogalniceanu - DN2A - Harsova;- Slobozia - DN21 - Baraganul - Dj 211B - Mihai Bravu - DJ213 Gura Ialomitei- DN2A - Harsova.- Astronautii NASA impartasesc cum fac ei antrenament pe Statia Spatiala Internationala pentru a-i motiva pe cei de pe Pamant care traiesc in izolare, indica Daily Mail. - Presedintele american, Donald Trump, le-a transmis americanilor sa se astepte la zile negre in perioada urmatoare. "Va fi foarte multa moarte", a declarat Trump intr-o conferinta de presa, arata France 24 - In spitalul Circolo din Italia, cativa robotii inlocuiesc medicii si asistentele pentru anumite sarcini in lupta impotriva coronavirusului, arata AFP.- America a depasit 300.000 de cazuri inregistrate de COVID-19 si peste 8.500 de decese.- Numarul infectiilor in Africa de Sud a ajuns la 1.585, cu 80 in plus in 24 de ore, cand au fost inregistrate si doua decese, a anuntat sambata seara ministrul sanatatii, Zweli Mkhize, citat de AFP, noteaza Agerpres.- Amazon.com amana evenimentul de marketing Prime Day cel putin pana in luna august si anticipeaza un impact de 100 de milioane de dolari din cauza unui numar mare de dispozitive pe care le-ar putea comercializa cu discount, anunta Reuters, citat de News.ro- Cantareata si actrita Marianne Faithfull, fosta iubita a solistului Mick Jagger, are COVID-19. Ea este stabila si raspunde bine tratamentului, a anuntat reprezentantul sau, cotat de revista Rolling Stone - Autoritatile din Jeju, Coreea de Sud, au dat in judecata doua turiste care au vizitat insula, desi una dintre ele avea simptome de coronavirus, informeaza CNN, citat de News.ro.- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se va adresa, duminica seara, britanicilor intr-un mesaj special, un gest extrem de rar din partea suveranei."Sper ca, in anii care vor veni, toata lumea va fi mandra de modul in care am rezolvat aceasta provocare", va spune regina, potrivit fragmentelor difuzate sambata de serviciile sale, noteaza Agerpres, citand AFP.- Tesla concediaza sute de angajati cu contracte temporare ai fabricilor de automobile si baterii din Statele Unite, unde activitatile sunt oprite ca urmare a restrictiilor impuse de autoritati din cauza coronavirusului, noteaza News.ro.- Cadrele medicale de la spitalul Victor Babes au facut un video care a ajuns viral. "Super eroii de la Sp. Cl. Dr. Victor Babes BUCURESTI, Sectia Pneumologie 1, linia 1!!Noi stam la munca pentru voi, voi stati acasa pentru noi!!", transmit cadrele medicale la unison, dansand pe melodia "Voi rezista!", devenita cunoscuta dupa ce mai multi medici din Spania au creat clipuri de incurajare cu aceasta pe fundal.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a avertizat ca exista doua focare care afecteaza personalul medical din Constanta si Brasov si ca exista posibilitatea ca acestea sa se extinda si la populatie.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, estimeaza ca, pana la 1 iunie, Romania va ajunge la 10.000 de cazuri de coronavirus. "Trebuie sa ne gandim la un varf care merge pana la 10.000 de cazuri adunate de la inceputul pandemiei pana la 1 iunie, urmand ca, odata cu a doua jumatate a lunii mai sa vedem o scadere progresiva a numarului de cazuri noi, iar cazurile vindecate sa creasca.In acest context, ne gandim ca dupa 1 iunie sa mergem pana in 12.000- 13.000 de cazuri, dar este un numar care poate fi modificat agresiv de nerespectarea anumitor conditii", a declarat Nelu Tataru, sambata seara, la Antena 3, citat de News.ro.