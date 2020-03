Cu firma la psiholog si avocat! Initiativa de salvare a antreprenorilor incearca sa ajute dincolo de comert

Initial au fost doar anunturi ale antreprenorilor

"Mi-am dat seama ca multi oameni nu si-au pierdut doar clientii, si-au pierdut increderea, si-au pierdut si linistea. Altii si-au pierdut reperele. Cum sa te descurci din punct de vedere legal si contabil in noua situatie? Cum sa inveti sa-ti vinzi altfel produsele atunci cand ai pierdut 90% din clienti intr-o saptamana?Asa ca am discutat cu psihologi, avocati, contabili, specialisti in marketing care au acceptat sa tina sesiuni pe grupul de Facebook pentru a-i sprijini pe membri in aceste domenii", a spus pentruAlina Georgiu, antreprenoarea care a initiat grupul Stronger Together - Saving Our Businesses Grupul are, la aproximativ o saptamana, circa 2.500 de antreprenori inscrisi si numarul lor creste in fiecare zi. Oamenii posteaza anunturi despre firmele lor, discuta idei noi sau pur si simplu se incurajeaza unii pe altii.Alina Georgiu, care are afaceri in IT, suplimente pentru sanatate si coaching, spune ca deja multi antreprenori spun ca grupul i-a ajutat, atat la nivelul afacerii cat mai ales la nivel mental."Unii si-au gasit clienti prin intermediul grupului, inclusiv eu, care am primit cateva comenzi pentru firma mea de IT. Mici, dar bune ca semnal si pentru moral. Altii au gasit noi colaboratori chiar in grup si au putut adauga ceva afacerii lor. Cei mai multi au spus insa ca grupul i-a ajutat sa isi recapete putin increderea, mai ales vazand ca si altii sunt in aceeasi situatie", a mai spus afacerista de la Oradea.Aceasta a adaugat ca spera ca asemenea grupuri sa apara mai des in aceasta situatie de criza."Am vazut si alte initiative asemanatoare care au aparut dupa a noastra, nu doar in domeniul afacerilor. M-as bucura sa cred ca le-am dat o idee buna. Fie ca da, fie ca nu, e un lucru imbucurator ca invatam sa colaboram mai mult in aceasta perioada".