Cu peste 10.000 de morti, SUA sunt pe locul 3 in lume, dupa Italia si Spania

Statele Unite se afla pe locul trei in lume in ceea ce priveste numarul deceselor, depasite doar de Italia cu 16.523 si de Spania cu 13.055.Expertii medicali de la Casa Alba au estimat ca intre 100.000 si 200.000 de americani ar putea muri din cauza virusului, chiar daca masurile de izolare sunt urmate."Daca aceasta curba coboara" si "rata infectiilor scade" este "datorita faptului ca functioneaza distantarea sociala". "Trebuie sa o urmam si activitatile neesentiale vor ramane inchise pana la 29 aprilie", a declarat guvernatorul Andrew Cuomo."Nu este momentul sa ne relaxam", a adaugat el, in contextul in care numarul deceselor zilnice s-a stabilizat dupa doua zile in acest stat.Statele Unite numara 337.000 de cazuri de Covid-19.