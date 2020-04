7 din 10 romani cred ca prabusirea economiei este un pericol mai mare ca epidemia

Ziare.

44% dintre respondenti se declara ingrijorati de situatia creata de epidemia actuala, in timp ce 38% sunt increzatori, 10% indiferenti si 8% deprimati.71% dintre cei care au participat la sondaj sustin ca epidemia nu se va termina, doar 29% fiind convinsi ca o sa dispara.La intrebarea "Cum va descurcati in prezent, in aceasta luna (aprilie)?":- 88% dintre respondenti au spus ca reusesc sa isi plateasca facturile pentru casa si utilitati;- 87% ca le ajung banii de mancare;- 80% ca au bani suficienti de medicamente si alte nevoi medicale;- 61% ca le mai raman bani dupa plata obigatiilor;- 53% cred ca locul de munca este asigurat;- 27% isi pot plati ratele;- 17% au spus ca au si alte datorii pe langa rate;- 14% au spus ca cineva din familie este in pericol de a pierde locul de munca.Doar 5% dintre respondenti apreciaza ca "foarte buna" performanta Guvernului in aceasta perioada, 50% spunand ca o considera "buna", 27% "slaba" si 18% "foarte slaba".Despre activitatea Parlamentului in aceasta perioada, 1% dintre respondenti au o parere "foarte buna", 35% "buna", 37% "nu prea buna", 25% "foarte proasta" si 2% au spus ca "nu stiu".46% dintre participantii la sondaj ar vrea ca puterea presedintelui sa fie "mai mare", 41% "la fel ca acum" si 13% mai redusa.In privinta Guvernului, 41% au spus ca puterea acestuia ar trebui sa fie mai mare, 39% la fel ca acum si 20% mai redusa.50% dintre respondenti au spus ca dupa terminarea starii de urgenta si revenirea la normal ar dori ca PNL sa ramana la guvernare, 48% dorind o schimbare.84% cred ca prin impunerea carantinei statul a urmarit protejarea sanatatii, iar 16% cred ca s-a dorit ingradirea libertatii.43% cred ca solidaritatea intre romani nu s-a schimbat in aceasta perioada, in timp ce 41% cred ca a crescut, iar 16% ca a scazut. 54% cred ca romanii au ramas la fel, 27% ca au devenit mai buni si 19% ca au devenit mai rai.Sondajul IRSOP a fost realizat pe 710 persoane intre 22 si 25 aprilie. Esantionul este reprezentativ la nivel national pentru intreaga populatie in varsta de peste 18 ani din Romania. Toleranta de esantionare este de +/- 3,7%.A.G.