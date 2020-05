Cum a schimbat COVID-19 Germania in 100 de zile si care a fost reteta succesului pentru sistemul medical

Eficienta sistemului de sanatate

Disciplina si optiuni de evadare

Un impuls pentru CDU

Experiente noi pentru germani

Ziare.

com

O simpla comparatie vorbeste de la sine: in ultimele o suta de zile, in Germania s-au inregistrat, in medie, aproximativ opt decese cauzate de noul virus la 100.000 de locuitori. In Statele Unite ale Americii rata deceselor a fost de 20, in Marea Britanie de 43, iar in Spania de 54 de persoane la suta de mii de locuitori.Protejarea populatiei a functionat destul de bine pana acum, conchide Lothar Wieler, presedintele Institutului Robert Koch (RKI) - un fel de autoritate nationala in domeniul sanatatii, subordonata ministerului federal de resort.Comparativ cu alte tari, Germania a luat din timp masuri contra raspandirii virusului, afirma Wieler. Iar aceste masuri si-au dovedit din plin eficienta.Angela Merkel, careia presa i-a reprosat des inainte de debutul crizei lipsa de actiune, tot astfel si formatiunii ei, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), a luat in serios pandemia. Merkel s-a adresat constant cetatenilor, conferintele de presa au devenit aproape niste consultari civice si, in calitate de absolventa de stiinte naturale, a putut explica usor situatia.In timp ce alti sefi de stat si guvern, intre care presedintele Braziliei Jair Bolsonaro, bagatelizau epidemia de coronavirus, catalogand-o drept o simpla gripa, Merkel a indreptat treptat tara catresi a coordonat acordurile, nu intotdeauna usoare intre stat, landuri si administratiile locale.Strainatatea a laudat Germania, dar si pe Angela Merkel, pentru modul in care a fost gestionata situatia.Guvernul federal a alocat miliarde de euro pentru combaterea efectelor pandemiei. Banii au ajuns repede acolo unde a fost nevoie. Spre deosebire de Italia sau Spania, Republica Federala inregistreaza de ani de zile un excedent bugetar. Iar Oficiul pentru Ocuparea Fortei de Munca a dispus de un fond de 28 de miliarde de euro pentru a putea finanta sistemul de ajutor in caz de somaj tehnic.In plus, sistemul de sanatate a fost pregatit pentru tratarea cat mai multor pacienti. Chiar daca Germania, comparativ cu alte state, are mai multe sectii de terapie intensiva, numarul acestora a fost inca suplimentat.Spitalele au primit compensatii daca au rezervat paturi pentru pacientii suferind de COVID-19, renuntand astfel la alte interventii medicale. La nivel national a fost creat un registru.Din timp a fost consolidata si capacitatea de testare a pacientilor. Structura descentralizata a sistemului sanitar s-a dovedit a fi avantajoasa, cu recomandari centrale, dar cu planificare si libertate economica la nivel local.Ministrul federal al Sanatatii, Jens Spahn, s-a declarat multumit de faptul ca nu trebuie sa poarte singur povara deciziilor. In procesul decizional au fost implicati premierii celor 16 landuri federale, ministrul Muncii si reprezentantii celor 400 de Directii de Sanatate Publica.Si scriitorul si consilierul guvernamental Stephan Grunewald este de parere ca Germania a trecut cu bine prin criza, comparativ cu alte tari. Una din lucrarile sale are ca subiect particularitatile germanilor. Iar o asemenea caracteristica a devenit din nou importanta: "Tipic nemtesc este un inalt grad de disciplina", confirma Grunewald.In plus, cetatenii au reactionat rapid si si-au adaptat rutina cotidiana la noile conditii.Insa exista si reversul medaliei. Pe de o parte, Germania este tara birocratiei si a reglementarilor, spune Grunewald. Pe de alta, germanii sunt campionii mondiali ai calatoriilor. "."Pentru germani a fost o libertate necesara pentru a putea ramane disciplinati in continuare. In Spania, Italia sau Rusia oamenii n-au mai avut voie sa iasa din case. Republica Federala n-a luat asemenea masuri drastice, ci le-a lasat cetatenilor sansa sa evadeze putin din cotidianul marcat de pandemie, desigur cu conditia respectarii masurilor de igiena si a distantarii sociale.Conform sondajelor, marea majoritate a populatiei a sustinut masurile adoptate. In primele saptamani de la debutul pandemiei, situatia a fost neschimbata, ceea ce s-a reflectat si in cresterea popularitatii cu aproape zece procente de care s-au bucurat partidele unionale conservatoare aflate la guvernare, CDU/CSU.O popularitate de aproape 40% n-au mai reusit sa obtina de ani de zile.In ultima vreme, insa, sprijinul general a inceput sa se diminueze. Partidele de opozitie critica actiunile Executivului de la Berlin, alimentand astfel dezbaterea in presa pe tema severitatii masurilor de autoizolare sau a consecintelor asupra economiei.Unele landuri federale au decis masuri proprii de relaxare. Expertii Institutului Robert Koch au sustinut acest demers. Doar cei de la fata locului stiu cel mai bine ce se poate face astfel incat numarul cazurilor sa nu creasca, spune presedintele Institutului, Lothar Wieler.Consensului general de la inceputul crizei incepe sa-i ia locul polarizarea, explica Grunewald. In prezent, un studiu al institutului Rheingold, aflat sub conducerea sa, incearca sa stabileasca cine sunt castigatorii si cine perdantii masurilor impuse.Se pare ca unii s-au adaptat usor noii situatii, pe cand altii se simt un fel de piese de puzzle. Rivalitatile, invidia si intrebarile legate de echitate au devenit acum mai vizibile.In orase ca Berlin exista, intre timp, proteste de strada. Intre protestatari se regasesc adepti ai teoriilor conspirationiste si extremisti.Totusi, in mare, in ultimele saptamani, Germania si-a aratat latura disciplinata. Cetatenii au reactionat creativ la aceasta decelerare brusca. Mobilizarea in sprijinul batranilor si bolnavilor a fost laudabila.Restaurantele si-au adaptat rapid serviciile, iar vecinii, care inainte doar se salutau, au ajuns sa se cunoasca mai bine. Multe dintre activitatile considerate candva banale, ca plimbarile pe jos sau gradinaritul, au redevenit interesante, constata Grunewald.Experienta ca o poti scoate la capat si cu mai putin va dainui si dupa criza, estimeaza expertul.