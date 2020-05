Cum incearca Germania si Europa sa iasa din lockdown?

"Sa lansam un semnal populatiei"

Potrivit cotidianului de mare tiraj Bild, cu prilejul consultarilor cancelarului german cu sefii guvernelor de land ar urma sa se decida un nou pas spre iesirea tarii din carantina: permiterea intrunirilor in grup redus, limitat la cinci persoane. Asa cum, incepand din aceasta zi de luni, este deja posibil in landul Saxonia Anhaltina. In restul Germaniei nu sunt permise intruniri de mai mult de doua persoane, exceptie facand cele care traiesc in aceeasi locuinta.Premierul landului Saxonia Anhaltina, Reiner Haseloff (CDU), a declarat la postul ZDF al televiziunii germane: "Trebuie sa dam populatiei sentimentul ca ceea ce am decis de comun acord are si efect."El a tinut sa sublinieze ca landul pe care il conduce este, alaturi de Mecklenburg - Pomerania Anterioara, regiunea cu cele mai putine cazuri de coronavirus din Germania. Din acest motiv, a mai explicat Haseloff, nu poate sa impuna locuitorilor din landul sau aceleasi masuri dure ca, de pilda, in Bavaria.Ca atare, in Saxonia Anhaltina sunt permise deja de luni intruniri de pana la cinci persoane.Cu mare nerabdare a fost asteptata in Germania ziua de 4 mai de catre toti cei care si-au dorit sa poata merge, in sfarsit, din nou la frizer. Saloanele de frizerie si coafura si-au deschis portile si au deja agendele de programari pline pentru aproape intreaga luna.La consultarile amintite ale cancelarei cu premierii de land, care vor avea loc miercuri, se asteapta si alte decizii, cum ar fi cele legate de bransa gastronomiei, pusa complet pe butuci de actuala criza. Sau privind scolile si gradinitele.Vom afla, probabil, si ce se intampla cu Bundesliga si in general cu toate activitatile sportive.Ministrul federal al Sanatatii, Jens Spahn (CDU), sustine iesirea, pas cu pas, din carantina. Acest lucru, a declarat ministrul la postul ARD al televiziunii germane, ar trebui sa se intample si in sport si gastronomie.Ramane de vazut ce se va decide concret miercuri. Pana acum, cancelarul Merkel a apelat la cumpatare. Sa nu se riste cu usurinta diminuarea succeselor obtinute pana astazi pe calea combaterii pandemiei de coronavirus. Dezbaterile se anunta de pe acum dificile.Deloc usoare nu vor fi nici consultarile cu concernele auto. Producatorii de masini spera ca Executivul de la Berlin sa ofere recompense pentru achizitionarea de autoturisme noi. Exista insa indicii potrivit carora Guvernul nu va raspunde acestor asteptari.Incepand de luni, cei 60 de milioane de italieni au dreptul, din nou, de a iesi la plimbare sau pentru a face sport in aer liber. Italia este unul din statele UE care au aplicat cele mai dure masuri de protectie din Europa, tara intrand practic complet in carantina pe 10 martie.Diferite ramuri industriale si constructiile isi reiau activitatea. Cele mai multe magazine raman, insa, cu usile inchise. Restaurantele si barurile nu au dreptul decat sa ofere servicii de livrare sau take away si nu vor fi redeschise inainte de luna iunie.In Austria sunt, din nou, permise vizitele in caminele de batrani - desigur in conditii stricte de igiena. Cei aproximativ 100.000 de elevi aflati in prag de examen de bacalaureat isi reiau cursurile in scoli.Potrivit guvernului vienez, la mijlocul lunii mai ar urma sa fie reluat si invatamantul in scoli pentru clasele mai mici.In Austria s-au redeschis, intre timp, aproape toate magazinele. Pe 15 mai urmeaza a functiona din nou si restaurantele, iar la finele lunii si hotelurile. Masurile stricte de igiena si protectie vor trebui, pe mai departe, respectate: pastrarea distantei de cel putin un metru intre persoane si purtarea de masti faciale in magazine si mijloace de transport in comun.In Belgia a fost suplimentat numarul mijloacelor de transport in comun. Toti calatorii cu varste de peste 12 ani trebuie sa poarte masca de protectie. Desi masurile de carantina sunt relaxate treptat, autoritatile recomanda belgienilor sa lucreze, pe cat se poate, in continuare tot de acasa si sa-si paraseasca locuinta doar rar si cand e neaparata nevoie. De pilda pentru a merge la medic, la cumparaturi sau la serviciu.Urmatoarele etape de iesire din carantina sunt prevazute pentru 11, respective 18 mai. Abia intr-o a treia faza vor fi redeschise, treptat, scolile. La mijlocul lunii mai se preconizeaza redeschiderea restaurantelor.Masurile dure de carantina din Franta urmeaza a fi relaxate usor abia dupa data de 11 mai. Purtarea de masti de protectie va deveni obligatorie in mijloacele de transport in comun. Tot dupa 11 mai vor fi redeschise magazinele.Cafenelele si restaurantele, insa, raman inchise. La fel si plajele - cel putin pana la 1 iunie.