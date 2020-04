Cum explica prefectul de Harghita singurul caz pozitiv de coronavirus din judet: Oameni disciplinati

LIVE

Ion Proca a declarat, joi, pentru Mediafax, ca locuitorii judetului Harghita au inteles sa respecte autoizolarea la domiciliu."Situatia in judetul Harghita este buna, avem o singura persoana depistata pozitiv. Cred ca acest lucru se datoreaza si unui spirit mai disciplinat al populatiei, lucru pe care l-am apreciat la membrii comunitatii. De asemenea, avem un numar mare de autoizolati la domiciliu, cam 3.500 de persoane, dar oamenii au inteles sa respecte acest lucru.Este important si faptul ca am inceput carantinarea mai tarziu, fiind vorba, prioritar, despre oameni care au lucrat in strainatate in Marea Britanie, Danemarca, Germania si foarte putini in Italia sau Spania. Pana cand acolo nu a fost o problema mare, nu a fost nici la noi", a spus Proca.Acesta sustine ca, in plus, a contat si faptul ca pe plan judetean, este o colaborare foarte buna intre toate structurile si institutiile aflate in prima linie.In judetul Harghita a fost confirmat, joi, primul test pozitiv la COVID-19 . Harghita era singurul judet din Romania in care nu a fost confirmat pana acum nici macar un singur caz de coronavirus.Potrivit informatiilor transmise de Prefectura Harghita, este vorba despre o persoana care s-a intors in tara, din Franta, in 23 martie. Persoana s-a aflat in izolare acasa si i-a fost recoltata o proba la COVID-19 miercuri. Confirmarea testului s-a facut joi. Pacientul a fost preluat si transportat de catre specialisti la Sectia infectioase a Spitalului Municipiului Odorheiu Secuiesc, unde se afla sub supraveghere medicala.Specialistii epidemiologi si ai Directiei de Sanatate Publica Harghita fac o ancheta epidemiologica. In Harghita, joi erau 157 de persoane in carantina si 1.713 persoane aflate in autoizolare acasa. De asemenea, pana la aceasta ora Harghita era singurul judet din Romania in care nu a fost confirmat nici macar un singur caz de coronavirus.