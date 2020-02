Cum a luat romanul coronavirusul si cum se simte. Secretar de stat: Nu e nevoie sa aglomeram supermarketurile

Ziare.

"Am vesti bune in sensul ca persoana adusa din Gorj este bine. Avem de-a face cu un purtator de coronavirus. Va ramane la Matei Bals pe toata perioada in care prezinta acest virus", a declarat Streinu Cercel.Profesorul a precizat ca tanarul nu are niciun simptom si ca nu primeste tratament in momentul de fata, pentru ca starea de sanatate nu impune acest lucru. Acesta a precizat si cum a ajuns tanarul sa se infecteze."Contactul a fost destul de mare. S-a spus ca lucra la un restaurant. Nu, ci intr-o hala de metale. Italianul s-a dus la seful lui. El era in sala respectiva la circa 3 metri distanta. Italianul a plecat si el si-a vazut de treaba. Cert este ca acest italian era bolnav cand era pe teritoriul Romaniei. A venit bolnav si a plecat intr-o perioada de acalmie", a punctat Streinu Cercel.El a vorbit despre anumite informatii aparute in presa potrivit carora, tanarul ar fi fost la o vanatoare cu italianul. Streinu Cercel a explicat ca nu este adevarat, ca doar italianul a mers la o partida de vanatoare, iar tanarul - dupa ce a intrat in contact cu cetateanul strain - a dat o petrecere."Stim cum sa abordam astfel de pacienti. Avem medicatie imprumutata de la programul de HIV pentru a putea sa sustinem daca vom avea probleme. Si speranta unor alte medicamente care vor veni cat de curand", a mai spus Streinu Cercel.Un jurnalist l-a intrebat pe Streinu Cercel daca este cazul sa nu se mai ofere flori doamnelor de 1 si 8 martie. Raspunsul a venit de la secretarul de stat Nelu Tataru: "Va raspund eu. Le dam flori, dar nu ne pupam".Secretarul de stat a facut, din nou, apel la calm."Mesajul pe care vrem sa il dam astazi este cel de calm, cel al unor procedee si protocoale pe care le-am stabilit in urma cu sase saptamani. Cetatenii trebuie sa fie informati. S-a deschis un TelVerde la care oricine poate apela. Nu este un numar de urgenta, ci de informare. De cand am dat drumul informatiile au inceput sa curga din ambele sensuri. Am reusit sa linistim tot ce a insemnat panica, urmand ca in zilele urmatoare specialisti sa apara pe toate canalele media.Nu este nevoie sa ne schimbam modul de viata, sa ne panicam rudele, sa aglomeram supermarketurile. Daca persoane intra in carantina, primesc tot ce trebuie, daca intra la izolare unul dintre membri poate iesi o data pe zi sa faca aprovizionarea", a spus Tataru.El a precizat ca trebuie sa se urmeze aceleasi reguli ca si in cazul unei gripe normale."Daca am spus ca transformam panica intr-o preventie, trebuie sa intelegem ca regulile trebuie sa ramana aceleasi ca pentru o gripa. Avem un medic de familie cu care poate in felul acesta strangem legatura care poate se pierduse.As prefera sa indemnam lumea la calm si sa verificam stirile. Eu si dl profesor ne confruntam cu stiri false", a adaugat secretarul de stat.El a precizat ca in acest moment exista 99 de persoane in carantina si 7.174 in izolare la domiciliu.