Cum s-a infectat IPS Pimen cu COVID -19. Peste 60 de persoane care au luat contact cu el sunt testate

LIVE

Ziare.

com

Ea a declarat la Digi 24 ca acesta a intrat in contact cu trei persoane aflate in manastire si care apoi au fost depistate pozitiv la noul coronavirus. Este posibil ca IPS Pimen sa fi luat coronavirusul de la unul dintre cei trei preoti.S-au mai facut teste in cazul a 22 de persoane din manastire, dar si pentru 15 persoane de la personalul caminului de batrani aflat langa manastire, cu care IPS Pimen ar fi intrat in contact.De asemenea, miercuri vor mai fi facute teste in cazul a 25 de preoti din parohii din Suceava.Amintim ca Arhiepiscopul Pimen al Sucevei si Radautilor a fost confirmat cu noul coronavirus si a fost adus la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, cu un elicopter. Arhiepiscopul Pimen are 90 de ani, el fiind instalat ca episcop al Sucevei din anul 1991.