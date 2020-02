Cum ar putea afecta epidemia de coronavirus productia de iPhone-uri

Ziare.

Compania Foxconn din Taiwan, care produce smartphone-uri pentru Apple si alte doua branduri, a oprit aproape in totalitate productia din China, dupa ce autoritatile au cerut companiilor sa opreasca activitatile cel putin pana pe 10 februarie, a spus sursa, adaugand ca prelungirea interdictiei ar putea perturba livrarile catre clienti, inclusiv catre Apple, arata Reuters.Foxconn, cel mai mare producator de electronice pe baza de contract la nivel mondial, nu a raspuns imediat solicitarilor de comentarii, iar Apple a refuzat sa comenteze.Sursa a declarat pentru Reuters ca deocamdata Foxconn a suportat "un impact destul de modest", utilizand fabrici din tari precum Vietnam, India si Mexic pentru a compensa oprirea activitatii in China, adaugand ca va putea sa recupereze intarzierile daca fabricile sale vor lucra peste program dupa ridicarea interdictiei.In Suzhou, aflat in estul Chinei, unul dintre cele mai mari centre de productie ale Foxconn, companiile trebuie sa tina oprita productia pana pe 8 februarie, iar in Shanghai pana pe 9 februarie.Fabricile din Dongguan, din provincia Guangdong, sunt inchise pana pe 10 februarie.