Cronologia unei tragedii: Dramele incredibile de la spitalul din Suceava, povestite de pacienti si personal medical

Apel disperat: Nu sunt medicamente

Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou Suceava nu are stocuri de medicamente pentru tratamentul infectiilor cu virusul SARS- COV- 2, stocurile fiind epuizate la data de 29 martie 2020

Director interimar, pe 29 martie: "Stocul a fost mic"

Problemele au fost de la inceputul pandemiei

Criza de echipamente

Asistent medical: S-au eliberat fortat cateva paturi

Adresele trimise la oficiali

181 de angajati din spital, infectati

Presa locala: Plaquenil lipseste in continuare

Si o fotografie care spune tot: coada la morga orasului. Fotografia a fost postata pe Facebook, cu urmatorul mesaj: "".Problema este ca la zile intregi de la declansarea tragediei de aici, situatia ramane grava, potrivit unor documente consultate de Ziare.com si a unor precizari facute de unele cadre medicale din Suceava.".Aceasta este o adresa pe care spitalul din Suceava a trimis-o marti, pe 31 martie 2020, la Prefectura Suceava. Medicii solicitau stocuri de medicamente, dezinfectanti si echipamente medicale pentru urmatoarele 30 de zile.In primul rand, era nevoie urgenta de medicamente de tratament SARS-COV-2: Plaquenil - 10.000 de comprimate si Lopinavir/Ritonavir - 20.000 de comprimate.Se mai cereau sute de litri de dezinfectanti si echipament de protectie, zeci de mii de masti medicale FFP 2 si FFP 3, combinezoane de protectie, ochelari de protectie, viziere, masti chirurgicale etc. Documentul a fost pus la dispozitia Ziare.com de surse apropiate cadrelor medicale din spital, pentru a face publica situatia grava de la "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava.Medicul Florin Filip, manager interimar al Spitalului Judetean la acel moment, declara in 29 martie, pentru presa din Suceava, ca de aproape 24 de ore, din farmacia Spitalului Judetean lipseste medicamentul Plaquenil (Hidroxiclorochina), folosit in schema de tratament al pacientilor infectati cu Coronavirus si pneumonie.", afirma medicul, citat de Obiectiv de Suceava. Contactat de Ziare.com, prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat ca toate adresele primite de la Spitalului Judetean, dar si de la celelalte unitati medicale din judet, le-a transmis mai departe autoritatilor competente, pe cale institutionala.Unde au ajuns? Ce s-a intamplat cu ele? Cum a rezolvat ministerul Sanatatii aceasta urgenta? In mod repetat am solicitat un punct de vedere purtatorului de cuvant de la Ministerul Sanatatii, insa nu am primit niciun raspus.Problema stocurilor de medicamente si echipamente nu este insa noua la Suceava.", explica sursele citate.Potrivit acestora, problemele de la Suceava au inceput inca de la inceputul crizei, atunci cand la urgente erau internati pacienti contagiosi la un loc cu ei care aveau alte boli, de exemplu colica renala.Aparatul cu testele care trebuia de multa vreme sa ajunga la spital a ajuns la inceputul acestei saptamani, in urma unei colaborari cu universitatea locala.Spitalul a primit miercuri, prin intermediul mecanismului de urgenta deschis de Salvati Copiii Romania, o prima transa de echipamente de protectie si aparatura medicala vitale: un ventilator de suport respirator, patru injectomate si echipamente de protectie constand in manusi chirurgicale, masti de protectie, viziere, combinezoane de protectie, bonete, botosi si 375 kg de dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical si aeromicroflora.Un pacient care a fost internat cu o problema minora, la inceputul lunii martie, povesteste pentru Ziare.com conditiile care au dus la tragedia de la Suceava.Pana m-au externat, au incercat sa caute niste hartie de pus pe pat, cand am ajuns eu, nu exista. Te asezi pe un pat pe care au mai stat inaintea ta zeci de boschetari sau persoane. Am avut noroc ca au avut Hemisuccinat () pentru perfuzie. M-au intrebat pe mine daca am adrenalina, le-am spus ca nu am! Nu este in tara asta asa usor", povesteste pacientul.Probleme ar fi fost si la protocalele medicale, care nu se respectau. La a treia perfuzie, acesta a fost mutat pe un scaun intre un domn in varsta, sub influenta bauturilor alcoolice si cu gripa si o tanara cu febra. Toti trei ar fi stat lipiti unul langa altul."La revenirea acasa spre dimineata, m-am autoizolat de familie cateva zile. Ajunsesem la spital cu o boala si ma temeam ca aduc altceva", povesteste pacientul.Un asistent medical poveste un alt eveniment, care ar fi avut loc in seara de 27 martie. Atunci, coloane de salvari, fara sirene, pe tacute, au externat o parte din pacienti. Multi ar fi fost in varsta.", povesteste asistentul medical, care a dorit sa isi pastreze anonimatul.De ce i-au dat afara pe bolnavi? Pe 28 martie urmau sa apara noi prevederi, potrivit carora toti pacientii nou-veniti, care reclamau simptome de COVID- 19, trebuiau tratati obligatoriu. Asa ca era nevoie de cat mai multe paturi disponibile.", explica sursa citata.De altfel, mai multe cadre medicale de la Suceava critica modul in care se fac aici raportarile de persoane infectate cu COVID- 19 sau decedate din cauza coronavirusului, si spun ca cifrele ar fi mult mai mari."La morga, cei care au murit de coronavirus nu mai sunt raportati, daca rudele nu mai fac scandal", spun sursele citate.In contextul in care numarul pacientilor crestea alarmant, pe 29 martie, sefii spitalului fac primele adrese in care anunta ca sunt probleme cu stocurile de medicamente, dezinfectanti si echipamente. Solicitarea a fost retrimisa si pe 30 si pe 31 martie.Intre timp, la spital, situatia a devenit dramatica incepand cu 30 martie, cand s-au facut schimbari radicale. "", explica cadrul medical.Este vorba de un palier cu peste 100 de pacienti confirmati cu COVID-19 si pacienti care ar fi suspecti. Acestia ar fi supravegheati pe tura de 12 ore de doua asistente si 2 medici, in combinezoane, fara telefon, fara sa aiba voie sa spuna nimanui nimic. Unii pacienti ar fi in stare grava, cu varsaturi si pusi la perfuzii.", mai povesteste sursa citata.Masa de marti de la pranz ar fi fost una saraca, un castron cu zeama. Lingurile s-au terminat, iar unii pacienti au primit furculite.Sursele citate au explicat pentru Ziare.com ca cele mai multe dintre medicamentele folosite in tratarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2 care produce boala COVID-19 nu sunt nici acum in farmacia de la Spitalul Suceava. Ministerul Sanatatii a publicat pe 24 martie in Monitorul Oficial lista acestor medicamente."Cea mai mare parte a medicamentelor este din donatiile ONG-urilor," sustin sursele citate.Angajatii de la Spitalul Judetean Suceava nu mai vorbesc nimic. Un oras mic, au rude, prieteni, se tem sa semnaleze neregulile. Altii ar fi fost amenintati sa nu vorbeasca cu mass-media. Cei mai multi sunt acasa acum, in carantina, bolnavi. Motivele: sefii spitalului si de la DSP au amanat sa testeze intai cadrele medicale.In urma cu o saptamana, cand au trimis cateva zeci de teste, acestia s-au inghesuit in curtea spitalului. Potrivit datelor comunicate la inceputul acestei saptamani de Institutul National de Sanatate Publica (INSP), situatia persoanlului medical de la Spitalul Suceava este tragica: 181 de persoane sunt infectate (43 de medici, 70 de asistente, 20 de infirmiere, 7 ingrijitoare si 41 persoane personal auxiliar).Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat pe 24 martie doua fotografii in care zeci de medici si asistente stateau la coada pentru a face testele.Ziarul Obiectiv de Suceava scrie miercuri ca situatia de la Spitalul Judetean, transformat in Centrul de Covid Suceava, este in continuare critica. In acest moment sunt internati peste 600 de pacienti, supravegheati de un medic oftalmolog si un medic neurolog.Nu se fac externari, deoarece fisa de externare ar trebui semnata de un medic infectionist, iar toti medicii suceveni din aceasta specialitate au fost diagnosticati pozitiv cu Covid-19.Nici schema de tratament nu este completa, bolnavii primind de cel putin trei zile tratament incomplet. Plaquenil lipseste in continuare.Medicii se plang si de lipsa de organizare. "", sustine un medic sucevean, citat de Obiectiv de Suceava. Iar numarul internarilor aproape s-a dublat in ultimele 24 de ore. De la 20-30 de internari pe zi s-a ajuns la 60 de internari intr-o zi. Si nicio autoritate nu pare sa faca nimic pentru a pune capat tragediei de la Suceava.