Cu 37 de morti, Romania se pregateste de scenariul 4. Italia a trecut de 10.000 de decese, Marea Britanie de 1.000

Au fost inregistrate inca 4 decese, si bilantul ajunge la 34 de decese

bilantul mortilor de Covid-19 ajunge in Romania la 30

Foto: captura video

E de remarcat ca, in ciuda mesajelor autoritatilor ca avem capacitate de testare, majoritatea celor din bilantul negru au primit diagnostic de Covid-19 fie in ziua in care au murit, fie la zile dupa, deci nici macar nu au apucat sa inceapa tratamentul.Presedintele Klaus Iohannis a atras atentia chiar azi ca lucrurile se vor agrava in continuare si ca ne asteptam la o crestere a numarului de bolnavi.Situatia e grava si in lume. Numarul total de infectati se apropie de 660.000, iar cel al deceselor a trecut de 30.000. Cele mai multe cazuri noi sunt, pe langa Italia, in Statele Unite si in Spania.Sambata au fost inchise toate parcurile din Capitala, amenzile pentru cei care incalca dispozitia ajungand pana la 5.000 de lei. Totodata, se au in vedere, odata ce Romania va ajunge la 2.000 de cazuri si va intra in scenariul 4 al epidemiei, noi masuri, printre care si majorarea amenzilor pana la 20.000 de lei pentru cetateni.- Au fost anuntate inca 3 decese, astfel ca pentru ziua aceasta bilantul urca la 11 morti. In total, intr-o saptamana, au murit 37 de oameni.Un Barbat de 39 de ani, din judetul Ialomita, care nu avea alte boli. I s-au recoltat probe pentru Covid-19 pe 26 martie si in aceeasi zi a si murit, in izolatorul CPU al Spitalului Tandarei. Rezultatul pozitiv a ajuns la 2 zile dupa deces, pe 28 martie.Un barbat de 60 de ani, din judetul Ialomita, care suferea de obezitate. A murit pe 25 martie, la domiciliu.Un barbat de 77 de ani din judetul Ialomita. Acesta a murit tot pe 25 martie, tot la domiciliu.Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca pentru "decesele 36 si 37 s-au recoltat probe necroptice de catre medicina legala in 26.03.2020, al caror rezultat a fost pozitiv in data de 28.03.2020".Niciunul dintre acesti ultimi 3 decedati nu a avut istoric de calatorie si nici contact cunoscut cu caz confirmat.- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru afirma ca aproximativ 10-20% dintre romanii care au venit in tara ar fi putut fi infectati fara a prezenta simptome si ar fi putut transmite boala. Tataru estimeaza ca la Suceava, care este zona cea mai afectata din Romania, pot exista pana la 1.000 de bolnavi asimptomatici "care pot fi foarte buni transmitatori" ai bolii.- Selectionerul nationalei de fotbal a Ucrainei, Andrei Sevcenko, a comparat experienta traita dupa dezastrul nuclear de la Cernobil, in 1986, cu perioada de carantina provocata de pandemia de coronavirus, relateaza agentia dpa."Am trait vremuri similare cand aveam noua ani si a explodat Cernobilul. A fost un moment dificil, dar acum solutia este sa avem incredere in deciziile guvernelor", a afirmat Sevcenko, sambata, pentru Sky TV.- Un barbat din localitatea vranceana Sihlea a amenintat sambata seara ca se arunca de la etajul cinci al centrului de carantina in care se afla. Barbatul ar fi revenit din Liverpool si ar fi fost plasat in autoizolare, insa nu a respecat masura. El a fost gasit de politisti pe strada si a fost adus sambata in centrul de carantina din centrul Focsaniului. Sambata, a amenintat ca se sinucide, dar a coborat de pe pervaz dupa circa 30 de minute si a acceptat sa ramana in centru.Primul dintre cei anuntati de autoritati este. El era internat in Spitalul Judetean Arad si pe 25 martie a fost transferat la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara. A murit astazi, pe 28 martie.Al doilea este. El a fost internat in Spitalul de Boli Infectioase Constanta pe 25 martie si a murit astazi, pe 28 martie.Al treilea caz este, a fost transferat de la SJU SUCEAVA si operat in Spitalul de Chirurgie Plastica si Reparatorie Bucuresti. A murit astazi, pe 28 martie.Al patrulea deces anuntat in aceasta seara si al 34-lea in total este al unei. A fost internata la Terapie Intensiva la Spitalul Judetean Deva, testata si a murit pe 23 martie. Confirmarea diagnosticului cu COVID-19 a venit la 5 zile de la deces, adica astazi.- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat sambata suspendarea oricarei activitati economice neesentiale timp de cel putin doua saptamani, dupa ce in ultimele 24 de ore Spania a inregistrat un record de 832 de decese provocate de noul coronavirus, astfel ca totalul acestora a ajuns la 5.690, transmite AFP."Toti salariatii din activitatile neesentiale vor trebui sa ramana acasa in urmatoarele doua saptamani", respectiv pana pe 9 aprilie inclusiv, cand incepe weekendul Pastelui catolic, a precizat Sanchez. Sunt considerate activitati esentiale care vor continua in special sectoarele sanitar, alimentar si energetic.- Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut sambata concetatenilor ei sa manifeste rabdare fata de masurile restrictive impuse pentru a frana raspandirea coronavirusului, ea recunoscand totodata ca nu stie cat va mai dura aceasta situatie.Angela Merkel a oferit totusi un indiciu, afirmand ca unul din obiectivele autoritatilor germane este ca numarul noilor persoane infectate cu coronavirus sa se dubleze la un interval de "numai zece zile" pentru a nu satura sistemul medical, in prezent dublarea numarului imbolnavirilor de COVID-19 fiind observata dupa circa cinci zile si jumatate.- Sase barbati din orasul Bals au fost sanctionati, sambata, de politisti pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie in afara locuintei dupa ce s-au filmat in timp ce se deplasau impreuna pe o strada din localitate si au postat imaginile pe o retea de socializare. Amenzile pentru ei au fost, cumulat, de 30.000 de lei.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca autoritatile romane se asteapta la un varf al epidemiei generate de noul coronavirus in a doua jumatate a lunii aprilie, acesta spunand ca la acel moment se asteapta ca in Romania aproximativ 10.000 de pacienti sa fi fost diagnosticati.Tataru spune ca se poate discuta si despre un al doilea varf al epidemiei, dar ca amploarea acestuia depinde foarte mult de modul cum va evolua epidemia. Ministrul Sanatatii a precizat sa pregateste o noua ordonanta militara cu noi masuri.- Un barbat din Mehedinti, diagnosticat cu noul COVID-19, este in stare grava, La Spitalul Judetean Drobeta Turnu Severin, sectia ATI, si a intrat in contact, pana la testare, cu 20 de cadre medicale. Contactii sunt testati, sambata seara.- Doua persoane din Capitala au refuzat sa se legitimeze si sa arate politistilor declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta de la angajator, conform prevederilor Ordonantei Militare nr. 3. Una dintre ele a devenit recalcitrant, a refuzat sa se urce in masina de Politie, asa ca a fost incatusata.- Regele Maha Vajiralongkorn al Thailandei a inchiriat fiecare camera a unui hotel din Germania pentru el, pentru haremul sau format din 20 de femei si pentru servitorii sai, marcand, astfel, izolarea "la domiciliu".- Sase angajati ai Sfantului Scaun si cetateni ai Vaticanului sunt infectati cu Covid-19, insa Vaticanul a anuntat ca Papa Francisc si cei mai apropiati colaboratori ai sai nu sunt infectati.E ancheta epidemiologica in curs la Institutul de Boli Cardiovasculare (IBCV) din Iasi dupa ce un pacient al unitatii medicale a fost confirmat cu COVID-19. Cadrele medicale vor fi testate, anunta Mediafax.- Ministerul Educatiei avertizeaza ca un "fake news" circula, cu sigla ministerului."Probabil ati vazut si voi acel scenariu conform caruia scolile vor ramane inchise pana pe 15 mai, iar semestrul al doilea se va prelungi pana in 24 iulie. Vreau sa va spun ca este un Fake News. Sigla ministerului este una veche, de cand se numea Min.Educatiei Nationale. Am rugamintea sa nu dati curs unui asemenea Fake News", e anuntul oficial.- Presedintele Donald Trump a spus ca ia in considerare sa bage in carantina statul New York: "Vreau sa fie in carantina pentru ca este un focar". Ma gandesc la asta".Declaratia sa a fost facuta in contextul in care numarul imbolnavirilor in stat este de peste 52.000, cu cel putin 728 de decese.- Italia a anuntat noul bilant al ultimelor 24 de ore, iar numarul total al mortilor a trecut de 10.000. In ultima zi s-au inregistrat inca 889 de decese, dintre care 542 doar in Lombardia. 51 dintre cei decedati sunt cadre medicale.Numarul cazurilor din Italia este de 92.472, in crestere cu 5.974 fata de ziua precedenta. In Italia au fost efectuate pana acum 429.526 de teste.- Zeci de tone de produse alimentare vor fi distribuite pensionarilor cu venituri de pana in 1.500 de lei, din municipiul Constanta, dar si din alte localitati din judet, pachetele fiind duse la usile oamenilor, a anuntat sambata omul de afaceri Mohammad Murad, care a adaugat si ca va face diverse donatii catre unitati medicale, iar resursele umane si logistica firmelor investitorului vor fi puse la dispozitia sistemului medical.- Un barbat din municipiul Barlad a refuzat sa paraseasca centrul de carantina in care se afla de doua saptamani, acesta fiind evacuat cu ajutorul fortelor de ordine, au informat autoritatile sanitare.- Albania a trimis sambata 30 de medici si infirmiere in Italia, tara europeana cea mai afectata de epidemia de Covid-19, unde traiesc aproximativ 400.000 de albanezi.Albania, care are o lipsa mare de medici - 1,2 medici la 1.000 de locuitori, fata de 4,1 in Italia, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a facut recent apel la 2.000 de medici iesiti la pensie pentru a reintra in sistem cu scopul de a ajuta in lupta contra propagarii noului coronavirus.Albania a raportat aproape 200 de imbolnaviri si 10 morti pana in prezent.- Elvetia a ajuns sambata la 13.377 cazuri de infectare cu coronavirus si la 242 de decese, in timp ce Ministerul elvetian al Sanatatii afirma ca temerile sale cele mai rele inca nu s-au materializat si exista in continuare o capacitate de tratare a pacientilor la terapie intensiva- Trei bebelusi nascuti prematur au fost transferati sambata, de la spitalul focar Suceava, la Bucuresti, cu doua elicoptere SMURD. Un al patrulea bebelus a fost dus de la Botosani in Capitala, din cauza ca are malformatii cardiace.- Multipla campioana olimpica la gimnastica, Nadia Comaneci, a postat pe Twitter un mesaj in care spune ca dupa zecele perfect obtinut la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976 acum se concentreaza pe 20 de secunde perfecte de spalat pe maini."Sunt lucruri simple pe care toti le putem face. Zecele perfect a fost un numar foarte important in viata mea, dar acum ma concentrez pe un 20 perfect. Spalati-va pe maini timp de 20 de secunde cu apa calda si sapun cat de des puteti. Este usor, dar toti trebuie sa ne amintim ca trebuie sa facem acest lucru. Haideti sa ne protejam si sa ramanem sanatosi", a mentionat Nadia Comaneci intr-un clip video inregistrat intr-o sala de gimnastica.- Printesa Maria Teresa a Spaniei a murit la varsta de 86 de ani, dupa ce a fost testata pozitiv pentru coronavirus, noteaza Daily Mail. Sunt aproape 5.700 de morti in Spania. Luni, o a doua morga improvizata va incepe sa functioneze la Madrid.- Rusia isi va inchide toate granitele terestre si maritime, cele aerene fiind deja inchise, incepand cu data de 30 martie, masura menita sa previna intrarea in tara a unor noi persoane infectate cu coronavirus.- Un stomatolog din Dolj acuza Spitalul Calafat ca profita de starea de urgenta pentru angajarea "pilelor". Medicul Alexandra Drisca a declarat, pentru Mediafax, ca se fac angajari pentru un stomatolog, fara sa fi fost publicat un anunt de angajare, singurul criteriu de departajare fiind distanta de la domiciliu pana la locul de munca.- Romanii care au venit din zonele afectate de coronavirus si sunt carantinati la hotelurile din Mamaia sunt nemultumiti de conditiile din spatiile de carantina, spun ca mancarea este groaznica, nimeni nu vrea sa le cumpere mancare nici pe bani si le e frica sa nu se imbolnaveasca din cauza conditiilor, nu a virusului.- Statuile din Vilnius, Lituania, poarta masti chirurgicale, ca manifestul ce are ca scop atragerea atentiei asupra impactului pe care il are pandemia de COVID-19 asupra scenei culturale. Costumierii Operei Nationale din Vilnius se ocupa acum cu fabricarea de masti de protectie.- Zeci de noi cazuri de COVID-19 au fost depistate sambata in randul celor circa 800 de pasageri aflati la bordul vasului de croaziera Artania, tinut la distanta de coastele australiene incepand de marti si a carui acostare a fost in cele din urma autorizata in Freemantle.- Asociatia VeDem Just face un apel pentru a strange fondurile necesare achizitionarii a 24 tone de materie prima pentru producerea vizierelor destinate personalului medical.Asociatia VeDem Just, organizatie non-profit si neguvernamentala cu cinci ani de activitate civica in Romania, este parte din reteaua viziere.ro. Aceasta reuneste entitatile private care, in aceste zile, produc si distribuie viziere catre personalul medical in vederea combaterii raspandirii Covid-19. Doar in ultimele sapte zile asociatia a coordonat producerea si distribuirea in judetul Cluj a 5000 de viziere.- Cotroceniul dezminte, dupa o postare pe Facebook preluata de cateva publicatii cunoscute pentru modul senzationalist in care prezinta informatii, ca "niciun angajat al Administratiei Prezidentiale nu a fost depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus"."Informatiile vehiculate sunt FALSE! De asemenea, este falsa informatia potrivit careia la nivelul Administratiei Prezidentiale ar fi fost constituit un 'buncar' in care functioneaza o celula de criza", arata Administratia Prezidentiala.- Grupul de Actiune Rapida al Garzii Civile spaniole, care are printre misiuni si operatiunile antiteroriste, a confirmat vineri decesul comandantului sau, colonelul Jesus Gayoso, in varsta de 48 de ani, in urma infectarii cu coronavirus, transmite agentia EFE.- Asa cum au anuntat, la ora 17:00 politistii au oprit masinile si din difuzoarele ddin care de obicei rasuna mesajele cu "stati in case" a cantat acum imnul Romaniei. Sindicatul Politistilor Europol anuntase ca aceasta actiune e "in semn de multumire pentru cei care respecta carantina".- A fost anuntat inca un deces, astfel ca. Autoritatile anunta ca este vorba de un barbat de 74 de ani, din judetul Hunedoara, internat in sectia de Oncologie a Spitalului Judetean Deva cu neoplasm in stadiul terminal. I s-au recoltat probe pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, zi in care a si murit. Rezultatul pozitiv a venit doua zile mai tarziu.Astfel, e de remarcat ca, in ciuda mesajelor autoritatilor ca avem capacitate de testare, majoritatea celor din bilantul negru au primit diagnostic de Covid-19 fie in ziua in care au murit, fie dupa.- Marea Britanie anunta ca a depasit pragul de 1.000 de decese. Cu 260 de morti in 24 de ore, bilantul negru a urcat la 1.019, iar cel al persoanelor infectate este de 17.089.- Firmele din turism isi calculeaza pierderile si posibilitatile de revenire. Sorin Stoica, CEO si cofondator al touroperatorului Eturia, spune, pentru News.ro, ca volumul de vanzari de pachete de vacanta a scazut cu 50% fata de perioada similara a anului trecut, in contextul crizei Covid-19 si estimeaza ca in acest an vom avea o scadere in turism de minimum 25% fata de 2019. Nici in 2021 nu va fi o refacere completa, spune el, care se asteapta la maximum 90% din 2019.- A fost jefuit un castel din sud-vestul Germaniei. Hotii au furat 40 de suluri de hartie igienica, prosoapele de hartie si sapun dintr-o camera incuiata aflata langa o toaleta publica de la Castelul Kapfenburg.- Olanda a anuntat 93 de noi decese provocate de coronavirus, bilantul ajungand la 639 de morti, in timp ce numarul cazurilor confirmate de infectare a crescut cu 1.159, ceea ce duce la un total de 9.762 de cazuri de infectare cu coronavirus.- Imnul Romaniei va rasuna de pe toate masinile de Politie din tara, sambata, de la ora 17.00, in semn de multumire pentru cei care respecta carantina, anunta Sindicatul Politistilor Europol.- Un politist a fost filmat in Chennai, India, cand opreste soferii avand pe cap o casca in forma de coronavirus, cu tepi rosii.- Primaria Capitalei a decis sa depuna o plangere penala impotriva societatii de salubrizare ROMPREST, pentru "refuzul nejustificat" de a ridica gunoiul de la centrele de carantina, timp de o saptamana, a afirmat sambata viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu.- Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a declarat, la Digi 24, ca cele 10.514 teste-esantion vor fi facute in aproximativ o saptamana, plus alte cateva zile pentru interpretare. Daca intr-un bloc e descoperit un caz, intreaga scara intra in carantina si se face dezinfectie.Firea sustine ca nici ea, nici politistii si nici administratorii de bloc nu vor stabili cine intra in testarea esantion, ci specialisti si medici.- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu atrage atentia ca, cine iese in parc de azi va putea primi amenda pana la 5.000 de lei."Atat Politia Locala, cat si Politia nationala si Jandarmeria au dreptul sa-i opreasca, sa-i solicite documente conform ordonantei militare, iar sanctiunea, asa cum a spus si domnul viceprimar, la persoana fizica este intre 100 si 5.000 de lei", precizeaza autoritatile.- Guvernul vrea sa creasca amenzile pentru cei care nu respecta regulile. Astfel, daca pana acum amenzile erau intre 100 si 5.000 de lei pentru persoane fizice, un proiect al MAI plasat in transparenta decizionala le creste la 2.000-20.000 de lei. Mai mult de jumatate din cei infectati cu coronavirus in Romania sunt adulti sub 50 de ani , arata Grupul de Comunicare Strategica.- Orasul Wuhan, epicentrul pandemiei, a fost redeschis partial, sambata. Oamenii au voi sa intre in oras, insa nu si sa iasa, deocamdata. Sunt mentinute controalele asupra calatorilor.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca la nivel national sunt 184 de cadre medicale infectate cu coronavirus.- In Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava sunt internati 317 pacienti, dintre care 149 cu COVID-19 , a informat, sambata, managerul interimar al unitatii medicale, Florin Filip. Acesta a precizat ca s-au facut demersuri pentru acoperirea postului de medic epidemiolog, informeaza Agerpres.- Aproape 24.000 de persoane au fost amendate pentru ca au iesit din case fara motiv . Amenzi date pana acum sunt de peste 31 de milioane de lei. Totodata, au fost intocmite peste 200 de dosare penale sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor.- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a anuntat ca parcurile Capitalei sunt inchise pana la incetarea starii de urgenta.- Bilantul mortilor din Spania din ultimele 24 de ore a fost revizuit la 832 de morti . Numarul total de morti a ajuns la 5.690.- Alte cifre ingrijoratoare in lume sunt in Belgia, cu 1.850 de noi cazuri si 64 de morti in 24 de ore.- Fortele armate franceze transporta primii pacienti cu coronavirus in Germania pe calea aerului, a confirmat sambata ministrul Apararii, Florence Parly, informeaza Agerpres. 160 de cazuri noi au fost confirmate in ultimele 24 de ore, numarul total ajungand in Romania la 1.452, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 13 si 83 de ani.Dintre cele 1.452 de persoane confirmate pozitiv, 139 au fost declarate vindecate si externate (54 la Timisoara, 55 la Bucuresti, 16 la Iasi, 6 la Craiova, 6 la Constanta si 2 la Cluj). Totodata, pana acum 29 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 si cu boli cronice preexistente, internate in spitale din Craiova, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timisoara, Cluj-Napoca si Neamt, au decedat. La ATI, in acest moment, sunt internati 34 de pacienti, dintre care 25 in stare grava.- In Spania, situatia ramane critica. Inca 6.500 de cazuri si 552 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore- Liga Nationala profesionista de fotbal american (NFL) a anuntat, vineri, ca organizatia sa impreuna cu Sindicatul jucatorilor au donat peste 35 de milioane dolari pentru victimele pandemiei de coronavirus , anunta Agerpres.- Presedintele Klaus Iohannis a facut declaratii, dupa ce si-a dat masca jos:"Romania este pregatita sa faca fata cat se poate de bine acestei epidemii. Dupa ce se termina criza, care va mai dura, vom face o evaluare la sange a sistemului medical din Romania si vom lua masurile sa avem toate dotarile pentru a putea face fata si unei epidemii, si unui dezastru.Ii asigur pe romani ca suntem foarte bine pregatiti. O parte semnificativa revine fiecarui roman. Evitati orice contact cu alti oameni, evitati cu orice pret! Respectati toate normele de igiena!Lucurile vor fi in continuare mai gave, ne asteptam la o crestere a numarului bolnavilor. Impreuna vom trece prin aceasta criza. Va multumesc!"- Inca trei decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 29 . Toate persoanele decedate sunt din judetul Arad.- Femeie, 71 ani, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Judetean Arad, sectia Boli Infectioase prin Unitatea de Primiri Urgente.- Femeie, 74 ani, internata in data de 18.03 in Clinica de Diabet si Boli de Nutritie a SJU Arad.- Femeie, 60 ani, internata in sectia de boli infectioase Arad din data de 25.03, apoi transferata in ATI in aceeasi zi.- Parlamentul polonez a adoptat sambata o lege care permite batranilor si cetatenilor aflati in carantina si in autoizolare din cauza coronavirusului sa voteze prin corespondenta la alegerile prezidentiale din mai, informeaza Agerpres, citand agentia Reuters.- Iranul a inregistrat peste 3.000 de noi cazuri si aproape 140 de morti de coroanvirus, in ultimele 24 de ore.- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Spitalul Militar de Campanie ROL 2 , din Otopeni. Seful statului poarta masca de protectie si manusi, la fel si premierul Ludovic Orban si ministrul de Interne Marcel Vela.- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca sunt 650 de persoane care mor zilnic in Romania in mod curent , relateaza Mediafax. "Ramane sa vedem cate sunt cazurile de Covid-19", a afirmat Rafila.- Dolarul a inregistrat cea mai mare scadere saptamanala din ultimul deceniu, vineri, din cauza crizei globale provocata de coronavirus.- Statele Unite sunt prima tara care are 100.000 de cazuri active de coronavirus, din totalul de aproape 105.000. Peste 1.700 de oameni au murit, iar 2.525 s-au vindecat.- Numarul total la nivel mondial al celor care au fost infectati a trecut de 600.000.- Mai mult de un milion de oameni au parasit Parisul in zilele dinainte si de dupa instituirea carantinei, anunta o companie de telefonie mobila.- Ministerul de Externe a anuntat ca alti 365 de cetateni romani care se aflau temporar in Italia si care nu mai aveau posibilitati reale de a ramane acolo au fost repatriati cu doua curse aeriene tip charter.- Germania a raportat alte 2.500 de cazuri sambata dimineata, si 44 de decese, totalul ajungand la peste 53.000 de cazuri si 395 de decese. Si Israelul a anuntat alte 425 de cazuri, iar Australia peste 250.- Mai mult de 30 de militari de la bordul portavionului american USS Theodore Roosevelt au fost testati pozitiv pentru Covid-19.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat la Antena3 ca in acest moment. Totodata, acesta a explicat de cesunt intubati si tratati la Institutul pentru Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu - Fundeni, nu la Matei Bals.- Si premierul Ludovic Orban va efectua sambata, incepand cu ora 12:00, o vizita la Spitalul Militar de Campanie ROL II, sectie externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" din Otopeni, potrivit unui anunt al Guvernului.- ASE Bucuresti a pus la dispozitia autoritatilor imobilul sau din orasul Covasna , pentru tratarea pacientilor cu coronavirus.- Sapte dintre cele zece echipe participante in Formula 1 s-au unit pentru a produce ventilatoare mecanice care sa fie folosite in lupta contra coronavirus.- Cel de-al doilea transport medical militar din Coreea de Sud a sosit la Bucuresti - Sefa FMI, Kristalina Georgieva, a spus vineri ca lumea este deja in recesiune, iar pietele emergente au nevoie de 2,5 mii de miliarde de dolari.- Seful de cabinet al cancelarului german Angela Merkel a transmis ca restrictiile din aceasta tara raman in vigoare cel putin pana pe 20 aprilie - Clujul are prima ambulanta doar pentru pacientii cu coronavirus, fiind vorba despre o premiera cel putin pentru Romania - Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis va efectua sambata, incepand cu ora 12:00, o vizita la Spitalul Militar de Campanie ROL II , sectie externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" din Otopeni.- Un total de sapte medici de la sectia de ATI a Spitalului Judetean din Sfantu Gheorghe au fost confirmati pozitiv cu coronavirus.- Compania americana Abbott Labs a lansat un sistem de testare mic si portabil pentru COVID-19 . Acesta ofera rezultatul foarte rapid, intre 5 si 13 minute.- Rusia a intrat in carantina o saptamana, incepand de astazi. Masura ar putea fi extinsa, in functie de raspandirea cazurilor. Tara are peste 1.000 de cazuri inregistrate, precum si 4 morti.- Noaptea trecuta a fost confirmat primul caz de coronavirus la Serviciul de Ambulanta Galati - este vorba despre o asistenta.- Marea Britanie a facut cea mai mare donatie pentru gasirea unui vaccin - peste 250 de milioane de dolari - Un sarb a fost condamnat la trei ani de inchisoare, dupa ce nu a respectat indicatiile autoritatilor de a intra in carantina, imediat ce s-a intors din strainatate. Procesul sau a fost tinut pe Skype.- Si Italia a impus izolarea totala a populatiei. La nivel mondial, peste 3 miliarde de oameni sunt intr-o anumita forma de izolare.- Institutul Meteorologic Regal Olandez arata ca nivelul poluarii din Europa a scazut considerabil.- Aproape 50 de tari au cerut Cubei interferon, pentru tratarea bolnavilor de coronavirus, fiind folosit in cazul infectiilor virale.- Un studiu realizat de o echipa de experti din Statele Unite sustine ca virusul nu este nici produs in laborator si nu este nici un "virus manipulat", pentru ca nu contine vreun element al unui virus folosit anterior. Totodata, studiul arata ca acest coronavirus este o combinatie intre virusul de la lilieci si cel de la pangolini.- Numarul de cazuri din Statele Unite a depasit 100.000 . Spania a trecut de 65.000 de cazuri, iar Germania de 50.000.- Presedintele american Donald Trump a ordonat General Motors sa produca ventilatoare medicale pentru pacientii cu coronavirus.