Croatia si Austria au confirmat primele cazuri de coronavirus

In cazul Croatiei, este vorba despre o persoana tanara, care prezinta simptome usoare. Austria a raportat doua cazuri in regiunea Tirol.Prim-ministrul croat Andrej Plenkovic a anuntat primul caz de infectare cu Covid-19 la un pacient care este spitalizat in capitala tarii, scrie The Guardian."Pacientul se afla in Zagreb, intr-o clinica pentru boli infectioase. Este vorba despre o persoana tanara, iar el prezinta simptome usoare. Este izolat, iar starea lui este una buna momentan", a spus prim-ministrul, intr-o conferinta de presa.Ministrul croat al Sanatatii, Vili Beros, a precizat ca pacientul a stat in Milano din 19 februarie pana in 21 februarie.Austria a confirmat, tot marti, primele doua cazuri - in regiunea Tirol.Nu se stie inca sursa epidemiei, insa Tirolul se invecineaza in zona de nord cu Italia, unde oficialii fac eforturi sa controleze cresterea numarului cazurilor.Cel mai recent raport din Italia vorbeste despre 270 de infectati si sapte morti, toti varstnici cu alte patologii.Pana pe 25 februarie, au fost inregistrate la nivel mondial 2.698 de decese si peste 80.000 de cazuri de infectare. Gripa provocata de coronavirus este foarte contagioasa, insa rata mortalitatii este de 0,7%, in afara orasului Wuhan (epicentrul epidemiei), si de 2-4% in Wuhan.Covid-19 s-a raspandit, in aproximativ doua luni, in 35 de tari.