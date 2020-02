Cum lupta China cu drone si cu roboti impotriva epidemiei de coronavirus (Video)

Drones have joined fight against novel #coronavirus (COVID-19) in China. Equipped with thermal imaging technology, they can detect those with a fever up in the air. Check out drone patrol in central China's Hunan pic.twitter.com/BP6ZTYTdkA - China Xinhua News (@XHNews) February 16, 2020

Amid a novel #coronavirus outbreak, robots are deployed to deliver meals to travelers in isolation at a hotel in Hangzhou, China. #pneumonia pic.twitter.com/BgWZm4L1m6 - China Xinhua News (@XHNews) January 27, 2020

Drone dotate cu difuzoare ii cearta pe cetateni pentru ca nu poarta masti sau ii indeamna sa intre in casa, asa cum am vazut intr-un clip devenit viral la inceputul lunii . Potrivit presei chineze, unele drone sunt prevazute cu camere termale astfel incat sa poata detecta din aer persoanele care au febra.Un fel de tancuri in miniatura, controlate de la distanta, au putut fi vazute zilele trecute dezinfectand strazile orasului Taiyuan din nordul Chinei. Produse de Shanxi Tianyi Technology, echipamentele pot dezinfecta 50.000 de metri patrati pe ora.O metoda similara va fi folosita si pentru dezinfectarea a peste 2.000 de spitale din China, unde vor ajunge mai multi roboti autonomi dezvoltati de o companie olandeza. Acestia emit lumina UV-C in forma concentrata, un germicid care distruge virusii si bacteriile periculoase.In ianuarie, Reuters a scris despre robotul numit Little Peanut, care le serveste mancare celor 300 de pasageri ai unui zbor compromis din cauza virusului, aflati in carantina intr-un hotel din Hangzhou.In conditiile in care restrictiile de circulatie impuse pentru prevenirea raspandirii virusului au perturbat caile obisnuite de transport, companii din domeniul tehnologiei ca Antwork au apelat tot la drone pentru a livra provizii medicale si a transporta probele de la pacienti, scrie Dezeen.Potrivit Terra Drone, pe langa faptul ca este o metoda mai sigura, a fost si mai rapida cu 50% fata de transportul rutier de marfuri.Si companiile din e-commerce, cum este JD.com, au inceput sa foloseasca drone pentru a livra coletele.In pofida tuturor acestor tehnologii, China are in continuare nevoie de un numar mare de voluntari umani pentru a face fata situatiei. De exemplu, sute de mii de muncitori lucreaza la puncte de control din regiunile aflate in carantina, unde iau temperatura cetatenilor.C.S.