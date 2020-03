Cum se explica cresterea cu 3.000 a numarului de teste pentru coronavirus de pe o zi pe alta

LIVE

Ziare.

com

Joi, GCS a comunicat ca, pana la acel moment, au fost efectuate 4.973 de teste, iar astazi a transmis ca au fost facute 8.284, deci o crestere de 3.311 doar in 24 de ore. Asta in conditiile in care, pana acum, zilnic au fost efectuate doar cateva sute.GCS precizeaza ca aceasta crestere este determinata de mai multi factori, printre care schimbarea metodologiei de raportare. Adica au fost incluse in rezultatele totale si testele facute de mai multe ori unei anumite persoane."Cresterea numarului de teste realizate comunicate vineri 20 martie a.c., la 8.284 de la 4.973 comunicate joi, 19 martie a.c., este determinata de mai multi factori:- Schimbarea metodologiei de raportare in sensul mentionarii numarului total de teste realizate, chiar daca anumite persoane au realizat mai mult de un singur test pentru noul coronavirus (COVID-19)- Raportarea actualizata a numarului de teste realizate in ultimele zile in teritoriu, avand in vedere volumul de munca la nivelul personalului de specialitate.- Cresterea numarului de teste realizate la nivelul centrelor care beneficiaza de aparatura necesara", a explicat Grupul intr-un comunicat remisvineri."Reiteram faptul ca autoritatile au in vedere cresterea capacitatii de testare pentru noul coronavirus (COVID-19), prin instruirea personalului necesar si achizitionarea de noi aparate Real Time PCR", a mai transmis GCS.