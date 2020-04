Cu aproape 200 de morti, Romania se pregateste de Ordonanta Militara nr. 8. Jumatate de glob e in izolare, 4 tari au peste 10.000 de morti

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

LIVE TEXT

Inca 13 persoane au murit de coronavirus in Romania, iar numarul total ajunge la 197.

S-au inregistrat alte doua decese in Romania, bilantul negru ajunge la 184 de morti.

En cooperation avec les autorites francaises, nous avons mis a disposition le siege du @Europarl_FR a Strasbourg pour qu'il soit transforme en centre de depistage et de consultation #COVID19. Nous voulons etre avec notre ville d'accueil et ses citoyens en ces temps difficiles. - David Sassoli (@EP_President) April 7, 2020

Romania inregistreaza 360 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, iar numarul total ajunge la 4.417.

Foto: Guvernul Romaniei

Romania are inca 6 decese cauzate de coronavirus, astfel ca numarul total ajunge la 182.

Preparing to Combat Coronavirus: In a novel initiative, Railways has converted train coaches into isolation wards for COVID-19 patients ­čŤî



Now, Railways will offer clean, sanitised & hygienic surroundings for the patients to comfortably recover. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/miYO3LOGfN - Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 28, 2020

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube - J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

Ziare.

com

Intr-un ritm ingrijorator cresc imbolnavirile in randul personalului medical, cifra ajungand deja la 700 si noi si noi spitale anunta cazuri. Marti a fost inregistrat si primul deces in randul cadrelor medicale infectate in timp ce ajutau pacientii. Este vorba de un ambulantier din Suceava, locul primului focar de coronavirus.Tot marti, insa, au ajuns in Italia medicii si asistentii romani trimisi sa ajute in criza din Peninsula. Ei au fost condusi personal la avion de Ludovic Orban si alti oficiali.Liderii din Guvern s-au retras apoi pentru discutii politice, despre datele alegerilor, si pregatiri pentru o noua ordonanta militara, a 8-a la numar, ce ar putea fi data chiar maine.Cifrele la nivel global sunt de-a dreptul coplesitoare. Franta a devenit a 4-a tara cu este 10.000 de morti, dupa Italia, Spania si SUA, iar jumatate din populatia globului este in izolare. Asta inseamna ca suntem peste 4 miliarde de oameni care, intr-o masura sau alta, traim in acelasi moment experiente similare.- In Serbia, persoanele infectate cu noul coronavirus vor fi transferate la spital si nu vor mai putea sa se izoleze la domiciliu, a declarat marti Predrag Kon, principalul epidemiolog al tarii, relateaza dpa.- Autoritatile care detin controlul in regiunea de est a Libiei au anuntat marti primul caz de imbolnavire cu noul coronavirus, in pofida eforturilor de a inchide frontierele si a masurilor de izolare in vederea limitarii interactiunilor sociale, transmite Reuters.- Un medic, doua asistente si o infirmiera de la Sectia de Gastroenterologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia, care au intrat in contact cu un pacient confirmat cu coronavirus, au fost testate pozitiv, cele patru cadre medicale fiind asimptomatice, a declarat, marti seara, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei medicale, Alexandra Mates.- Un numar de 300.000 de masti FFP2 vor fi aduse joi din China de catre Tarom, transportul urmand sa fie facut de o aeronava Boeing 737-800 NG.- Mercedes va produce 10.000 de aparate de respiratie artificiala pentru guvernul Marii Britanii, la uzina din Brixworth, in care construieste motoare de Formula 1.- Directorul unui important centru de cercetari din Rusia i-a spus marti presedintelui Vladimir Putin ca laboratorul sau este pregatit sa testeze pe oameni vaccinuri experimentale contra noului tip de coronavirus incepand din iunie, potrivit AFP.- O femeie in varsta de 44 de ani din Constanta a fost sunata de un barbat care s-a recomandat drept fratele ei si i-a spus ca a fost diagnosticat cu coronavirus, este in spital si i-a cerut 20.000 de lei pentru a cumpara un aparat de ventilatie. Ea i-a spus ca nu are banii respectivi si apoi si-a contactat fratele, dandu-si seama ca era vorba de o inselatorie, astfel ca a anuntat politia.- Federatia Internationala de Automobilism (FIA) a pelungit de la trei la cinci saptamani perioada de inchidere a fabricilor din Formula 1, din cauza pandemiei de coronavirus.- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) solicita autoritatilor asigurarea cazarii pentru personalul medical implicat in tratarea pacientilor cu COVID-19 si apreciaza drept imorala stigmatizarea unei persoane pentru ca lucreaza intr-un spital.In urma unui material de presa aparut in mass media care facea referire la cazul unui tanar medic rezident care a fost dat afara din locuinta in care statea cu chirie deoarece lucra intr-un spital in acest context epidemiologic, CMMB precizeaza, intr-un comunicat remis marti, ca dezaproba un astfel de comportament si considera ca "este incorect, inadecvat, imoral dar si lipsit de fundament sa stigmatizezi o persoana pentru ca lucreaza intr-un spital".- Obligativitatea deschiderii pietelor agroalimentare va fi inclusa miercuri de catre Guvern intr-o ordonanta militara, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Adrian Oros.- Premierul britanic Boris Johnson este in stare stabila la terapie intensiva, a primit oxigen si nu are pneumonie, a anuntat marti Downing Street, relateaza DPA.- Pentru prima data in ultimii 27 de ani, Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS) se desfasoara exclusiv online, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat, marti, organizatorii. Editia cu public indoor si outdoor a fost reprogramata pentru 2021.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara, ca in urma evaluarii realizate de Directia de Sanatate din Bucuresti este posibil ca mai multe sectii ale Spitalului Universitar sa fie inchise.- In Franta s-au inregistrat oficial marti peste 10.000 de decese cauzate de infectii cu noul coronavirus, devenind a patra tara care depaseste acest prag dupa Italia, Spania si Statele Unite, in timp ce rata de crestere a deceselor creste pentru a doua zi consecutiv, relateaza AFP, Reuters si dpa.- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vrancea, intrunit marti in sedinta extraordinara, a hotarat ca toti cetatenii care ies in spatiile publice sa poarte mijloace de protectie a gurii si nasului, potrivit Prefecturii Vrancea.Masura intra in vigoare incepand de vineri.- Peste patru miliarde de persoane din aproape 100 de tari sau teritorii sunt obligate sau sfatuite de autoritati sa ramana izolate in casele lor pentru a lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, potrivit unui bilant realizat marti pe baza datelor AFP.Aceasta cifra reprezinta mai mult de jumatate (circa 52%) din populatia lumii, estimata de ONU la 7,79 miliarde de persoane in 2020.- Parlamentarii cehi au aprobat marti prelungirea starii de urgenta pana la 30 aprilie, un termen mai scurt decat a avut in vedere guvernul pentru combaterea epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters.- Ministerul Sanatatii confirma decesul ambulantierului de la Suceava, infectat cu coronavirus. Bilantul deceselor urca la 198."Este vorba despre un ambulantier in varsta de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Suceava. Barbatul a prezentat simptomatologie COVID 19 in data de 24 martie 2020. A fost testat si a primit rezultatul pozitiv in data de 30 martie 2020. Acesta a fost internat la domiciliu si nu a acceptat internarea. A decedat la domiciliu astazi, 7 aprilie 2020.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru isi exprima regretul fata de aceasta pierdere si transmite condoleante familiei. Ministrul Sanatatii este alaturi de personalul medical din cadrul SAJ Suceava. In prezent, conform raportarilor din teritoriu la INSP, un numar de 699 cadre medicale sunt infectate cu noul coronavirus", arata Grupul de Comunicare Strategica.Autoritatile precizeaza si ca acesta e primul deces inregistrat in Romania in randul cadrelor medicale. Amintim insa ca pe 2 aprilie a murit si o asistenta medicala din Constanta. La intrebarile jurnalistilor, reprezentantii Ministerului Sanatatii au precizat ca aceasta s-a imbolnavit dupa ce a fost intr-o vacanta in Turcia, nu in timp ce trata bolnavi.- Episcopia Romano Catolica din Iasi a anuntat, marti, ca a donat opt tuneluri de dezinfectie catre patru spitale din capitala Moldovei. O parte dintre echipamente au fost deja montate. Opt ventilatoare mecanice au fost comandate pentru Spitalului Judetean Suceava.- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca va propune in sedinta de miercuri a Consiliului Local cumpararea unui computer tomograf "cu un soft special care depisteaza coronavirusul".- In Elvetia are loc cea mai mare mobilizare a armatei de dupa Al Doilea Razboi Mondial, transmite Reuters marti. Mii de militari au fost trimisi in sprijinul personalului sanitar angajat in combaterea coronavirusului.- Doua laboratoare sanitare veterinare din judetele Satu Mare si Bistrita Nasaud vor incepe sa prelucreze din aceasta saptamana teste pentru detectia coronavirusului SARS-CoV-2, informeaza marti Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) intr-un comunicat.- Echipa de 11 medici si 4 asistenti medicali romani a sosit marti pe aeroportul Milano Linate, pentru a oferi sprijin celei mai afectate zone din Italia in contextul masurilor de combatere a epidemiei COVID-19, informeaza Ambasada Romaniei la Roma.Medicii si asistentii romani, selectati pe baza de voluntariat, vor actiona timp de 14 zile in sprijinul sistemului medical italian. Acestia fac parte, alaturi de colegi din Norvegia, dintr-o echipa europeana de personal medical mobilizata prin intermediul Mecanismului de Protectie Civila al Uniunii Europene pentru a veni in ajutorul cadrelor medicale italiene in lupta pe care acestea o duc impotriva coronavirusului.- La Maternitatea Odobescu, din Timisoara, au fost create doua zone, unde sa fie consultate femeile care au suspiciune de COVID-19. De asemenea, toate femeile externate vor fi retestate, la fel ca si bebelusii lor, potrivit anchetei DSP Timis, care a fost transmisa, marti, Ministerului Sanatatii.- Un ambulantier de la Statia Suceava a Serviciului de Ambulanta Judetean, Cristian Stupiuc, a murit, marti, din cauza infectiei cu coronavirus. Barbatul avea 53 de ani. Potrivit colegilor, in urma cu circa doua saptamani s-a simtit rau si a plecat acasa. Pe 23 sau 24 martie, a mers la Directia de Sanatate Publica Suceava si, pentru ca avea simptome sugestive pentru infectia cu coronavirus, a fost testat. In data de 30 martie a fost confirmat pozitiv, dar din pacate nu a mers la spital, increzator ca organismul sau va invinge coronavirusu, potrivit Monitorul de Suceava - Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a esuat in modul de a gestiona pandemia cu noul coronavirus, acuzand totodata organizatia ca este "foarte China-centrica". Liderul de la Casa Alba s-a facut astfel, aparent, ecoul criticilor in sensul ca OMS s-a bizuit in prea mare masura pe informatii din China, in faza initiala a epidemiei."OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un motiv sau altul, finantata in mare parte de Statele Unite, totusi foarte China-centrica. Vom analiza bine acest lucru. Din fericire am respins sfatul sau (al OMS) privind mentinerea deschisa a granitelor cu China la inceput. De ce ne-a facut o astfel de recomandare gresita?", a transmis Trump pe Twitter.- Ministerul Apararii Nationale a solicitat Unitatii Multinationale de Transport Strategic care opereaza de pe Baza Aeriana Papa din Ungaria, desfasurarea unei noi misiuni aeriene de urgenta, pentru transportul a inca aproximativ 45 de tone de echipamente de protectie medicala de la Seul la Bucuresti, constand in aproximativ 100.000 de combinezoane de protectie.- Un tanar din Cluj-Napoca a vrut sa ii duca droguri prietenului sau aflat in carantina institutionalizata si a ascuns in pachetele de tigari substante vegetale interzise, precum si un cutit de vanatoare. Jandarmeria Romana anunta ca tanarul are, acum, dosar penal.- Zeci de oameni care participau, marti, la o inmormantare, in comuna Slatioara, judetul Olt, au fugit la vederea "mascatilor". Jandarmii si luptatorii SAS au fost sesizati ca sunt incalcate prevederile ordonantelor militare.Potrivit unor surse locale, la inmormantarea din Slatioara participau aproximativ 40 de oameni. Ei erau adunati intr-o curte, unde murise o femeie.- Marea Britanie anunta 786 de noi decese, un nou record care ridica la peste 6.159 numarul mortilor de COVID-19 din tara. Pana marti la ora 08:00 GMT, 213.181 de persoane au fost testate pentru COVID-19 si 55.242 au fost depistate cu noul coronavirus.- Purtand masti de protectie, multi cetateni din statul american Wisconsin asteptau marti la cozi lungi pentru a vota intr-un numar redus de sectii de votare pentru alegerile locale si primare, relateaza Reuters.Procesul electoral se desfasoara in ciuda interdictiei de circulatie impuse in Wisconsin si in alte state din cauza coronavirusului. In mai mult de zece alte state, alegerile au fost amanate.- Romania a fost desemnata de Comisia Europeana sa cumpere, stocheze si sa distribuie echipamente medicale pentru toate tarile Uniunii Europene afectate de pandemia de coronavirus, a anuntat, marti, Alianta USR PLUS."Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a sustinut si promovat la nivelul Uniunii Europene crearea unei rezerve europene de echipament medical, care a devenit azi realitate. Munca inceputa in februarie prin raportorul Nicolae Stefanuta pe Mecanismul european de protectie civila, sprijinita de Dacian Ciolos si grupul Renew Europe, da azi roade importante pentru Europa si Romania. Tara noastra a fost desemnata de catre Comisia Europeana cu sarcina de a cumpara, stoca si distribui echipamente medicale pentru toate tarile Uniunii afectate de criza COVID-19", se precizeaza intr-un comunicat al Aliantei USR PLUS.- Un medic din Deva s-a infectat cu noul COVID-19 de la un pacient in timpul unei endoscopii digestive, pentru ca nu a avut echipament."O simpla masca chirurgicala si o pereche de ochelari. Atat am avut. Si un halat de unica folosinta, care se da la vizitatori",spune doctorul Ioan Demeter, de la Deva.- Italia anunta cel mai mic bilant de imbolnaviri din 13 martie si pana acum. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.039 de noi cazuri. Bilantul deceselor ramane insa ridicat, astfel ca au fost raportate 604 decese in 24 de ore.- Guvernul german si-a exprimat marti ingrijorarea privind o recrudescenta a antisemitismului in tara legata de criza coronavirusului, in contextul in care "teorii ale conspiratiei" infloresc pe retelele sociale, relateaza AFP."Exista legaturi directe intre actuala propagare a coronavirusului si cea a antisemitismului. Teoriile conspiratiei au succes pe timp de criza", a declarat Felix Klein, comisar al guvernului german insarcinat cu combaterea antisemitismului.- Laboratoarele germane au prelucrat saptamana trecuta 332.414 teste pentru depistarea cazurilor de COVID-19, cu 5,9% mai multe fata de saptamana anterioara, a anuntat un grup comercial implicat in aceasta activitate, adaugand ca exista o capacitate de testare suplimentara disponibila pentru situatia in care decidentii politici vor solicita intensificarea activitatii de diagnosticare.- Seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) din Targu Mures, doctorul Horatiu Suciu, a facut un apel, marti, la populatie sa se mobilizeze pentru dotarea personalului medico-sanitar de aici cu echipamente si materiale de protectie, dupa ce institutia, desi are prevazute si paturi pentru pacienti cu coronavirus, nu figureaza pe nicio lista pentru alocari de fonduri.- Ministrul de externe bulgar Ekaterina Zaharieva l-a rechemat marti in tara pe seful sectiei consulare a ambasadei Bulgariei la Haga dupa ce acesta a pretins ilegal o "taxa de coronavirus" de la vizitatorii care solicitau asistenta consulara, a anuntat marti diplomatia bulgara, relateaza BTA si Reuters.- Unul dintre cei 10 bebelusi depistati pozitiv cu Covid-19 a primit, la cea de-a doua testare, rezultatul negativ. Este vorba de bebelusul nascut prematur, singurul din cei 10 care inca se afla internat la Maternitatea Odobescu.- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a declarat ca este o posibilitate sa puna conducere militara si la Spitalul din Deva, unde echipa de management a demisionat astazi. Decizia nu este inca definitiva.- Constantin Dina, seful Corpului de Control al Ministerului Sanatatii, a fost testat negativ pentru COVID-19, dupa ce primul test arata ca este infectat cu coronavirus. Dupa testul pozitiv, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a fost si el testat, rezultatul fiind negativ.- Credinciosii nu vor putea intra in Domul din Milano in duminica Pastelui catolic, dar a fost facuta o exceptie pentru tenorul Andrea Bocelli, care va sustine un concert live, ce va fi difuzat la nivel global pe platforma online YouTube.- Primaria Cluj-Napoca a instalat dispensere cu dezinfectant in 15 statii de transport public din oras, in 5 piete agroalimentare si in 130 de scari de bloc din cartierele Manastur si Marasti. "In perioada urmatoare vor fi amplasate astfel de dispensere si in alte statii CTP", a declarat primarul Emil Boc, citat de Mediafax.- In conditiile pandemiei, Nuclearelectrica a anuntat ca amana oprirea planificata a reactorului 1 de la Cernavoda, transmite News.ro. In fiecare an, fiecare unitate a centralei era oprita pe rand planificat, de regula in perioada mai-iunie.- Purtarea mastilor de protectie devine obligatorie in spatiile publice din Prahova, a decis, marti, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova. Masura va intra in vigoare de vineri, 10 aprilie.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni, la Brasov, la inceputul unei intalniri cu autoritatile locale si directorii de spitale din sistemul de stat si privat, ca judetul Brasov nu este in situatia Sucevei, "unde au existat nereguli intre partea medicala, populatie si administratia locala".- Macedonia de Nord a raportat marti cinci noi decese si 29 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, crescand bilantul total al deceselor la 26 si al imbolnavirilor la 599, informeaza agentia MIA.Expertii recomanda ca persoanele care au fost plasate in carantina institutionalizata timp de 14 zile dupa intoarcerea din strainatate sa ramana inca 14 zile in izolare la domiciliu, deoarece au stat in centre de carantina in grup- Regina Elisabeta a II-a i-a urat prim-ministrului Boris Johnson "o insanatosire grabnica si deplina" si i-a trimis un mesaj de sustinere logodnicei sale insarcinate si familiei lui, relateaza Reuters.- Companiile aeriene globale nu-si pot permite sa restituie costul biletelor anulate din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus, spune directorul Asociatiei Internationale de Transportat Aerian (IATA), Alexandre de Juniac. Potrivit acestuia, operatorii emit in schimb vouchere, deoarece isi pastreaza numerarul pentru a supravietui.- Persoanele care au confirmarea sau suspiciunea infectarii cu noul coronavirus trebuie, sustin reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.- Presedintele Klaus Iohannis a transmis medicilor un mesaj, pe Facebook, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii.- Belgia a inregistrat pana in prezent peste 2.000 de decese provocate de noul coronavirus, dupa anuntarea a 162 de morti in ultimele 24 de ore. De asemenea, numarul total al persoanelor spitalizate este de 6.012 - dintre care o cincime sunt la terapie intensiva.- Procurorii din Galati au inceput o ancheta dupa ce mai multe persoane de la caminul pentru varstnici s-au infectat cu Covid-19. Potrivit acestora, directorul institutiei a intrat in contact cu o persoana venita dintr-o tara cu peste 500 cazuri de coronavirus si nu a luat masuri pentru prevenirea si combaterea bolilor, continuandu-si activitatea in cadrul centrului.in total, mortalitate mult mai crescuta decat in tarile nordice cu care se invecineaza.- Peste 2 milioane de masti, ochelari de protectie, viziere, combinezoane, viziere si alte materiale de protectie, precum si 36.000 de tone de dezinfectant au fost aduse in tara de Ministerul Sanatati si Unifarm, in ultimele doua zile.Este vorba despre o persoana din Sibiu, 4 din Suceava si 8 din Arad. Decesele au fost anuntate cu intarziere , unii pacienti murind in urma cu 11 zile.- Guvernul elvetian lucreaza la mai multe scenarii pentru relaxarea masurilor de izolare, a anuntat marti presedintele Simonetta Sommaruga., a anuntat marti purtatorul sau de cuvant. El a precizat ca i se administreaza oxigen prin mijloace standard, nu cu ajutorul altor dispozitive de asistenta respiratorie.- Fostul ofiter MAI Nelu Lupu, care a mintit ca nu a calatorit in strainatate si a infectat zeci de persoane cu COVID-19, a ramas cu sechele pulmonare si are nevoie de un aparat de oxigen . In varsta de 60 de ani, el a fost externat din spital luni.- de la aparitia acesteia in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit in baza unor surse oficiale, marti, de catre AFP. Italia - cu 16.523 de morti - este cea mai indoliata tara din lume, urmata de Spania (13.798 de morti), Statele Unite (10.993 de morti) si Franta (8.911 morti).- Intr-un spital din Thailanda bebelusilor nou nascuti li s-au pus viziere, pentru a fi protejati de coronavirus.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, va merge in aceasta dupa amiaza la sediul Consiliului Judetean Brasov unde va avea o intalnire cu autoritatile locale administrative, cu reprezentantii DSP Brasov, precum si managementul unitatilor sanitare brasovene: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, Spitalul Clinic de Boli Infectioase, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si cel de Psihiatrie. Ministrul Sanatatii a solicitat si prezenta reprezentantilor Spitalului Municipal Fagaras.- Noul cronavirus a contaminat oficial 62.589 de persoane si a ucis 3.872 de oameni in Iran - dintre care 133 in ultima zi, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii.- Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara anunta ca a fost inregistrat ununde 25 de cadre medicale si paciente au fost infectate cu coronavirus, iar testele in cazul a zece bebelusi au fost pozitive. Testele bebelusilor vor fi reluate., in crestere cu 24 fata de ziua anterioara, a anuntat celula guvernamentala de criza de la Sofia. Pana in prezentdin cauza coronavirusului.- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a anuntat marti ca reia productia de paracetamol si novocalmin in regim de urgenta si ca pana la sfarsitul lunii aprilie le va livra catre farmaciile si spitalele din Romania., contactii acestora fiind izolati la domiciliu, anunta Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit unor surse din magistratura, citate de Ziare.com, printre cele trei persoane infectate este si un judecator cu functie de conducere in aceasta instanta.Este vorba despre un barbat din Suceava si altul din Neamt.- Reluarea cursurilor s-ar putea face dupa incetarea starii de urgenta si asigurarea tuturor masurilor pentru ca elevii, studentii si cadrele didactice sa fie in siguranta, a anuntat marti ministrul Educatiei, Monica Anisie. Totodata, ea a spus ca examenele de evaluare si bacalaureat ar putea avea loc in iulie."In functie de data, probele scrise la evaluare si bacalaureat ar puta fi organizat in iulie", a declarat Anisie.- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) cere tarilor afectate de COVID-19 sa nu relaxeze prea repede masurile luate pentru incetinirea propagarii noului coronavirus."Unul dintre cele mai importante lucruri este de a nu renunta prea devreme la aplicarea masurilor pentru a nu avea o recidiva", a declarat purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca numarul infectiilor cu noul tip de coronavirus se mentine intr-o crestere usoara, "progresiva", insa nu exista un aflux de cazuri care sa blocheze activitatea in unitatile medicale.institutionalizata de la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent. De asemenea, 57 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua perioada de 14 zile.- In Romania,- David Sassoli, presedintele Parlamentului European, a anuntat marti ca sediul din Strasbourg al PE va fi transformat in centru de testare si tratare a Covid-19.- 631 de romani din strainatate au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, iar numarul romanilor care au murit in afara tarii ramane 29, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.- CNAS anunta ca, incepand de marti, vor fi distribuite medicilor de familie peste 1,1 milioane de masti de protectie.Totodata, dintre persoanele confirmate pozitiv, 460 au fost declarate vindecate si externate. La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internati 274 de pacienti, o crestere brusca fata de ieri cand erau doar 179.- Dupa patru zile consecutive de scadere,Numarul total ajunge astfel la 13.798 morti.- Medicii si asistentii medicali romani pe care presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca ii va trimite in Italia au plecat azi. Guvernul precizeaza ca echipa a fost selectata pe baza de voluntariat.Personalul medical roman va lucra, 14 zile, alaturi de medicii din spitalele din Milano pentru combaterea epidemiei COVID-19.- In momentul de fata, purtarea mastilor in spatii publice sau macar acoperirea fetei cu esarfe sau masti improvizate in casa, a devenit obligatorie in tot mai multe judete. Este vorba despre Suceava, Vaslui, Maramures, Iasi, Galati, Botosani, Bacau, Alba, Buzau, Hunedoara, Vrancea.- Managerul Spitalului de Urgenta Timisoara, unde 10 bebelusi au fost diagnosticati cu noul COVID-19, spune ca 4 mame au iesit din spital cu test pozitiv. Olimpia Oprea afirma ca a cerut ca mamele sa nu fie externate inainte de teste, insa DSP a dat prioritate analizelor din Hunedoara, informeaza Mediafax.- Rusia a inregistrat inca 1.154 de contaminari cu noul coronavirus de luni si pana marti si a depasit astfel pragul de 1.000 de imbolnaviri zilnice pentru prima oara, au anuntat autoritatile. In total,- cu 11 mai multe decat luni.- Brandul Pronovias a anuntat ca va oferi, gratuit, rochii de mireasa personalului din spitalele din intreaga lume. Astfel, medicii, asistentii medicali si ingrijitorii isi pot alege o rochie, pana in 31 august 2020. Pronovias spune ca vrea in acest fel sa multumeasca personalului medical care trateaza pacientii cu coronavirus.- Editia de anul acesta a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), programata sa aiba loc la finalul lunii mai, a fost amanata pentru o perioada care urmeaza sa fie anuntata.Acestea au fost inregistrate in Mehedinti, Ialomita, Alba, Arad, Salaj si Bucuresti.- Premierul britanic Boris Johnson, aflat la terapie intensiva din cauza infectiei cu coronavirus, nu a fost pus pe ventilator, dar, scrie The Guardian.- Procurorii din Dolj au inceput o ancheta, dupa ce mai multi functionari din cadrul Directiei de Sanatate Publica au dispus scoaterea din carantina a patru persoane, fara sa mai astepte rezultatul testelor pentru a vedea daca acestea sau infectate cu Covid-19. Ulterior, cele patru persoane au fost confirmate cu coronavirus, fiind internate la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova, transmite News.ro.- Cea de-a 50-a editie a Festivalului Roskilde din Danemarca, unul dintre cele mai mari evenimente de profil organizate in Europa, a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat luni organizatorii., au afirmat marti doua surse apropiate sefului guvernului. Johnson a fost internat luni in spital si transferat in cursul dupa-amiezii la terapie intensiva in urma agravarii simptomelor de COVID-19.- Purtarea mastilor de protectie este obligatorie, incepand de marti, in orasul Campeni, din Muntii Apuseni. Este prima unitate administrativ-teritoriala din judetul Alba in care autoritatile adopta o astfel de masura., potrivit unui bilant prezentat de Universitatea Johns Hopkins. SUA inregistreaza in mod oficial peste 366.000 de infectari - aproape 30.000 de contaminari intr-o zi - si 10.783 de decese in toal.- Caile Ferate Indiene au luat o decizie fara precedent in ultimii 167 de ani: au suspendat circulatia trenurilor de pasageri din toata tara pana pe 14 aprilie. Pana la 20.000 de vagoane de tren vechi vor fi transformate in sectii de izolare pentru pacientii cu COVID-19, pe masura ce coronavirusul se raspandeste in tara.Iata cum vor arata acestea:- Unul dintre cei mai cunoscuti preoti din judetul Buzau, preotul Mihail Milea, ii cere presedintelui Klaus Iohannis printr-o scrisoare deschisa ridicarea starii de urgenta in noaptea de Inviere, pentru ca oamenii sa se poata ruga in curtea bisericilor si a manastirilor si pentru a lua Sfanta Lumina., ajungand marti la un total de 99.225. In acelasi timp,in toate mijloacele de transport in comun - autobuze, microbuze si taxiuri - si in toate locurile publice: spatii comerciale, farmacii, piete, institutii publice, santiere in lucru.- Un consilier local din orasul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, s-a ales cu dosar penal dupa ce a publicat pe Facebook o lista cu numele cadrelor medicale din oras confirmate pozitiv la testul pentru COVID-19.- Primaria din Constanta a amplasat in 10 zone aglomerate din oras lavoare mobile cu apa, sapun si servetele.Acestea au fost montate in urmatoarele zone: Piata Tomis III, Piata Brotacei, Ciresica (cap de linie CT BUS), Piata CET, Piata KM 4-5, Piata Abator, Gara, Piata Poarta 6, Magazin Tomis - strada Stefan cel Mare, Zona Cora - bulevardul IC Bratianu.- Secretarul de stat Raed Arafat estimeaza ca in urmatoarele saptamani ar putea aparea "situatii mai serioase" decat cele de pana acum. Mai exact, spune el, este posibil sa apara mai multe cazuri care necesita internare.Adica mai mare numar de cazuri,si asa mai departe. Este o posibilitate sa ne confruntam cu acest lucru. O sa vedem cum evolueaza", a spus Arafat la RFI.El mai spune ca echipamentele de protectie din spitale trebuie folosite corect de catre personalul medical.- David Clark, ministrul neozeelandez al Sanatatii, a incalcat regulile de izolare impuse in tara si si-a dus familia la plaja. Ulterior, el s-a autointitulat "idiot". Clark a recunoscut ca faptul ca a condus 20 de kilometri a reprezentat "o incalcare clara a principiilor de izolare".Noua Zeelanda a raportat peste 1.100 de cazuri de infectare cu Covid-19 si un singur deces - o femeie in varsta de 70 de ani a murit luna trecuta.- Managerul si directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta Deva au demisionat, a anuntat prefectul judetului Hunedoara, Vasilica Poteca, intr-o interventie la Digi24.- Autoarea seriei "Harry Potter", J. K. Rowling, a anuntat ca s-a recuperat dupa "toate simptomele" infectiei cu noul coronavirus, desi nu a fost testata pentru confirmarea infectiei. "In ultimele doua saptamani am avut toate simptomele de (COVID-19)", a scris autoarea britanica pe Twitter, adaugand ca "nu a fost testata".- Antibiotice Iasi a cerut aviz pentru a incepe productia a doua tipuri de biocide, iar OMV Petrom va solicita la randul sau aviz saptamana viitoare, a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu.- Consilierii Casei Albe analizeaza posibilitatea ca Trezoreria sa emita obligatiuni legate de coronavirus. Ei cred ca este momentul sa se vanda obligatiuni pentru atragerea de fonduri necesare eforturilor de sustinere a economiei afectata de coronavirus si ca "o obligatiune de razboi" este o idee foarte buna.- Danemarca s-a alaturat Austriei si devine a doua tara din Europa care anunta o relaxare treptata a masurilor impuse pentru a incetini raspandirea noului coronavirus. Va incepe cu deschiderea gradinitelor si a scolilor primare, in 15 aprilie.Apoi, Guvernul va incepe discutiile cu mediul de afaceri pentru a incepe redeschiderea treptata a birourilor.- O mica companie de biotehnologie din Pennsylvania a inceput, saptamana aceasta, sa injecteze voluntari sanatosi cu un potential vaccin contra coronavirusului.Programul a fost finantat de Fundatia Bill si Melinda Gates.Daca rezultatele sunt cele asteptate, vaccinul ar putea fi gata pana la finalul anului.- De azi, purtarea mastilor de protectie devine obligatorie si in Bacau (Aceeasi masura a fost impusa de luni in judetele Vaslui, Galati, Maramures si Iasi). Se pot folosi esarfe, masti din panza sau orice alte tipuri de protectie care sa acopere nasul si gura.- Mai multe studii au fost lansate in ultimele zile in Statele Unite pentru a testa, pe esantioane reprezentative din populatie, cate persoane au fost infectate de fapt cu noul coronavirus si sunt potential imunizate.- M astile nu reprezinta "solutia miracol" contra pandemiei de COVID-19, iar folosirea lor generalizata la nivelul populatiei nu este justificata decat daca celelalte masuri sunt imposibil sau dificil de pus in practica, a estimat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS. In China nu s-a inregistrat niciun nou deces pentru prima oara de cand sunt date publicitatii statistici privind numarul bolnavilor care au murit ca urmare a infectarii cu noul coronavirus in luna ianuarie. Bulgaria interzice accesul pe teritoriul sau strainilor din afara UE, dar si cetatenilor unor state membre cu numar mare de infectii cu coronavirus. Astfel, cetatenii din Italia, Spania, Franta, Marea Britanie, Germania, Olanda, Elvetia, Austria, Belgia, Islanda, Lichtenstein si Luxemburg nu vor mai putea sa calatoreasca in Bulgaria. Exceptie o vor face cetatenii bulgari care vor dori sa revina in Bulgaria si persoanele cu drept de rezidenta.