Cum a reusit Australia sa castige lupta cu COVID-19? A ajuns unul dintre cele mai sigure locuri din lume

Daca in urma cu numai o luna tara avea sute de cazuri noi de COVID-19 pe zi, atingand varful de 460 de cazuri pe 28 martie, numarul a scazut vineri la 16 cazuri, noteaza CNN "Australienii au obtinut o invoire. Trebuie sa repornim economia, trebuie sa repornim societatea", a spus premierul Scott Morrison, inainte de sedinta guvernului australian de pe 8 mai, cand vor fi discutate masuri de relaxare.Queensland nu a raportat niciun caz nou din 27 aprilie, iar Australia de Sud de mai bine de o saptamana - ceea ce i-a determinat pe oficialii australieni sa declare acest loc ca fiind unul dintre cele mai sigure din lume.In Australia, o tara cu aproximativ 25 de milioane de locuitori, au fost confirmate pana la 1 mai 6.762 de cazuri de coronavirus si 92 de decese. Numarul pacientilor care s-au vindecat este de 5.720.Unele state australiene au inceput deja sa ridice o parte din restrictii. De exemplu, Australia de Vest, care a avut la randul sau mai multe zile fara niciun caz nou in ultima saptamana, si Australia de Sud au relaxat limitele privind adunarile publice, de la doua la zece persoane. De asemenea, in Australia de Vest au fost redeschise vineri parcurile nationale, iar 60% dintre elevii scolilor publice s-au intors in salile de clasa.In indepartatul Teritoriu de Nord, unde nu a mai fost confirmat niciun caz nou de trei saptamani, oamenii vor putea de vineri sa inoate in piscine publice, sa mearga la pescuit cu prietenii, sa se recreeze in parcuri acvatice si sa joace golf. Statul a pus la punct si planurile pentru repornirea economiei, restaurantele, puburile si salile de gimnastica urmand sa se deschida pe 15 mai, in timp ce restrictiile care mai raman vor fi ridicate pe 5 iunie.Succesul Australiei in a controla raspandirea pandemiei a inceput cu decizia de a-si inchide granitele pentru cei din zonele cu risc ridicat, luata din timp, incepand cu China, la inceputul lunii februarie, si continuand cu Iranul, Coreea de Sud si Italia, inainte de a extinde masura, pe 19 martie, pentru toti cetatenii non-rezidenti.Nu a fost facut totul ca la carte nici aici. Pe 19 martie, autoritatile australiene au permis debaracarea in Sydney a peste 2.600 de pasageri de pe nava de croaziera Ruby Princess, mai mult de 600 de cazuri de coronavirus si 15 decese fiind puse pe seama acestei decizii.Ca urmare a cresterii puternice a numarului de cazuri noi, Australia a inchis pe 22 martie toate barurile, cluburile, salile de cinema, salile de gimnastica si lacasurile de cult. In baruri si cafene clientii nu au mai putut comanda decat "la pachet".In schimb, supermarketurile, magazinele de haine si saloanele de cosmetica au ramas deschise.In statul Victoria scolile au fost inchise, iar unele state, ca Australia de Vest si Australia de Sud, si-au inchis granitele.Totodata, pana la sfarsitul lunii martie, autoritatile au introdus masuri mai stricte in ceea ce priveste distantarea sociala, reducand limita pentru adunari publice de la zece persoane la doua persoane.Oamenilor li s-a cerut sa ramana in case si sa nu iasa decat daca este "absolut esential".In timp ce astfel de masuri au fost adoptate de guverne din intreaga lume, Australia a desfasurat in plus un amplu program de testare - pana acum au fost efectuate peste 570.000 de teste.Daca testele se faceau initial doar pentru cetatenii sositi din strainate si pe cei care au avut contact cu pacientii de coronavirus, acum oricine prezinta simptome specifice poate fi testat, potrivit premierului australian. De asemenea, Australia se pregareste sa testeze si cazurile asimptomatice.C.S.