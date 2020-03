Cum arata primul termoscanner de pe Aeroportul Otopeni (Video)

Ziare.

Valentin Iordache, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), a postat pe contul sau de Facebook imagini cu primul termoscanner, instalat la Otopeni pentru fluxul special de pasageri care vin din Italia.Acesta atrage atentia intr-un comentariu ca "termoscannerele NU sunt detectoare de coronavirusi, ele masoara doar temperatura. Decizia o iau medicii!"Amintim ca ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, ca la Aeroportul International Henri Coanda vor ajunge vineri primele cinci termoscannere destinate aeroporturilor, utilizate la depistarea simptomelor noului coronavirus."Vreau sa va dau o veste buna. Compania care a castigat licitatia pentru livrarea celor 35 de termoscannere pentru cele 16 aeroporturi s-a angajat ca primele cinci bucati vor sosi in Romania saptamana aceasta, pana vineri. Asadar, cinci termoscannere vor fi livrate in aceasta saptamana", a spus Bode, la audierile din Parlament.Ministrul a anuntat, pe 27 februarie, ca in cursul zilei va fi semnat contractul-cadru pentru achizitia de termoscanere."Pot sa anunt ca, asa cum precizeaza cei de la Oficiul National pentru Achizitii Centralizate, se va semna astazi acordul-cadru si vor transmite catre DSU pentru semnarea contractului subsecvent in vederea celor 35 de termoscanere - 5 saptamana viitoare, 10 pana pe 20 martie si restul de 20 in 55 de zile", a declarat Lucian Bode.Ministrul interimar al Transporturilor a adaugat ca furnizorul este o companie din Irlanda.