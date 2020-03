Cum arata topul celor mai fericite tari din lume

Cea mai fericita tara din lume este Finlanda, care a intrecut Danemarca si Elvetia.Avand in vedere contextul in care ne aflam, CNN a dorit sa afle cum se traieste pandemia de coronavirus in cea mai fericita tara din lume.Finlanda are deja 400 de cazuri de coronavirus, dar oamenii nu sunt ingrijorati si au incredere deplina in autoritati."O mare parte a starii de bine este data de calitatea buna a sistemului de sanatate. Finlandezii au convingerea ca in cazul in care vor aparea afectiuni vor primi tratament. Avem incredere in calitatea si disponibilitatea sistemului medical. Iar reteaua noastra de asistenta sociala este importanta.Ne ajuta daca ne pierdem locul de munca, ne imbolnavim sau copiii nostri se imbolnavesc. Vom pierde venituri, dar putem obtine compensatii, ceea ce ne ajuta sa supravietuim si sa ajustam consumul zilnic", a afirmat Samuel Kopperoinen, tatal a trei copii.Apoi, acesta a explicat felul in care finlandezii s-au mobilizat pentru a depasi mai usor situatia in care ne aflam."Municipalitatile si bisericile locale strang ajutoare si le ofera membrilor lor. De asemenea, exista servicii web, unde oamenii pot oferi si solicita ajutor celor din cartierul lor", a explicat Kopperoinen.In plus, finlandezii au o incredere foarte mare in Guvern si ar fi de acord sa le tolereze anumite greseli in aceasta criza."Poate ca in retrospectiva se pot gasi unele lucruri care ar fi trebuit sa fie facute mai devreme, mai tarziu sau lasate asa cum erau. Dar in timpul unei crize ca aceasta autoritatile trebuie sa ia decizii in baza informatiilor pe care le au si nu pot vedea viitorul.Si nu toate evolutiile pot fi estimate cu o certitudine de suta la suta. Cred ca vor face tot posibilul si tot ceea ce pot", a afirmat Ville Jaattela, profesor de istorie si civica.Pentru a realiza acest raport, Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a luat in calcul sase factori: venituri, libertate, incredere, speranta de viata sanatoasa, sprijin social si generozitatea oamenilor.1. Finlanda2. Danemarca3. Elvetia4. Islanda5. Norvegia6. Olanda7. Suedia8. Noua Zeelanda9. Austria10. Luxemburg1. Afganistan2. Sudanul de Sud3. Zimbabwe4. Rwanda5. Republica Centrafricana6. Tanzania7. Botswana8. Yemen9. Malawi10. IndiaC.S.