Cum termoscanerele intarzie, Aeroportul Otopeni combate coronavirusul cu... afise

Putini sunt oamenii care poarta masca chiar si acum. Oamenii cred ca sunt departe de pericol."La chinezi, situatia este foarte tensionata, noi ne credem putin protejati pentru ca suntem foarte departe de centrul acesta de infectie, dar ar trebui intr-adevar (...) ar fi o metoda de detectie (prezenta scanerelor termice, n.r.), dar l-am auzit pe domnul Streinu-Cercel ca nu are eficienta scontata, stiintific s-a demonstrat ca nu", explica un barbat in aeroport , care poarta masca de protectie.Recent, autoritatile au anuntat ca vor fi cumparate termoscanere pentru toate cele 16 aeroporturi din tara.Pana cand acestea vor ajunge, nu exista nicio modalitate prin care pot fi identificati cei care au febra sau gripa. Oamenii care prezinta aceste simptome pot ruga orice angajat al aeroportului sa cheme un medic, doar asta doar daca doresc acest lucru.De mentionat este ca termoscanerele mai intarzie.Ministrul interimar de Interne Marcel Vela a precizat ca spera ca, pana luni, OUG care permite cumpararea scanerelor termice sa fie deblocata de cei de la consiliul legislativ si sa emita avizul necesar astfel incat actul normativ sa fie publicat in Monitorul Oficial si sa inceapa achizitia.