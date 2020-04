Cum se simte IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, infectat cu COVID-19

LIVE

Totodata, acesta a aratat ca DSP Suceava va efectua ancheta epidemiologica la Manastirea Sfantul Ioan, unde isi are sediul Arhiepiscopia."Dincolo de ceea ce stim deja cu totii, toate informatiile despre starea de sanatate a IPS Pimen pot fi oferite exclusiv de medicii care il ingrijesc la Spitalul 'Matei Bals' si carora le multumim. Stim in acest moment ca are o pneumonie medie-severa, ca are o simptomatologie clara de contaminare cu COVID si ca varsta sa il vulnerabilizeaza.Astazi (marti - n.red.), DSP Suceava va efectua ancheta epidemiologica la Manastirea 'Sfantul Ioan' din orasul Suceava, unde isi are sediul Arhiepiscopia. Pana in acest moment toti cei de acolo sunt bine, inclusiv cei ce au slujit la Inviere alaturi de arhiepiscop. Informatiile despre evolutia situatiei le vom afla toti exclusiv de la medici/ Grupul pentru Situatii de Urgenta", a declarat Vasile Banescu.Arhiepiscopul Pimen al Sucevei si Radautilor a fost confirmat cu noul coronavirus si a fost adus la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, cu un elicopter.Arhiepiscopul Pimen are 90 de ani, el fiind instalat ca episcop al Sucevei din anul 1991.