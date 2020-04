Cu 646 de morti, Romania asteapta relaxarea, dar si repornirea economiei. Pana atunci, o noua ordonanta militara

LIVE TEXT

Inca 5 decese cauzate de COVID-19

Au fost anuntate inca 10 decese de coronavirus. Bilantul deceselor urca la 641.

Evaluarea Nationala se va sustine incepand cu 15 iunie, iar examenul de Bacalaureat va incepe cu probele scrise pe 22 iunie

S-a decis ca pentru majoritatea elevilor, scolile, gradinitele si facultatile sa nu se redeschida

Romania a inregistrat 303 cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul total al cazurilor a ajuns la 11.339.

"This is the moment of opportunity... it is also the moment of maximum risk"



UK Prime Minister Boris Johnson tells business leaders "I understand your impatience" to get back to work, but says we "must also recognise the risk of a second spike"https://t.co/5ktCK6To75 pic.twitter.com/Qs5uOWdaMQ - BBC News (UK) (@BBCNews) April 27, 2020

Ince doi romani au murit din cauza COVID-19, numarul total al deceselor ajunge la 631.

Inca un medic roman a murit din cauza infectarii cu noul coronavirus.

Alte 9 persoane au murit in Romania din cauza coronaviruslui, bilantul negru urca in acest moment la 628 de decese.

Romania inregistreaza 11.339 de cazuri, iar bilantul total al mortilor a ajuns la 646, printre ei fiind si un medic din Botosani care a pierdut noaptea trecuta lupta cu noul coronavirus. Sunt si 75 de romani decedati in strainatate, cei mai multi in Marea Britanie: 24.Un anunt foarte important a venit azi de la presedintele Klaus Iohannis Anul scolar se va incheia pe 12 iunie iar pana atunci elevii vor avea mediile incheiate cu notele pe care le au acum.Seful statului a subliniat ca examenele se vor organiza asa cum au fost planificate, dar cu respectarea regulilor de distantare, iar acestea vor fi explicate in detaliu de reprezentantii MEN. Ulterior, ministrul Educatiei, Monica Anisie, a precizat ca Evaluarea Nationala se va sustine incepand cu 15 iunie, iar examenul de Bacalaureat va incepe cu probele scrise pe 22 iunie.Un alt anunt important facut de seful statului: incepand de maine,Pentru asta a fost data o noua ordonnata militara, a 10-a la numar, care contine si noi restrictii de zbor si reguli prin care e limitat contactul postasilor cu cetatenii carora le livreaza.Tot in legatura cu relaxarea restrictiilor dupa 15 mai, Raed Arafat nu ne recomanda sa ne facem planuri de vacanta pentru aceasta vara. Totodata, Alexandru Rafila spune ca, cel mai probabil, restaurantele, mai ales cele care functioneaza in spatii inchise si nu au terase, nu se vor redeschide din 15 mai.- Liderul Uniunii Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, Laviniu Lacusta sustine ca este riscant ca scolile sa fie deschise in iunie pentru elevii din anii terminali, cerandu-i presedintelui Klaus Iohannis sa revina asupra deciziei.- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, le-a transmis, luni seara, celor care acuza ca s-au facut achizitii de materiale si echipamente la preturi prea mari, ca piata de acum nu mai este ca acum cateva luni si, daca nu cumperi ceva cand gasesti, desi stii ca pretul este de patru-cinci ori mai mare, s-ar putea sa nu mai gasesti. Arafat afirma ca, fara activitatea oamenilor din departamentele de achizitii, lupta din linia intai ar fi fost dusa de medici cu mainile goale.- Epidemia de coronavirus a ucis in Franta 14.497 (+295) de persoane in spitale si 8.796 (+142) in azile de batrani si alte unitati medico-sociale, totalizand 23.293 de morti de la inceputul lunii martie.Numarul pacientilor de la terapie intensiva continua sa scada, cu 74 mai putin, ajungand la 4.608.- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca sunt un milion de contracte de munca suspendate, din care mai mult de jumatate beneficiaza de somajul tehnic. Potrivit ministrului, urmeaza ca autoritatile sa acorde stimulente companiilor, pentru angajari de personal.Ministrul Economiei, Virgil Popescu, spune ca nu se asteapta ca toate contractele care beneficiaza de somaj tehnic sa redevina active, la finalul starii de urgenta.- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca este in curs de pregatire un plan economic de relansare, fiind avute in vedere si alte masuri in afara de cele luate deja, insa trebuie stabilite resursele financiare de care dispunem.- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca Romania va primi 200 de ventilatoare pentru sectiile de Terapie Intensiva, in urma discutiei pe care presedintele Klaus Iohannis a avut-o cu presedintele Donald Trump. Orban spune ca se fac in continuare pregatiri, in eventualitatea unui al doilea val al pandemiei.au fost anuntate de autoritati, ceea ce urca bilantul zilei la 27 iar pe cel total la 646.- Secretarul de Stat in MAI Raed Arafat atrage atentia ca, daca romanii nu respecta regulie si cazurile de imbolnaviri cresc, "s-ar putea sa nu mai fie 15 mai". In acelasi timp, premierul Ludovic Orban explica la Digi24 ca vom putea merge in parcuri, dar nu la concerte si nici in restaurante, pentru ca nu poti tine masca la gura cand mananci sau bei.- Ordonanta Militara nr 10 a fost publicata luni seara in Monitorul Oficial, astfel ca e deja intrata in vigoare.- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a mai mult de 125.000 de persoane in Europa, dintre care trei sferturi in Italia, Franta, Spania si Regatul Unit, potrivit unui bilant al AFP care citeaza surse oficiale.- Trei angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Nicolae Iorga" al Judetului Botosani au fost confirmati pozitiv la testul cu SARS-CoV-2.- Legat de 1 Mai, Orban a spus ca pica in stare de urgenta si cetatenii trebuie sa respecte regulile."As vrea sa dau un semnal. Nu este momentul sa ne relaxam. Sigur, si daca ne miscam mai mult, va trebui sa respectam regulile stabilie", a spus Orban.- Intr-o interventie la Digi24, Ludovic Orban a spus ca spectacolele, concertele si activitatile cu multi spectatori nu vor fi reluate dupa 15 mai, in schimb am putea avea voie sa mergem in parcuri."In privinta parcurilor riscul epidemiologic este relativ scazut, exista o exceptie la locurile de joaca pentru copii", a spus Orban.- OMS avertizeaza ca guvernele ar trebui sa ii urmeze recomandarile, insa nu poate obliga pe nimeni in final sa o faca."Lumea ar fi trebuit sa asculte cu atentie OMS, caci urgenta mondiala s-a declansat la 30 ianuarie", a declarat directorul general al Organizatiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferinta de presa de la Geneva. Atunci cand a fost transmis avertismentul, in afara Chinei erau inregistrate 82 de cazuri si niciun deces. OMS avertizeaza ca pandemia este departe de a fi terminata."OMS continua sa fie ingrijorata cu privire la cresterea numarului de cazuri in Africa, Europa de Est, America latina si unele tari din Asia. Ca in toate regiunile, cazurile de infectare si decesele nu sunt raportate in tari din aceste regiuni din cauza testarii scazute", a mai precizat directorul OMS.- Clubul Crystal Palace a anuntat, luni, ca va incepe distribuirea de hrana (900.000 de mese) pe saptamana catre Serviciul National de Sanatate (NHS) si persoanele din categoriile vulnerabile.Clubul a precizat ca va finanta cumpararea de ingrediente, pregatirea si livrarea, "atat timp cat este necesar". Premier League este suspendata pana la o data nedeterminata, in asteptarea ameliorarii situatiei sanitare din Marea Britanie.- Un numar de 70 de cadre medicale din judetul Mures au fost confirmate cu coronavirus, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, cinci dintre acestea fiind declarate vindecate si externate. De asemenea, a fost inregistrat un deces - cel al unui brancardier de la Spitalul Clinic Judetean.- Consiliul Judetean Cluj a semnat, luni, preluarea Spitalului privat Polaris unde se vor trata pacienti COVID cu noul coronavirus, unde se va plati o chirie de 80.000 de lei pe luna.- Ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat luni seara prevederile Ordonantei Militare 10. In primul rand, sunt relaxate regulile pentru persoanele de peste 65 de ani, asa cum anuntase anterior si presedintele Klaus Iohannis. Astfel, de maine, aceste persoane vor putea iesi in 2 intervale mai mari decat cele precedente: 07:00 - 11:00 si 19:00 - 22:00. Ramane valabila si cererea catre comercianti ca, in aceste intervale, sa se asigure ca aceste persoane au prioritate la cumparaturi.Vela a anuntat si ca se vor mentine pana la jumatatea lunii mai masurile prin care se suspenda zborurile cu mai multe tari: Austria, Belgia, Elvetia, SUA, Marea Britanie, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franta, Germania.In plus, ordonanta militara mai prevede masuri pentru Posta Romana, astfel incat sa fie limitat contactul postasilor cu cetatenii.- Autoritatile din Marea Britanie au anuntat ca inca 360 de persoane au murit din cauza noului coronavirus in spitalele din aceasta tara in ultimele 24 de ore. Numarul mortilor din spitale ajunge astfel la 21.092, informeaza The Guardian - In Turcia au fost arestate in ultimele 42 de zile 402 persoane sub acuzatia ca au raspandit informatii false si provocatoare pe retelele de socializare, informeaza The Guardian . Conform datelor oferite de autoritatile din Turcia, au fost verificate peste 6000 de conturi.- Italia a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.739 de cazuri noi. Este cel mai mic numar anuntat de pe 10 martie incoace. In ultimele 24 de ore, in Italia au murit 333 de persoane. In total, in Italia s-au inregistrat 199.414 cazuri, iar 26.977 de persoane au murit. 66.624 de persoane au fost declarate vindecate.- Avocatul Poporului, Renate Weber, spune ca decretul starii de urgenta nu mentioneaza restrictionarea libertatii de exprimare si solicita Grupului de Comunicare Strategica lamuriri privind monitorizarea si analiza stirilor false, dorind sa afle care este procedura de sesizare si cea prin care este monitorizata aparitia stirilor false in contextul pandemiei de coronavirus, care este cadrul legal care detaliaza aceste situatii, dar si din ce perspectiva sunt analizate stirile in legatura cu care exista suspiciuni.- Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat, luni, ca un angajat al Penitenciarului Botosani a fost infectat cu coronavirus.Sursa citata precizeaza ca, preventiv, membrii personalului cu care angajatul confirmat a interactionat anterior ultimei prezentari in serviciu se afla la domiciliu, activitatea fiindu-le preluata conform planificarilor.Se continua monitorizarea medicala a tuturor detinutilor si triajul epidemiologic al angajatilor, la intrarea si iesirea din serviciu.- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi s-a declarat luni in favoarea unui venit minim garantat, in cazul in care distribuirea unor ajutoare in infruntarea pandemiei noului coronavirus se dovedeste ineficienta, relateaza Reuters."Sa ne uitam la ceea ce functioneaza, la ceea ce este operational si la ceea ce necesita un examen", a indemnat ea.- Trei barbati au fost amendati de politistii constanteni cu cate 5.000 de lei dupa ce s-au intalnit la locuinta unuia dintre ei, unde au consumat bauturi alcoolice, iar unul din ei le-a aratat celorlalti o arma de tip airsoft pe care o detine. Politia s-a autosesizat in urma imaginilor publicate pe o retea de socializare, i-a depistat si i-a amendat. Cei trei au fost amendati cu cate 5.000 de lei pentru nerespectarea ordonantei militare si, in plus, proprietarul armei a fost amendat cu 5.000 de lei pentru ca nu a respectat conditiile de pastrare a armei.- Montarea Sistemului modular medical de izolare si tratament (SMMIT) care functioneaza ca sectie de Boli Infectioase a Spitalului Clinic Militar de Urgenta "Dr.Victor Popescu" din Timisoara a fost finalizata. Spitalul de campanie a fost ridicat pe Stadionul CFR din Timisoara, iar corturile au toate utilitatile necesare si vor fi dotate cu televizoare si frigidere.- Organizatorii festivalurilor UNTOLD si NEVERSEA au anuntat ca abonamentele si biletele cumparate nu sunt anulate, si ca, indiferent ce se va intampla cu editiile din 2020, ele se pot transforma, gratuit, in abonamente sau bilete Anytime, valabile pentru urmatoarele trei editii.- Donatiile de hidroxiclorochina sunt folosite doar pentru bolnavii de coronavirus, iar romanii cu boli autoimune asteapta cu saptamanile medicamentul in farmacii. Oamenii se simt sacrificati si se tem ca boala se va reactiva in lipsa tratamentului, iar atunci vor fi nevoiti sa mearga la spital.Medicamentul, folosit si in protocolul de tratament pentru COVID-19, exista, teoretic, in depozite, insa pacientii ajung greu la el, iar stocurile din depozitele Unifarm pot fi folosite doar pentru COVID-19.- Ministrul de Interne, Marcel Vela, urmeaza sa anunte, la ora 19:00, ce contine noua ordonanta militara. Ce e pana acum sigur e ca va contine modificarile pentru persoanele de peste 65 de ani, pe care le-a anuntat mai devreme Klaus Iohannis. Amintim ca de maine aceste persoane vor putea iesi in 2 intervale mai mari decat cele precedente: 7-11 si 19-22.- Politia turca a arestat - incepand de luna trecuta - peste 400 de persoane, acuzate de "provocare" pe retele de socializare in legatura cu pandemia noului coronavirus, a anuntat luni Ministerul turc de Interne, relateaza AFP."In ultimele 42 de zile, 6.362 de conturi pe retele de socializare au fost reperate, 855 de suspecti au fost identificati, iar 402 persoane au fost arestate", a anuntat intr-un comunicat ministerul.- La Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati, inca un angajat, al zecelea, a fost confirmat cu COVID-19. El se afla in izolare la domiciliu cand a fost diagnosticat.Potrivit raportarilor oficiale transmise de Prefectura, in judetul Galati sunt 364 de persoane infectate cu noul virus, iar 42 de oameni au murit din cauza COVID-19. Amintim ca multe dintre decese erau din caminele de batrani devenite focare de coronavirus.- Inca o asistenta si o infirmiera de la Sectia de Ingrijiri Paleative de la Spitalul Pascani au fost infectate cu noul coronavirus. Astfel, bilantul total se ridica la noua infectari ale cadrelor medicale.- Hormonii sexuali feminini ar putea sa ii ajute pe barbati in lupta cu boala COVID-19. Este o ipoteza a cercetatorilor americani, care au remarcat ca boala a ucis mai multi barbati decat femei. Doua studii clinice sunt in desfasurare in acest sens, unul in Los Angeles si unul in New York, informeaza Mediafax.- Tarile de Jos au inregistrat luni 400 de noi cazuri confirmate de COVID-19, ceea ce ridica bilantul total la 38.245. Bilantul total al mortilor de la declansarea epidemiei se ridica la 4.518.- Un videoclip produs de China pentru a-si promova sprijinul pentru vecinii care se confrunta cu epidemia de coronavirus a avut efectul nedorit in Filipine, declansand un val de critici. Versurile si titlul melodiei "Iisang Dagat" sau "O mare" in limba filipineza nu au fost bine primite de unii filipinezi, multi dintre ei considerand Beijingul un agresor in apele teritoriale disputate intre China si Filipine.- Un cuplu filipinez si-a botezat Covid Marie fetita nou nascuta in plina pandemie de coronavirus, dupa ce o alta pereche din India si-a numit gemenii Covid si Corona, relateaza EFE, citat de Agerpres.- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat casi va continua cu cele pentru competente. Calendarul complet va fi comunicat ulterior.In ceea ce priveste incheierea situatiei scolare,, a subliniat Monica Anisie, precizand ca- Un supermarket din Galati a fost inchis si urmeaza sa se faca dezinfectie, dupa ce o angajata a fost confirmata cu noul coronavirus. Toti colegii de tura, rudele si ceilalti oameni cu care femeia a intrat in contact, au fost izolati la domiciliu.- O asistenta medicala si doua infirmiere dintr-un centru de ingrijiri persoane adulte cu dizabilitati din municipiul Braila au fost confirmate, luni, cu COVID-19.- Rusia a raportat peste 87.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, cu circa 2.500 mai multe decat China, unde se crede ca a aparut virusul. Rusia este in prezent pe locul noua in lume din punctul de vedere al cazurilor confirmate de COVID-19. SUA, Spania si Italia sunt pe primele trei locuri. China a ajuns acum pe locul 10.- Guvernul Thailandei doreste sa prelungeasca starea de urgenta pana pe 31 mai, pentru a limita raspandirea noului coronavirus. Thailanda a raportat in total 2.931 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si 52 de decese., transmite Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP)., probabil pentru a da detalii despre anul scolar.dat de guvern personalului medical care are contact direct cu pacientii infectati cu coronavirus. Sindicalistii le cer ministrului Sanatatii si secretarului de stat Raed Arafat sa intervina pentru clarificarea situatiei.- Dentistii din Franta au facut un protest inedit, dupa ce li s-a cerut sa reia activitatea in cabinete, insa nu li s-au asigurat si echipamentele de protectie. Astfel, ei s-au fotografiat goi-pusca pentru a arata cat de vulnerabili sunt in lupta contra coronavirusului. Protestul inedit a strans zeci de fotografii si sute de reactii pe retelele de socializare. Iata AICI imaginile.- Klaus Iohannis anunta un"Romania se considera un partener extrem de important, asa ca va pregati si va implementa doua masuri importante.A doua:".- Persoanele de peste 65 de ani vor avea la dispozitie mai multe ore pentru a iesi din casa."Persoanele peste 65 de ani, care acum pot iesi la anumite ore, incepand de azi, tot prin ordonanta militara, se va schimba acest interval.sa faca cumparaturi, sa iasa la plimbare", a anuntat Klaus Iohannis.- Anul scolar se va incheia pe 12 iunie, iar pana atunci elevii vor avea mediile incheiate cu notele pe care le au acum, a subliniat seful statului. El a mai spus ca- Presedintele Klaus Iohannis spune ca daca se redeschid scolile vor exista riscuri, astfel ca s-a decis ca scolile, gradinitele si facultatile sa nu se redeschida in acest an scolar "Am avut o discutie in care am evaluat cateva teme foarte importante.Scolile - Trebuie sa fim foarte constienti ca epidemia nu s-a terminat. Din pacate am am avut ieri peste 400 de noi cazuri, azi peste 300. Nu putem sa vorbim despre o incetinire a acestei epidemii. Faptul ca elevii ar merge la scoala ar implica doua riscuri mari: sa duca boala la scoala sau sa duca boala de la scoala acasa.", a spus Iohannis.- Noul coronavirus a ucis 96 de oameni in Iran in 24 de ore, iar bilantul total al deceselor a crescut la 5.806.- Un aparat pentru diagnosticarea rapida a infectiei cu noul coronavirus a fost donat luni Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Deva de catre o companie privata din orasul Simeria. Echipamentul, in valoare de 200.000 de euro, este capabil sa prelucreze si sa dea rezultatele pentru 2.000 de teste pentru COVID-19, in aceeasi zi.- Noul coronavirus a ucis in Spania 331 de oameni in ultimele 24 de ore, iar bilantul total al mortilor creste astfel la 23.521.si masoara capacitatea anticorpilor de a inhiba patrunderea virusului in organism. Francezii au capacitatea de a face pana la 100.000 de teste pe saptamana, informeaza Mediafax.- Pana la aceasta data, la nivel national,In ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.316.De la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment, 75 decetateni romani aflati in strainatate au murit: 19 in Italia, 16 in Franta, 24 in Marea Britanie, 8 in Spania, 3 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia si unul in SUA.Dintre persoanele confirmate pozitiv,, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ), Alin Ivan.- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad fac cercetari pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor dupa cazurile de COVID-19 descoperite in randul beneficiarilor si angajatilor unui centru de ingrijiri persoane varstnice cu dizabilitati din orasul Pecica, informeaza Agerpres.- In Serbia sunt confirmate 8.042 de cazuri de COVID-19 si 156 de decese.- Cercetatorul israelian Isaac Ben-Israel sustine ca a realizat o analiza din care rezulta ca noul coronavirus evolueaza la fel, indiferent de masurile aplicate si ca dupa 7o de zile dispare.- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni ca Guvernul nu poate preciza inca modul in care vor fi implementate modificari in politica izolarii din cauza noului coronavirus sau cat de rapid., afirma Alexandru Rafila. Daca se va inregistra o crestere a numarului de imbolnaviri, inseamna ca oamenii nu au respectat regulile de distantare. El a declarat la Digi24 ca daca numarul de cazuri ramane constant, la inceputul lunii mai se vor putea gandi masurile de relaxare anuntate pentru jumatatea lunii.In acelasi timp, 895 de persoane s-au vindecat, ceea ce inseamna o rata de recuperare de aproximativ 90%.- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, spune ca,- Un angajat al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Arges a fost confirmat cu coronavirus, fiind internat cu febra si stare de rau. Noua colegi ai sai, cu care a intrat in contact direct, sunt izolati la domiciliu, informeaza News.ro.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, este vorba despre un medic din Botosani cu specialitatea medicina interna, in varsta de 68 ani, care a luat contact cu un caz confirmat in 23 martie.Primele probe pentru cadrul medical au fost recoltate in 24 martie, iar rezultatul a iesit negativ. In data de 19 aprilie s-a internat in sectia infectioase a Spitalului Judetean Botosani, iar pe 20 aprilie a fost retestat pentru COVID-19.De data aceasta rezultatul a fost pozitiv, iar pe 24 aprilie a fost transferat la Spitalul de Infectioase din Iasi. Azi noapte, in jurul orelor 3.30, medicul a murit. Acesta suferea de diabet zaharat si cardiopatie hipertensiva.Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania - COPAC si Societatea Romana de Epidemiologie au lansat ghidul "Recomandari de protectie pentru pacientii cronici in contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2".Ghidul poate fi consultat AICI si cuprinde capitole precum "Simptomele coronavirusului", "Istoria coronavirusurilor generatoare de pandemii", "Cum sunt ingrijiti la domiciliu varstnicii sau persoanele cu dizabilitati", "Ce medicamente trebuie sa avem in casa".- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti propune caElevii vor invata in serii de cate 15, iar salile de curs vor fi dezinfectate zilnic si intre serii.Propunerile referitoare la desfasurarea bacalaureatului si evaluarii nationale includ cate 10 elevi in clasa in timpul examenului si contestatii depuse online.- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in Ungaria a ajuns luni la 2.583. Totodata, au fost inregistrate 280 de decese., in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.018 noi cazuri de COVID-19, astfel caIn acelasi interval de timpAstfel, isi reiau activitatea saloanele de coafura, cosmetica, magazinele de materiale de constructii, bricolaj si gradinarit.De asemenea, medicii si fizioterapeutii vor putea prelua din nou si alte cazuri decat urgentele, iar spitalele vor fi autorizate sa efectueze proceduri "neurgente", programate mai demult dar amanate de la debutul pandemiei.cu premierul Ludovic Orban, ministrul Sanatatii Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela, ministrul Educatiei Monica Anisie si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.- Doar 106 migranti au ramas in taberele pentru primirea migrantilor din Mexic in urma unui exod in masa cauzat de pandemia de coronavirus. 3.653 de oameni din 65 de tabere s-au intors in tarile lor de origine, multi din ratiuni de sanatate si in unele cazuri din motive privind drepturile omului.- China a raportat trei noi cazuri de imbolnavire pentru duminica, in scadere comparativ cu ziua anterioara cand au fost 11 cazuri, fara a se inregistra noi decese. Dintre noile cazuri, doua au fost importate.- Australia a lansat aplicatia oficiala de monitorizare si notificare cu privire la raspandirea pandemiei si contactul cu persoane care au virusul.Aplicatia se numeste COVIDSafe si foloseste Bluetooth-ul pentru comunicarea intre device-uri si informatiile despre contacte stocate in agenda telefonului.Utilizatorii sunt avertizati daca au stat mai mult de 15 minute in preajma unei persoane cu COVID-19. Cei infectati ofera de buna voie aceasta informatie sistemului.- Noua Zeelanda sustine ca a castigat lupta cu noul coronavirus . Premierul Jacinda Ardern a afirmat ca in aceasta tara s-a oprit transmiterea comunitara nedetectata.- Secretarul de stat Raed Arafat ne recomanda sa nu ne facem inca planuri de vacanta pentru aceasta vara. Este prea devreme sa vorbim de concedii, spune oficialul MAI, in conditiile in care in Europa se vorbeste deja despre o relaxare a masurilor de izolare, iar companiile aeriene isi reiau zborurile partial si cu restrictii de la finalul acestei luni.- Este de asteptat ca prim-ministrul britanic Boris Johnson sa anunte planuri de relaxare a restrictiilor impuse din cauza pandemiei COVID-19 inca din aceasta saptamana, dupa ce s-a intors la Downing Street duminica seara. El a discutat cu membrii Cabinetului sau despre posibilitatea "modificarii" regimului de carantina inainte de 7 mai, in locul eliminarii acestuia.- Guvernatorul statului New York a evocat posibilitatea de a permite ca evenimentele sportive sa se desfasoare din nou, insa cu portile inchise, pentru a se evita propagarea coronavirusului.- Guvernul italian ii va autoriza pe sportivii de nivel inalt sa isi reia antrenamentele in luna mai - pe 4 mai in cazul sporurilor individuale si pe 18 mai pentru disciplinele colective -, a anuntat premierul Giuseppe Conte.- Statele Unite au inregistrat 1.330 de noi decese cauzate de epidemia noului coronavirus in cursul ultimelor 24 de ore. Bilantul total al mortilor a ajuns la 54.841. Numarul persoanelor infectate totalizeaza in prezent 964.937.