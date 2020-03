Cum ii ajuta statul pe turistii romani blocati in Italia? Ministerul de Externe a inceput sa ii numere

Ziare.

In acelasi timp, MAE sustine ca e in cautare de mecanisme prin care sa-i ajute pe romanii care ar putea avea nevoie.Inca de luni,a incercat sa afle de la MAE cum ii poate ajuta pe romanii care, aflati pe final de sejur sau in tranzit prin Italia, au fost surprinsi de instaurarea carantinei, iar acum nu se mai pot intoarce acasa. Daca oamenii respectivi raman fara bani, cine le plateste cazare, masa si drumul de intoarcere?La acel moment, surse din cadrul MAE au precizat pentruca situatia epidemiei de coronavirus este o criza sanitara de o amploare nemaintalnita, asa ca abia acum se cauta solutii adecvate. De atunci, s-au cautat solutii, din informatiile noastre.Si abia miercuri dupa-amiaza a anuntat MAE progresele facute. Anume, intr-o serie de precizari ale ministerului se arata ca:"Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunii diplomatice a Romaniei la Roma si al oficiilor consulare de pe teritoriul Italiei, a fost in contact constant cu autoritatile italiene si a monitorizat permanent atat evolutia crizei sanitare, cat si masurile adoptate de autoritatile italiene si modalitatile de aplicare a acestora in contextul demersurilor de gestionare si prevenire araspandirii infectiei cu COVID-19.In acest sens, ca urmare a plasarii intregului teritoriu al Republicii Italiene in carantina, cat si a masurilor adoptate de catre autoritatile romane de suspendare a zborurilor si a curselor de transport rutier de persoane inspre si dinspre Italia,care se afla in Italia in tranzit, in drum spre Romania sau in vacanta si care se afla in imposibilitatea de a reveni in tara prin mijloace proprii, neavand astfel alternativa reala de a ramane pe teritoriul Italiei (spre deosebire de cetatenii romani cu resedinta sau domiciliul in Italia).Pana la acest moment, aproximativ, notificandu-si prezenta si demonstrand ca se afla in Italia ca turisti sau in tranzit. Situatia este actualizata in permanenta.In acest context,a Romaniei la Roma sau unul dintre cele 6 consulate de pe teritoriul Italiei si sa isi notifice prezenta, comunicand datele de identificare si adresa la care se afla la acest moment".Iata si cum pot fi contactate misiunile diplomatice si consulatele, potrivit MAE:Misiunea diplomatica si oficiile consulare de pe teritoriul Italiei pot fi contactate la urmatoarele numere de telefon- Ambasada Romaniei la Roma:+390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344;- oficii consulare: Trieste +393408821688;Milano: +393661081444;Torino: +393387568134;Bologna: +393491178220;Bari: +393346042299;Catania: +393209653137.Totodata, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca "este in dialog cu autoritatile competente nationale pentru identificarea unei solutii pentru aceste persoane".Nu in ultimul rand, MAE subliniaza ca drepturile muncitorilor romani din Peninsula trebuie respectate, chiar daca e criza sanitara si carantina."De asemenea, cu privire la lucratorii romani de pe teritoriul Italiei, MAE subliniaza importanta respectarii drepturilor acestora in contextul deciziilor autoritatilor italiene si al efectelor acestora la nivelul fortei de munca.MAE subliniaza ca exista norme stabilite la nivelul Italiei pentru aceasta situatie exceptionala si care obliga angajatorii sa adopte masuri de protectiea lucratorilor.In acest context, a fost demarat un dialog intre Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Roma, si autoritatile italiene, in vederea asigurarii aplicarii in mod unitar si fara discriminare a acestor masuri", a mai transmis MAE.