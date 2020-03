Cum sa rezistam anxietatii, izolati la domiciliu. Distantarea sociala nu inseamna insingurare Interviu cu psihoterapeutul Mugur Ciumageanu

Mugur Ciumageanu, cum controlam anxietatea pe care o declanseaza frica de boala, in contexul acestei pandemii de Covid-19?

Recomandarile transmise de OMS privesc in principal distantarea sociala. Echivaleaza asta cu izolarea sociala? Ma intereseaza mecanismul psihologic care este pus aici in miscare

Multi dintre noi am remarcat un paradox, dupa cateva zile de stat exclusiv acasa. Daca inainte de toata aceasta poveste ne plangeam ca nu avem timp sa stam cateva zile in casa, numai cu cei dragi, in pijamale si miros de clatite, iata ca acum ni se pare impovarator.

Vom iesi fiecare, intr-un fel sau altul, schimbat din aceasta poveste?

Egoism si instinct de supravietuire supradimensionat sau, din contra, empatie si instinct social acut? Ce e predominant zilele acestea?

Am vazut cu totii filmele din Italia, cu oameni cantand in balcoane. Care e semnificatia acestor gesturi? Pare un fel de proclamare a umanitatii, a unui impreuna.

L-am intrebat pesi cadru didactic al Universitatii de Vest din Timisoara, care sunt modalitatile pe care le avem la indemana pentru a nu tranforma distantarea sociala si lucrul de acasa intr-o criza personala profunda.Cel mai bun lucru pe care il putem face ca simpli cetateni, ca oameni care nu sunt dedicati ingrijirii problemelor de sanatate mintala, este sa obtinem informatii din surse valide si sigure.Din punctul acesta de vedere,de ce inseamna lupta cu anxietatea, predictibilitatea si cumva siguranta informatiei sunt unul dintre primele lucruri pe care le putem lua ca masura de lupta impotriva unei posibile deraieri a mintilor noastre.Practic, nu avem nimic altceva de facut decat sa fim siguri ca informatia pe care o primim este o informatie la locul ei, chiar daca uneori este amenintatoare, chiar daca uneori anunta lucruri care pot sa ne ameninte viitorul.Principalul lucru, asadar, pe care il putem face este sa avem un acces bun si credibil la informatie si sa incercam sa transformam aceste informatii, in mintea noastra, in niste indicatii si recomandari pentru comportamente predictibile.Nu neaparat. Evident ca exista dintre noi oameni care au o vulnerabilitate spre izolare si acestia vor interpreta distantarea ca izolare. Insusi faptul ca noi, in momentul acesta, chiar daca suntem la departare, vorbim unul cu celalalt, dovedeste ca noi nu suntem izolati, ci pur si simplu nu ne aflam fata in fata.Distantarea sociala inseamna, in acest moment si cu suportul tehnologic pe care il avem, pur si simplu, renuntarea la un fata in fata care poate sa fie periculos.Din punctul acesta de vedere, este o optiune individuala, a fiecaruia dintre noi, daca vrea sa ramana aproape de familie, de prieteni sau pur si simplu vrea sa inchida mijloacele de comunicare, zicand "Eu in acest moment m-am distantat social".Intr-un fel, asa functioneaza mintile noastre, intotdeauna vrem ceea ce tocmai ni s-a interzis sau ceea ce tocmai pare periculos. Asta este una dintre provocarile care este adresata fiecaruia dintre noi. Exista un postulat pe care noi il stim din studiul stiintei psihopatologiilor, dar e aplicat si in socio-psihopatologie, faptul ca in perioade de crize, creste tendinta spre izolare, dar creste si tendinta spre apropierea de niste valori mult mai fundamentale.Sunt studii care arata ca toate crizele economice majore sau razboaiele duc la, de pilda, scaderea ratei divorturilor, pe termen lung.Stand acasa, descoperim un fel de a fi al vietii noastre, un fel de curgere a cotidianului, care pentru unii dintre noi poate fi interesanta, in termeni de redescoperire a ceea ce inseamna apropierea de celalalt. Pentru unii poate fi un prilej de descoperire a valorilor comune, pentru altii poate fi insa un motiv de amenintare.Multi oameni traiesc in cupluri, ca sa fuga din cupluri. Nu am o statistica exacta, dar toata aceasta istorie de iesit in afara, distractie, calatorii, vacante, unele cupluri le folosesc ca modalitate de evadare din intimitate. In momentul acesta al izolarii, sunt oameni care vor simti intimitatea mai degraba ca pe o apasare.Suntem diferite triburi care stam in casa zilele acestea si ne gandim ce sa facem cu intimitatea asta nou castigata. Cu siguranta, exista unii pentru care acest lucru va fi o povara.Da, dar cred ca vom iesi schimbati cei care vor vrea cu blandete sa se aplece asupra a ceea ce inseamna apropierea de celalalt, intimitatea, valorile comune. S-ar putea sa avem de castigat din aceste saptamani in care stam unul cu altul.Mie mi se pare ca experienta este mozaicata in acest moment. As vrea sa spun ca nu putem sti cum vom evalua ca grup, ca si comunitate, dupa ce vor trece cateva saptamani in care vom intra in aceasta norma noua.Sau nu vom intra. E posibil ca peste trei, patru, cinci zile sa existe oameni care sa se plictiseasca sa stea singuri si sa inceapa sa iasa. Exista oameni care sunt manati in viata de un fel de iluzie de invulnerabilitate, lor nu li se va intampla ceva rau si atunci ei ar putea sa se expuna riscurilor. Exista insa si oameni hiperanxiosi, ipohondri, care vor ramane in casa doua saptamani in plus dupa ce restrictiile vor fi ridicate.Din acest punct de vedere, toata experienta asta este extrem de mozaicata. Eu imi doresc de la noi, ca si comunitati, sa existe o asumare responsabila pentru cat mai multi dintre noi. Cei care raman in casa au grija de ei, isi redescopera un fel de univers casnic pe care multi dintre noi l-am avut dat la o parte, sa ramana in casa suficient de mult timp incat sa nu ne punem in pericol unul pe celalalt.Cred ca filmele acestea pot fi inspirationale pentru noi. In Italia sunt comunitati intregi care au mentinut o disciplina a izolarii si care au incercat in acelasi timp sa reziste acestei presiuni intr-un fel foarte creativ si, intr-adevar, foarte uman.Ma bazez pe un fel de inventivitate a romanului, dar care sa nu fie o creativitate care sa ne puna in pericol.