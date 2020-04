Care este situatia cazurilor de COVID-19 in tarile vecine Romaniei

LIVE

In spitalele bulgare sunt internati in prezent 146 pacienti infectati cu noul coronavirus, dintre care 14 sunt la terapie intensiva. Cele mai multe cazuri de infectare sunt la Sofia (244), Plovdiv (24) si Varna (20), transmite Novinite.Potrivit site-ului koronavirus.gov.hu, innumarul cazurilor confirmate de contaminare cu SARS-CoV-2 era miercuri dimineata de, iar cel al deceselor de 20.In carantina se afla 61 de persoane, iar autoritatile medicale au efectuat 15.208 teste. Pana acum, in Ungaria 40 de pacienti s-au vindecat complet.Secretarul de stat ungar pentru comunicare si relatii internationale Zoltan Kovacs a declarat ca masurile de urgenta luate de Guvernul de la Budapesta pentru limitarea propagarii noului coronavirus sunt conforme cu Constitutia si cu tratatele Uniunii Europene.Toate judetele din Ungaria au raportat cazuri de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus. Cele mai multe cazuri sunt inregistrate in Budapesta (232) si in judetul Pesta (98), iar cele mai putine in judetele Heves si Bekes, fiecare cu cate trei pacienti.Politia ungara (ORFK) a anuntat pe site-ul sau ca toate punctele de trecere a frontierei dintre Ungaria si Austria si punctul Balassagyarmat de la frontiera ungaro-slovaca au fost redeschise pentru navetisti, transmite MTI.Pentru a putea trece, navetistii trebuie sa prezinte un document prin care sa faca dovada angajarii sau al proprietatii de teren agricol de cealalta parte a frontierei.La punctul Balassagyarmat este permisa doar trecerea persoanelor ce locuiesc la o distanta de cel mult 30 de kilometri fata de granita.Referitor la dificultatile cu care se confrunta localnicii de la introducerea restrictiilor legate de coronavirus, ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, a scris miercuri pe Facebook ca Guvernul de la Budapesta "a convenit rapid cu colegii slovaci sa asigure trecerea navetistilor atunci cand a devenit evident ca este o problema de ambele parti ale frontierei ungaro-slovace".Autoritatile medicale dinau anuntat, miercuri dimineata, ca pana in prezent au fost confirmatede cazuri de infectie cu noul tip de coronavirus, dintre care 72 de cazuri importate. Totodata, 22 de persoane au fost tratate de virusul COVID-19, iar patru au decedat, potrivit Radio Chisinau.Ministrul moldovean al Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a mentionat ca toate institutiile medicale din tara vor detasa personal medical care va activa in cadrul centrului de triere amenajat la Centrul expozitional Moldexpo. Dumbraveanu a adaugat ca intr-o reuniune a Comisiei pentru Situatii Exceptionale s-a decis procurarea de echipamente de protectie individuala pentru toti angajatii din institutiile medicale din Republica Moldova. Echipamentele vor fi furnizate de un producator autohton.Pana luni seara, numarul de infectii cu SARS-CoV-2 in, conform site-ului covid19.rs, citat de agentia de presa Tanjug. Numarul total al persoanelor testate in Serbia este de 316.Centrul de sanatate publica al Ministerului Sanatatii ucrainean a anuntat ca innumarul cazurilor confirmate de COVID-19 era miercuri de, dintre care 17 fatale, relateaza site-ul ukrinform.net. Zece pacienti s-au vindecat.Cele mai multe cazuri sunt la Kiev (134), regiunile Cernauti (104), Ternopil (98) si Ivano-Frankovsk (64). Nu sunt disponibile date din Crimeea si regiunile Donetk si Lugansk.