Cu aproape 800 de morti si panta inca ascendenta, Romania spera la relaxare. SUA pariaza pe Remdesivir

Alti 10 romani au murit de COVID-19, bilantul total urca la 790 de decese.

In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 431 cazuri noi de coronavirus in Romania, astfel ca bilantul total a ajuns la 13.163

Alti 9 romani au murit din cauza noului coronavirus, astfel ca bilantul deceselor urca la 780.

Bilanturile zilnice par sa nu fie aliniate pe acest scenariu, pe care autoritatile acum ne si spun ca l-au emis pentru a ne da "o luminita", la capatul a 2 luni de izolare. In orice caz, ramane ca saptamana aceasta sa fie analizata mai clar situatia si sa fie facute noi anunturi. Insa purtatorul de cuvant al Guvernului a spus inclusiv ca pe masa Executivului este si scenariul ca din 15 mai sa nu se relaxeze nimic, ci sa se prelungeasca starea de urgenta., iar varful pandemiei inca nu a fost atins. Si, desi mai avem mult pana vom depasi acest val de imbolnaviri, autoritatile vorbesc deja despre un al doilea, care este asteptat in lunile octombrie-decembrie.Vestea buna este ca pana acum, peste un 1,1 milioane de persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost declarate vindecate, de la inceputul pandemiei.Urmareste toate datele statistice transmise in timp real pe site-ului Worldometers - Franta nu va impune perioada de carantina "niciunei persoane, indiferent de nationalitatea sa, provenind din UE, zona Schengen sau Regatul Unit", a anuntat duminica presedintia franceza, citata de AFP.- Inscrierea atat la gradinita, cat si la clasa pregatitoare se va face online, iar calendarul va fi publicat luni, a declarat, duminica seara, ministrul Educatiei, Monica Anisie."Avem o noutate. Noutatea este atat la gradinita, cat si la clasa pregatitoare, ca inscrierea se va face online, iar pentru clasa pregatitoare am revizuit calendarul si am anuntat deja ca evaluarea psiho-somatica a copiilor va fi inlocuita cu o declaratie pe propria raspundere a parintilor sau a tutorilor legal instituiti si o fisa completata de gradinita pe care a frecventat-o elevul", a spus Anisie, la Digi24.- Noul coronavirus a provocat in ultimele 24 de ore in Franta inca 135 de decese, astfel ca totalul deceselor cauzate de COVID-19 in aceasta tara ajunge la 24.895, dar se mentine tendinta in scadere din ultimele zile, a anuntat duminica Ministerul francez al Sanatatii, informeaza AFP.- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca decizia este ca scolile sa se redeschida din septembrie, dar ca niciun copil bolnav nu va intra in scoala, iar febra trebuie sa fie un motiv ca elevul sa nu fie trimis la unitatea de invatamant in acea zi. De asemenea, el a precizat ca poate in scolile cu un numar mai mare de elevi pauzele sa fie distantate, pentru a nu iesi toti elevii in acelasi timp.- Medicamentul antiviral Remdesivir, administrat intravenos, va fi disponibil saptamana aceasta pentru pacientii COVID-19 din SUA aflati in stare foarte grava, dupa ce Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) si-a dat acordul pentru folosirea acestuia in regim de urgenta, a anuntat duminica societatea producatoare, Gilead Sciences, relateaza agentia EFE.- Masurile de relaxare vor fi graduale si autoritatile vor observa impactul intre ele, spune Raed Arafat. Soferii mijloacelor de transport nu ar trebui sa lase calatorii sa urce fara masca, iar la serviciu ar trebui luata temperatura angajatilor.- Un numar de 19 cazuri de coronavirus au fost identificate la Buzau, intre care doi copii de un an, toti facand parte din familia unui barbat de 41 de ani confirmat in cursul zilei de duminica, despre care s-a stabilit ca ar fi luat virusul de la un caz identificat Barbulesti, juidetul Ialomita. Toate cele 19 persoane au fost preluate de ambulante, fiind transportate la spitale din Ramnicu Sarat si Bucuresti.- Rusia a raportat duminica o crestere record a numarului zilnic de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, dupa ce alte 10.633 de persoane au fost testate pozitiv in ultimele 24 de ore, informeaza DPA.In urma noilor cazuri confirmate, totalul contaminarilor cu SARS-CoV-2 a ajuns in aceasta tara la 134.600, au precizat autoritatile de la Moscova. In Rusia au fost raportate 1.280 de decese asociate noului coronavirus.- Federatia Internationala a Comunitatilor Educative, Sectiunea Romania (FICE Romania) solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii sa ia in calcul desfasurarea unei singure sesiuni de bacalaureat, in august, si a Evaluarii Nationale in aceeasi perioada, dar si renuntarea la organizarea ambelor examene nationale si considerarea exclusiv ca rezultate ale acestora a mediei generale din ciclurile de studii pentru care acestea sunt prevazute.- Cate un bec LED amplasat pe fatada cladirii Burj Khalifa din Dubai, cel mai inalt zgarie-nori din lume, va fi aprins la fiecare donatie facuta in beneficiul celor mai vulnerabile persoane pe durata epidemiei de coronavirus din Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP.Administratorii acestei cladiri-turn cu inaltimea de 828 de metri sprijina o campanie lansata sambata de Guvernul din Dubai, ce vizeaza furnizarea a 10 milioane de mese zilnice pentru persoanele cu venituri modeste.- Belarusul intentioneaza sa desfasoare conform programului stabilit marea parada militara din 9 mai pentru marcarea a 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in pofida epidemiei de COVID-19.- Autoritatile din orasul israelian Tel Aviv au decis sa amane editia din acest an a Paradei LGBT (lesbiene, gay, bisexuali si transgen), programata in luna iunie, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza DPA.Parada gay din Tel Aviv a devenit cel mai amplu eveniment de acest tip organizat in Orientul Mijlociu, iar editia sa din 2019 a strans peste 250.000 de participanti din lumea intreaga.- Protectia Civila Italiana a anuntat ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat in Italia 174 de decese cauzate de coronavirus, totalul ajungand la 28.884 de victime ale Covid-19. La terapie intensiva se afla 1.501 oameni, cu 38 mai putini decat sambata.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.389 de noi cazuri de infectare. Totalul cazurilor de coronavirus de pana acum din Italia a ajuns la 210.717. Italienii au facut peste 2,1 milioane de teste, dintre care 44.935 in ultima zi.- Medicii americani au observat ca mai multi bolnavi de Covid-19 au facut accidente vasculare cerebrale, chiar daca erau tineri. Presedintele Societatii de Neurologie din Romania, Bogdan Popescu, spune ca, din fericire, Romania are mai putine cazuri de coronavirus decat au Statele Unite."Din fericire, Romania are mai putine cazuri de Covid-19 decat au Statele Unite, deci experienta noastra nu este atat de vasta pe cat este experienta colegilor americani. In experienta noastra, eu am avut un singur caz de accident vascular cerebral la pacienti cu Covid-19, care a fost la o persoana de 69 de ani, nimic neasteptat, nu a fost la un pacient foarte tanar", a spus Bogdan Popescu.- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu, diagnosticat cu noul coronavirus, spune ca nu a cerut internarea dupa primul test pozitiv pentru ca nu avea simptome sa se declare "suspect". In plus, spune Dumitru Vienescu, a crezut ca poate fi o greseala.- Colegiul Medicilor din Bucuresti cere echipamente de protectie pentru cadrele medicale din policlinici. Bolile de inima, bolile reumatice, alte boli cronice sau cancerul nu s-au redus, de la debutul crizei, "dimpotriva, s-au accentuat din cauza stresului, a impactului psihologic si fizic".- Marea Britanie raporteaza duminica 315 noi decese cauzate de SARS-CoV-2. In total, au murit 28.446 de oameni, potrivit Reuters. Acestea includ atat decesele inregistrate in spitale, cat si in alte centre de ingrijire medicala.- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat, duminica, la emisiunea This Week de la ABC, ca exista "dovezi enorme" ca noul coronavirus are ca origine un laborator din Wuhan.- Guvernul japonez a decis sa permita redeschiderea parcurilor, muzeelor, bibliotecilor si a altor facilitati publice din zonele cu un numar mare de persoane infestate cu coronavirus si sa relaxeze restrictiile privind distantarea sociala, a declarat duminica un inalt oficial, citat de publicatia The Japan Times.- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere presedintelui Klaus Iohannis sa promulge legea prin care cadrele didactice pot fi ajutate sa desfasoare lectii on-line, fiindu-le acordate fonduri pentru a-si cumpara laptopuri, calculatoare sau tablete.- Aeroportul din Viena va testa incepand de luni pentru coronavirus, in schimbul unei taxe de 190 de euro, pasagerii care doresc sa evite carantina de 14 zile obligatorie in cazul persoanelor care intra in Austria, informeaza Reuters.- Kiturile de teste pentru coronavirus folosite in Tanzania dau rezultate eronate, a afirmat duminica presedintele John Magufuli, el precizand ca au avut rezultat pozitiv esantioane de la o capra si de la un fruct pawpaw, noteaza Reuters.Magufuli, al carui guvern a atras critici pentru ca nu ofera informatii cu privire la pandemie si care le-a cerut cetatenilor sa se roage pentru disparitia coronavirusului, a tras concluzia ca "probabil unii oameni testati pozitiv de fapt nu sunt infectati" si ca el avertizase dinainte ca nu trebuia sa accepte ajutor de la nimeni.- Surse din cadrul Institutului Matei Bals au declarat pentru Mediafax ca IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, este in stare grava, intubat, pe sectia de ATI a unitatii sanitare.Potrivit sursei citate, IPS Pimen ar fi fost intubat vineri seara, dupa ce a suferit complicatii pulmonare. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spunea, sambata, la Iasi, ca Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor este in stare stabila, dar medicii raman rezervati, date fiind varsta si alte boli ale ierahului.- Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a anuntat, la Digi24, ca va propune ca, dupa 15 mai, sa fie redeschise parcurile si cimitirele, insa spune ca teatrele si salile de spectacole nu vor putea fi redeschise.- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa Josep Borrell atrage atentia, cu ocazia Zilei mondiale a Libertatii Presei, asupra importantei mass media si spune ca "este ingrijorator faptul ca pandemia de COVID-19 este utilizata in unele tari ca pretext pentru a impune restrictii nejustificate asupra libertatii presei".- Papa Francisc a cerut cooperare stiintifica internationala pentru descoperirea unui vaccin impotriva coronavirusului, care apoi sa fie pus la dispozitia tuturor.Papa Francisc a transmis, duminica, multumiri tuturor celor care au "furnizat servicii esentiale" si a incurajat cooperarea internationala pentru a face fata crizei si pentru a combate virusul, care a infectat aproape 3,5 milioane de persoane si a ucis peste 240.000 de persoane in intreaga lume, scrie Reuters.- Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, cere sa fie reluata activitatea in oras, pentru ca "Lumea nu mai are rabdare sa stea in case". "Trebuie sa absorbim la maximum banii europeni, pentru sustinerea mediului economic", spune edilul. In Dolj, numarul total al bolnavilor de COVID-19 a ajuns la 127.- Un avion militar plin cu masti de protectie cumparate de Romania, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, cu bani europeni, pentru rezerva strategica a Uniunii Europene (rescEU), a ajuns duminica in Spania, unde era nevoie urgenta de aceste echipamente.- Ministrul de Interne, Marcel Vela, le-a multumit celor care au respectat restrictiile impuse de autoritati de 1 Mai si spune ca si el isi doreste sa se relaxeze unele lucruri incepand cu data de 15 mai, insa doar daca rata imbolnavirilor nu va creste pana atunci.- Ionel Danca, purtatorul de cuvant al Guvernului, a spus ca pe masa Executivului se afla inclusiv scenariul ca din 15 mai sa nu se relaxeze nimic, ci sa se prelungeasca starea de urgenta.- Autoritatile spaniole au anuntat ca in ultimele 24 de ore au murit 164 de persoane din cauza coronavirusului. Este cel mai mic bilant pe o zi dupa aproape sapte saptamani, de la 18 martie. Numarul total al deceselor cauzate de coronavirus in Spania a ajuns la 25.264. Cazurile confirmate de infectare au crescut de la 216.582 la 217.466., a confirmat, pentru Agerpres, directorul Directiei de Sanatate Publica Botosani, Monica Adascalitei.Personalul medical si pacientul fac parte din lotul de peste 40 de persoane care au fost testate, vineri, dupa ce au intrat in contact cu alte opt cadre medicale de la spitalul din Dorohoi care au fost infectate cu noul coronavirus si care au fost spitalizate joi seara.- Autoritatile belgiene au anuntat ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 79 de noi decese cauzate de coronavirus. Totalul a ajuns la 7.844.De asemenea, au fost confirmate 389 de noi cazuri de infectare. Totalul este de 49.906 cazuri inregistrate pana acum., a declarat, duminica, pentru Mediafax, Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi. Potrivit acesteia, barbatul avea si alte patologii si functia respiratorie a cedat.Acesta este al saptelea cadru medical mort din cauza coronavirusului, de la inceputul epidemiei in Romania.- Pana la aceasta data,- Pe teritoriul Romaniei,Altesi se afla sub monitorizare medicala., anunta Grupul de Comunicare Strategica. La ATI sunt internati in acest moment 255 de pacienti.Dintre persoanele confirmate pozitiv,- O femeie care locuieste in Londra a tinut un jurnal video pe toata durata zilelor in care atat ea, cat si sotul si bebelusul lor de numai 3 luni au suferit de COVID 19. Iata cum a luptat fiecare cu boala si cum au reusit sa o invinga, in cateva saptamani - Imagini cu vicepremierul belgian, ministrul Justitiei Koen Geens, incercand sa-si puna o masca de protectie au devenit virale si au provocat reactii pe retelele sociale, din partea opozantilor politici, dar si din partea autoarei seriei Harry Potter, JK Rowling, care i-a luat apararea.Bilantul a crescut foarte mult incepand de vineri de cand au murit sase persoane, potrivit Mediafax., incepand cu data de 11 martie pana in prezent, iar dintre acestia unul este deja vindecat si se afla in izolare, informeaza STB printr-un comunicat remis Agerpres.- Autoritatile din orasul american Stillwater din statul Oklahoma au reusit sa le impuna cetatenilor obligatia de a purta masti de protectie pentru o perioada de numai 3 ore. Motivul: in tot acest timp, mai multi cetateni care considerau ca e neconstitutional sa fie obligati sa poarte masti in spatii inchise au injurat si amenintat cu bataie personalul magazinelor, a transmis CNN Autoritatile au anuntat ca obligatia purtarii mastilor nu e neconstitutionala si ca e regretabil si riscant ca oamenii au reactionat violent. Dar ca, in context, renunta la a impune obligatii si ca purtarea mastilor in magazine ramane o simpla recomandare.- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, solicita prudenta in ceea ce priveste ridicarea avertismentelor de calatorie la nivel mondial."Cand oamenii sunt capabili nu doar sa zboare din nou in strainatate, dar si sa se intoarca intr-un mod suficient de sigur, atunci putem reduce treptat avertismentele pentru aceste calatorii", a spus Maas.Iata aici mai multe detalii.- In SUA s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 1.453 de morti, ceea ce ridica bilantul total la peste 66.000 de decese. Totodata, numarul total al cazurilor de COVID-19 este de 1,1 milioane.- Agentia de stiri chineza de stat Xinhua a transmis ca peste un milion de turisti au vizitat 130 de obiective turistice din Shangai, vineri si sambata, a transmis CNN. Daca cifrele sunt sau nu reale, e greu de spus. Autoritatile anuntasera de curand ca si in Wuhan - locul in care a izbucnit pandemia de Covid 19 si care se afla la vest de Shangai - lucrurile vor reveni la normal. O echipa a CNN a descoperit , insa, ca lucrurile nu stau deloc asa. Astfel, desi unele restrictii s-au ridicat si la Wuhan, multor oameni le este inca teama sa iasa din casa pentru ca se tem sa un al doilea val al pandemiei.- Cum parlamentarii americani urmeaza sa isi reia activitatea de luni, presedintele Donald Trump a transmis ca va pune la dispozitia celor doua camere parlamentare - Senatul si Camera Reprezentantilor - tehnologia pentru testare rapida a Covid 19.Conducerilor celor doua camere parlamentare au refuzat, sustinand ca ar prefera ca resursele sa fie folosite in prima linie de lupta cu pandemia, potrivit CNN In replica, Trump a sustinut ca refuzul parlamentarilor este motiv strict politic. In plus presedintele american a scris pe Tweeter ca presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, pe care a numit-o "nebuna de Nancy", va folosi pandemia ca pretext pentru a nu veni la serviciu, incepand de luni.- Politia din New York are, in continuare, mii de angajati bolnavi de Covid 19. Mai exact, potrivit celor mai recente raportari, 2.160 de salariati sunt in concediu medical, iar majoritatea sunt infectati (vorbim doar despre politisti, fara a mai pune la socoteala si salariatii civili al sectiilor de politie - n.red.). Or, asta inseamna ca 6% dintre politisitii din marele oras american sunt bolnavi, potrivit CNN Vi se pare un numar mare? Chiar este. Dar e in scadere. In saptamanile din urma, Departamentul de Politie din New York (NYPD) a trebuit sa se descurce fara aproape o cincime din personal, in conditiile in are 19.8% dintre salariati erau bolnavi.Intre timp, insa, multi s-au vindecat si au revenit la serviciu. Dintre cei 5.225 de membri ai NYPD infectati cu Covid 19 de la inceputul pandemiei, 4.405 s-au vindecat si s-au intors la serviciu.37 de politisti din New York au murit din cauza Covid 19.- Autoritatile spaniole au anuntat ca, incepand de luni, purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie in transportul public din tara. De ieri a inceput relaxarea restrictiilor, astfel ca spaniolii au putut iesi sa faca exercitii in aer liber, pentru prima data in ultimele sapte saptamani., cea mai mare crestere de la inceputul pandemiei. In total sunt 124.054 infectate, cele mai multe in Moscova. Numarul deceselor in Rusia a crescut la 1.222 dupa ce 57 de persoane au murit in ultimele 24 de ore.- Numarul total de cazuri de COVID-19 a ajuns in Germania la 162.496, dupa ce s-au inregistrat 793 de noi cazuri de contaminare. In ultimele 24 de ore au murit 74 de persoane, astfel ca numarul total al deceselor a ajuns la 6.649.- Autoritatile din China au anuntat ca au inregistrat doua cazuri noi de contaminare cu noul coronavirus si niciun deces. China are un total de 82.877 de cazuri de contaminare si 4.633 de decese.