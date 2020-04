Cum se lupta managerii de spitale pentru achizitiile impotriva Covid-19: "E jale peste tot. Practic, toata lumea e in concurenta cu toata lumea" Interviu

Spuneti-ne mai intai care este secretul acestor rezultate pozitive obtinute la Aiud si in judetul dvs?

La nivelul spitalului aveti ce va trebuie, echipamente, dezinfectanti? Daca da, cum le-ati obtinut? Va intreb pentru ca in restul tarii e jale, sau cel putin asa pare din informatiile aparute in spatiul public.

Aveti vreo legatura cu Capitala, cu acest Comandament pentru Situatii speciale de Urgenta de la Bucuresti? V-a intrebat cineva de acolo care sunt problemele, de ce anume aveti nevoie? Ca poate sunt judete aflate inca in situatii mai fericite, care au rezerve de produse sau nu au bolnavi foarte multi, si care ar putea sprijini judetele mai afectate. Cu Unifarm, cu ONAC, ati colaborat in vreun fel?

Cate cadre medicale aveti in spitalul de la Aiud?

Si ati primit 25 de masti de la DSU?!

Dvs raportati la DSP Alba, dar in sens invers, de la Ministerul Sanatatii, va vine vreun ajutor? Sau doar raportati si cu aprovizionarea va descurcati tot singuri?

pe partea de achizitii incercam sa ne descurcam cum putem

Daca ar exista un centru de comanda care sa puna la aceeasi masa reprezentanti ai furnizorilor si pe cei ai spitalelor, v-ar fi de ajutor?

Dar Romania e totusi abia in ceasul al 12-lea. Vazand ce s-a intamplat in Italia sau Spania, poate ca am putea sa ne intr-ajutoram macar acum, la nivel de judete, sa ne pregatim inainte sa apara varful epidemiei. Ati sesizat vreo astfel de actiune de colaborare?

Ati fost contactati de firme private care au incercat sa va ajute? Eu am observat ca exista foarte multi voluntari care doresc sa ajute spitalele, in toata tara.

"Trebuie strategie si viziune"

Ziare.

com

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a citit vineri de pe foaie un bilant triumfator din care reiesea ca Unifarm si ONAC ar fi indestulat spitalele cu cele necesare pentru protectia medicilor si a pacientilor, dar realitatea din teren a aratat, cel putin pana acum, cu totul si cu totul altceva. Din cauza lipsei de echipamente, principalele focare de Covid-19 in Romania sunt, paradoxal, chiar spitalele, motiv pentru care sute de cadre medicale s-au imbolnavit sau sunt in izolare/carantina, iar multe dintre ele insista sa demisioneze, simtind ca pun in pericol vietile lor si ale pacientilor.", a scris un medic pe Facebook.Auzind vuietul venit dinspre cadrele medicale, "Guvernul a decis ca in perioada pandemiei toate unitatile sanitare care se aflau in subordinea autoritatilor locale sa fie transferate in coordonarea Ministerului Sanatatii", a anuntat vineri ministrul Sanatatii."Dupa vizitele in teritoriu. Am decis ca fiecare spital, prin DSP, sa raporteze stocurile pe care le are", a mai adaugat acesta.Masura este binevenita, dar e anuntata la trei luni de la izbucnirea epidemiei in Romania si cu putin timp inainte sa ne apropiem de varful crizei, care va fi atins in 2-4 saptamani, conform specialistilor. Despre cum s-au petrecut lucrurile pana acum ne-a povestit zilele trecutemunicipiu unde situatia este tinuta foarte bine sub control si unde s-au gasit solutii ingenioase pentru problemele cu care se confrunta spitalele din toata tara."Este jale peste tot. (...) A fost foarte dificil si este in continuare foarte greu (....) Noi am si inceput sa producem dezinfectant, in farmacia proprie a spitalului. Asta ne-a ajutat (...) Pe partea de achizitii incercam sa ne descurcam cum putem. Repet: cei de la Achizitii stau toata ziua pe telefon si incearca sa gaseasca furnizori si materiale. (...) Problema e ca, asa cum se intampla la toate spitalele, se fac comenzi dar rareori se onoreaza. (...) Tu ai un buget la care faci referire si dintr-odata pretul unui ventilator creste de la 20.000 la 40.000 de dolari, aproape isi dubleaza pretul (...) O strategie ar trebui sa tina cont de toata resursa materiala si de resursa umana. (...) Problema acum este ca ar trebui adaptat din mers un sistem, care are inertiile lui, unui fenomen care are o amploare deosebita (...) Societatea civila face enorm, pentru ca intelege foarte bine care este presiunea", sunt cateva dintre afirmatiile facute dein interviul acordatFaptul ca sunt putine cazuri confirmate la nivelul judetului Alba se datoreaza mai multor lucruri, cred eu, dar in primul rand faptului cacare au venit (din strainatate sau din alte zone) si care erau cazuri de izolat sau de carantinat.Din cate stiu eu, da, sunt astfel de cazuri de persoane venite din afara si care au fost izolate la domiciliu sau carantinate, asa cum spune procedura.Este jale peste tot. Sunt foarte greu de obtinut aceste produse. Noi am avut disponibilitate bugetara inca de la inceput, insa a fost o perioada foarte dificila (si este in continuare!) in ceea ce priveste achizitiile, mai ales de echipamente de protectie. Vorbim de masti, de combinezoane, halate chirurgicale de unica folosinta etc, tot ce inseamna echipament medical de protectie (EPP).In ceea ce priveste dezinfectantii, pentru suprafete (de tip 2) sau pentru maini, si acolo a fost greu, pentru ca presiunea a fost foarte mare pe intreaga tara. Practic, toata lumea era in concurenta cu toata lumea, cumva. A fost foarte dificil si este in continuare foarte greu.Dar acum doua saptamani si ceva, cand nu reuseam sa achizitionam dezinfectanti (pentru maini mai ales),. Asta ne-a ajutat sa depasim un moment mai delicat, pe urma am reusit sa reachizitionam. Dar practic noi am si inceput sa producem dezinfectant, in farmacia proprie a spitalului. Asta ne-a ajutat.In rest, presiunea in continuare este foarte mare. Am incercat sa colaboram si cu celelalte spitale pe partea asta de achizitii, pentru protectie, si lucrurile cumva s-au miscat. Dar, practic, Biroul de achizitii duce o munca extrem de dificila, lucreaza permanent si. Cred ca asta incearca sa faca toate spitalele.Noi cu ONAC nu am discutat direct. Noi raportam situatia stocurilor periodic, frecvent, destul de des in ultimul timp la DSP Alba. Avem un dialog permanent cu Directia de Sanatate Publica.Si cred ca aceasta situatie se transmite apoi la nivel de minister. Deci exista un dialog in sensul asta, ni s-a solicitat de mai multe ori sa spunem stocurile si necesarul de echipamente de protectie si de dezinfectanti.AvemDa. Dar asta in conditiile in care spitalul desemnat la nivelul judetului pentru Covid-19 este spitalul din Blaj, prin ordinul de ministru de marti (31 martie, n.red.). Intr-un fel ne asteptam cu totii sa se ia aceasta decizie, pentru ca Spitalul Blaj are zona de ATI si 4-5 medici anestezisti, deci era cumva normal sa fie asa.Au fost mai multe initiative si din partea DSP judeteana, prin care incearca sa sprijine spitalele in acest sens. Noi. Repet: cei de la Achizitii stau toata ziua pe telefon si incearca sa gaseasca furnizori si materiale.Problema e ca, asa cum se intampla la toate spitalele,. Desi avem o comanda, nu primim deseori. Repet, e o presiune foarte mare.Parerea mea este ca astfel de lucruri ar trebui, in mod normal, sa fie programate, dar dimensiunea fenomenului, nu doar la nivelul Romaniei, este mare. Niciun sistem nu a fost proiectat pentru a se confrunta cu asa ceva.Daca vorbim, de exemplu, despre ventilatoare, ati vazut tot ce se discuta. Nu stiu daca ati urmarit conferinta guvernatorului statului New York, care este epicentrul Covid-19 pentru America, si el a spus acelasi lucru: Nu a fost gandit sistemul ca sa trebuiasca sa aiba la dispozitie 3.000 de ventilatoare, sa zicem.Plus ca. Tu ai un buget la care faci referire si dintr-odata pretul unui ventilator creste de la 20.000 la 40.000 de dolari, aproape isi dubleaza pretul.Asta inseamna ca, probabil, daca s-ar fi pus problema unei strategii create inainte de pandemie, ar fi trebuit sa se discute in alti termeni, sa fie achizitii centralizate. Nu cred ca este neaparat vina cuiva, niciun sistem nu a fost pregatit pentru asta.De exemplu, daca vorbim despre. Eu am lucrat in Italia mai multi ani si, involuntar sa zic asa, urmaresc ce se intampla acolo, am si un contact direct. Am observat ca paturile din nordul Italiei (o zona in care sistemul de sanatate este bine pus la punct, comparabil cu alte tari din Europa) au fost, practic, suprasaturate.Repet, cred ca sistemul medical din aproape orice tara nu a fost gandit pentru un astfel de moment, si evident ca apar astfel de probleme.Eu vad lucrurile dintr-un spital municipal al unui judet, nu am o viziune globala. Cred ca o strategie ar trebui sa tina cont de toata resursa materiala si de resursa umana. Exista un Plan alb national pentru Covid-19, care tine cont de structura pavilionara a sistemului. Dar presiunea cea mai mare este pe Terapia Intensiva.Poate ati vazut spitalele Covid construite in China (unde informatiile sunt foarte filtrate, nu stim prea bine ce se intampla), dar mai alesexact cum trebuie sa fie un spital pregatit pentru asa ceva. Dar pana acum nicio tara nu a avut o astfel de abordare: sa construiesti un spital pentru a-l folosi 3 luni de zile si apoi sa il abandonezi.Problema acum este ca ar trebui adaptat din mers un sistem, care are inertiile lui, unui fenomen care are o amploare deosebita.Da, am avut, am avut. Am solicitat si am primit sprijin din partea mai multor asociatii, chiar si local au fost initiative care ne-au sprijinit, cu viziere, de exemplu. Am primit si manusi din partea lor, dezinfectanti, evident. Au fost astfel de initiative si sunt in continuare, care incearca sa ne sprijine.Din punctul meu de vedere, societatea civila face enorm, pentru ca intelege foarte bine care este presiunea.Dar sa stiti ca, special desemnate. Vom vedea ce amploare va avea fenomenul, dar noi incercam sa ne pregatim si sa ne adaptam, tinand cont de ordinele care au aparut, mai ales pe partea de echipamente de protectie.Antreprenorula construit un model de evolutie a pandemiei in Romania, conform caruia. Bogdan Micu face parte din echipa care coordoneaza achizitiile internationale de echipamente sanitare pe care Romania le face prin UNIFARM."Eu am nevoie de aceasta predictie ca sa pot evalua ce nevoie de echipamente va fi in tara. Sa stiu ce trebuie cumparat. Ca nu poti cumpara de pe o zi pe alta milioane de echipamente.este 3 saptamani. Trebuie strategie si viziune. Altfel esti mort in fasa pe piata internationala de echipamente (...). Achizitiile de echipamente dureaza. Resursele nu pot fi realocate pe loc. Cum inlocuim doctorii din carantina? Cum testam daca se termina testele intr-un loc si in altul sunt prea multe? (...) Totul trebuie. Altfel efortul nostru se va prabusi rapid sub greutatea realitatii de maine", avertizeaza Bogdan Micu.sau pe: