Cum sta Suedia la cazurile de Covid-19, dupa ce nu a inchis scolile si cafenelele

Numarul imbolnavirilor de Covid-19 a depasit aici 10.000 de cazuri de infectari, potrivit datelor oficiale publicate sambata, iar 887 de persoane au decedat.Numarul cazurilor depistate in Suedia este cel mai ridicat din Scandinavia, dar populatia tarii, de circa 10,3 milioane de locuitori, o depaseste cu mult pe a tarilor vecine.Spre deosebire de tarile din proximitate, guvernul suedez nu a inchis restaurantele, cafenelele, scolile si gradinitele. Sunt permise in continuare adunarile de pana la 50 de persoane.Prin comparatie, Danemarca, tara cu o populatie de circa 5,8 milioane de locuitori, a inregistrat circa 6.000 de infectari si 260 de decese potrivit bilantului de sambata.In Norvegia, care are o populatie de 5,4 milioane, virusul a fost depistat la 6.300 de persoane, inregistrandu-se 114 decese.Finlanda, cu un numar similar de locuitori, a recenzat circa 2.600 de cazuri de infectari si 42 de decese.Islanda a raportat circa 1.700 de infectari si 7 decese cauzate de COVID-19.