Avem 5 zone rosii de coronavirus in Romania. 86% dintre morti aveau cel putin o comorbiditate. 73% - peste 60 de ani (Infografice)

Astfel, grupul sustine ca, in ultimele 14 zile, 43,8% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Suceava, Bucuresti, Botosani, Arad si Bihor.1 din 9 cazuri a fost inregistrat la personal medical.De asemenea, 48,5% din totalul deceselor au fost inregistrate in Suceava, Hunedoara, Arad, Bucuresti si Galati. Total decese - 619 (168 - cazurile confirmate cu laborator pentru perioada 20 - 26 aprilie).73,5% din decese au fost la persoane peste 60 ani si 64,4% din decese au fost la barbati.86,4% din decedati aveau cel putin o comorbiditate.