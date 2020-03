Cum ne afecteaza coronavirusul vacantele din strainatate, in 2020? Guvernul inca nu stie cum sa-i ajute pe romani, daca dau de necaz

Daca ne luam vacanta si izbucneste epidemia la destinatie, ne pierdem banii?

Dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus din Italia si plasarea a milioane de oameni in carantina, romanii au inceput, pe buna dreptate, sa se ingrijoreze. Iar suspendarea zborurilor directe dintre tara noastra si Peninsula - anuntata de ministrul Lucian Bode in seara zilei de 8 martie - n-a facut decat sa le sporeasca oamenilor nelinistea.Asa ca multi s-au intrebat: mai e sigur sa plecam in vacante, in perioada imediat urmatoare? Ne pierdem banii pe concediile deja achitate in avans? Sau daca, totusi, plecam si ajungem, fara voie, prin zone in care coronavirusul face ravagii, cum ne vom mai intoarce acasa?Situatia este, intr-adevar, una destul de delicata, dupa cum admit si Guvernul, si agentiile de turism. Din pacate, solutii pentru toate problemele care s-ar putea ivi nu exista, inca.Ca sa aflam mai multe l-am intrebat pe presedintele Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT), Nicolae Demetriade, cum s-au pregatit agentiile de turism pentru criza coronavirusului.Spre exemplu, daca un roman se afla acum, pe final de sejur, in Italia, cum se va putea el intoarce acasa, in conditiile in care zborurile directe dinspre Peninsula spre Romania au fost sistate?Nicolae Demetriade ne-a spus ca mijloace alternative de aducere a romanilor in tara (fara cheltuieli suplimentare din partea turistului - n.red.) se pot gasi. Spre exemplu, autocare, in loc de avioane. Problema este ca s-ar putea sa nu fie de ajuns sa trimiti un autocar cand un grup de turisti isi terminat vacanta, din cauza ca oamenii sunt acolo in carantina si s-ar putea sa nu fie lasati sa place de autoritatile italiene.Intrebarea ramane: cum se va descurca un turist care, desi sejurul platit i s-a terminat, este, totusi, obligat sa ramana in carantina zile sau chiar saptamani?"Este o problema pe care trebuie sa o discutam. Pentru ca nu putem noi, agentiile, sa suportam perioada carantinei.Va trebui sa gasim solutii si din partea Guvernului. Pentru ca nu e o problema pe care am creat-o noi, ci a aparut dupa ce au plecat turistii in vacanta, catre o anumita destinatie.Pastrarea lor acolo nu e o chestiune care nu ne priveste numai pe noi, agentiile de turism, ci pe toti. Si in special pe turistii care se vad in imposibilitatea de a veni acasa la timp, pentru a rezolva ce au de rezolvat. (...) Asteptam sa intervina si statul", a precizat Nicolae Demetriade.Dar cum anume va interveni statul? Este pregatit sa ii sprijine pe romanii care s-ar putea trezi in mijlocul unor zone de carantina, fara suficienti bani sa sa supravietuiasca acolo inca o saptamana sau doua?L-am intrebat mai intai pe Razvan Parjol, secretar de stat din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (care are in portofoliu si Turismul). Cu privire la faptul ca statul ar trebui sa acopere costurile carantinarii in strainatate ale unui roman, Parjol a declarat:"Nu, nu exista. Exista niste asigurari care asigura repatrierea pana la un anumit nivel. Din nefericire, este o poveste mai veche care inca nu s-a solutionat. Legea spunea ca asiguratorii care asigura acest serviciu sa aiba trei contracte cu agentii de turism care sa asigure aceasta repatriere".Ulterior, secretarul de stat a mentionat ca acum lucreaza la posibila salvare a 80.000 de locuri de munca din Turism si ca asa e mai important decat "o poveste la ziar". In teorie, ne-am putea auzi mai tarziu, a spus Razvan Parjol. Pe de alta parte, decat sa revenim cu telefon asa, fara vreun scop, mai bine "sa bem o cafea si vorbim despre vreme", a mai spus secretarul de stat."Sunt intr-o plina perioada creativa acum sa dau Guvernunui masurile pe care vrem sa le implementam pentru ajutorul industriei HoReCa.Asa ca m-ati prins efectiv intr-un moment in care v-am raspuns pentru ca nu stiu cine ma suna. M-ati prins din scurt si efectiv nu am timp. Spuneti-mi daca vreti eventual sa ne auzim mai tarziu sau... Este esential pentru mine acum acest lucru. Mult mai important decat o poveste la ziar, iertati-ma ca va spun asta.L-am intrebat pe Razvan Parjol cand am putea, totusi, sa revenim cu rugamintea noastra."Ce bine ar fi sa stiu sa va spun. Si sa reveniti cu un scop. Ca decat sa reveniti fara scop, mai bine bem o cafea si vorbim despre vreme. Important este sa pot sa am niste informatii sa pot sa vi le dau", a mai spus Razvan Parjol.Am insistat: ce poate face un roman care, dupa terminarea sejurului in strainatate, e obligat sa ramana in carantina? E o informatie care, din punctul nostru de vedere, ar ajuta o multime de romani sa hotarasca daca isi mai cumpara sau nu o vacanta, in acest an."Mda. Nu stiu sa va spun la acest lucru acum. Este un alt subiect pe care trebuie sa il analizez cu agentiile sa vedem despre ce volum vorbim, ce impact financiar", a mai spus secretarul de stat din Ministerul Turismului.Mult mai calm si mai clar, ministrul Energiei, Economiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu ne-a spus ca, de fapt, intr-o astfel de situatie, problema devine una consulara, care tine de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).La solicitarea, surse din MAE au declarat ca situatia epidemiei de coronavirus este, totusi, una fara precedent. Asa ca se analizeaza chiar in aceste momente situatia, pentru a se gasi solutii pentru fiecare scenariu posibil. In plus, MAE a spus ca va comunica in cel mai scurt timp deviziile pe care le va lua.Presedintele ANAT, Nicolae Demetriade, a declarat ca exista cadru legal pentru astfel de situatii.Mai exact, in OUG 2/2018, la Capitolul 13, punctele (3) si (4), se mentioneaza ca "in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia", turistul poate sa nu mai plece in vacanta si sa isi primeasca banii inapoi.Dar nu si-i va primi pe loc, ci "intr-un termen rezonabil", in care agentia de turism sa aiba, la randul ei, timp sa isi recupereze banii de la compania aeriana si de la unitatea de cazare, a mai declarat Demetriade.Ce se intampla, insa, cu cei care deja au plecat in vacanta, dar nu s-au bucurat de sejur din cauza izbucnirii unei epidemii de coronavirus? E mai greu de spus. Dar atat Guvernul, cat si agentiile de turism ar trebui sa tine cont si de aceste aspecte.De asemenea, potrivit lui Demetriade, sanse mai mici de a-si recupera banii au cei care isi iau cazare in regie proprie, in afara Europei, prin platforme specializate. Motivul: ar putea fi greu sa dai in judecata un hotel din afara UE, in tara respectiva, si sa iti recuperezi banii.Intrebat daca, in aceste conditii, mai merita sa plecam in vacanta sau daca nu cumva ar trebui sa ne ferim de anumite destinatii, in 2020, presedintele ANAT a precizat:"Fata de ceea ce s-a cumparat pentru perioada urmatoare (vacante - n.red.), nu putem sa ne pronuntam in momentul de fata. Ramane sa vedem in perioada urmatoare si in ce masura se vor reduce cazurile de coronavirus.Dar daca vor ramane in continuare acelasi pericol, categoric ca se vor impune de catre autoritati aceleasi conditii depsre care am vorbit deja si se vor returna banii. Dar asteptam. (...)Probabil ca pentru o perioada pana se lamuresc lucrurile in tari ca Italia sau China si Coreea de Sud e bine sa fim extrem de atenti chiar pentru calatorii programate pentru septembrie sau octombrie.Dar pentru restul destinatiilor, in care nu au intervenit situatii de carantina si nu s-au aimpus alte masuri deosebite, n-avem niciun motiv sa renuntam. Lumea merge inainte si depaseste orice criza".Problema este ca nici pana la acest moment statul n-a decis ce masuri sa ia pentru a-si proteja cetatenii.Spre exemplu, surse din Ministerul Transporturilor au declarat pentrusistarea zborurilor directe dintre Romania si Italia - anunutata in seara zilei de 8 martie -ar fi insuficienta. Si ca ar trebui interzise si zborurile cu escala. Daca se va lua si aceasta masura, ramane sa aflam...