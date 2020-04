Cum va arata relaxarea in Spania si Franta: Se redeschid muzeele, restaurantele, teatrele, dar nu la capacitate maxima

Se pregateste relaxarea si in Franta

LIVE

Ziare.

com

Fiecare faza va dura doua saptamani si se va trece la o alta dupa ce se vor fi indeplinit anumiti factori.Planul de iesire din izolare de patru faze (0, 1, 2 si 3) va fi pus in aplicare din 4 mai, iar acestea se vor succeda asimetric, in fiecare regiune, in functie de indeplinirea unor factori determinanti.Autoritatile spera ca la finalul lunii iunie Spania sa ajunga la o "noua normalitate". Anul scolar in curs se va incheia online, in luna iunie, iar cursurile vor fi reluate in luna septembrie."Va fi o relaxare a masurilor graduala, asimetrica, diferita in functie de teritorii, pentru ca evolutia epidemiei este diferita. Ea va fi coordonata, pentru ca trebuie sa lucram umar la umar cu diferitele administratii", a spus Sanchez, dupa intalnirea Executivului, scrie TVE.Fiecare faza va dura cel putin doua saptamani. "In cel mai bun caz, iesirea din izolare va dura cel putin 6 saptamani in fiecare teritoriu si va avea o durata de maximum 8 saptamani pentru intreg teritoriul", a mai spus el.Toate provinciile vor pune in aplicare planul pe 4 mai, cu faza 0, cu exceptia insulelor Formentera, La Gomera, El Hierro si La Graciosa, care se vor afla in faza 1, gratie incidentei scazute a pandemiei aici.Nu va fi permisa mobilitatea intre provincii sau insule pana ce nu vor fi finalizate cele patru faze.Teoretic, din 11 mai, muzeele vor fi redeschise la 33% din capacitate si va fi permisa organizarea de spectacolele cu mai putin de 30 de persoane. Tot in a doua faza, vor fi deschise hotelurile, mai putin zonele comune din acestea.In a treia faza, incepand cu 25 mai, este planificat ca localurile sa fie redeschise la 33% din capacitate, doar cu servire la masa. Cinematografele, teatrele si muzeele vor putea fi redeschise la o capacitate de 33%.In ultima faza prevazuta, va fi permisa redeschiderea acestora la o capacitate de 50% si restrictiile generale vor fi mai relaxate.Pe 14 martie, in Spania a fost decretata stare de urgenta si, timp de sase saptamani, copiii cu varste sub 14 ani nu au avut voie sa iasa din case.De la inceputul epidemiei in Spania au fost inregistrate peste 210.700 de cazuri de imbolnavire si mai mult de 23.800 de decese. Din totalul celor bolnavi, aproximativ jumatate au fost declarati vindecati.Si Franta a aprobat, marti seara, planul Guvernului Edouard Philippe de relaxare a restrictiilor, incepand din 11 mai.Astfel, gradinitele si scolile elementare ar urma sa se redeschida in Franta pe 11 mai, pe baza de voluntariat. Pe 18 mai vor putea fi deschise si scolile generale in regiunile in care gradul de contagiere este redus.Scolile profesionale si liceele ar urma sa reia cursurile la inceputul lunii iunie.Totodata, in clase nu vor putea fi mai multe de 15 elevi si, alternativ, va fi mentinut invatamantul online.Premierul francez a subliniat ca distantarea fizica trebuie mentinuta "oriunde este posibil acest lucru".De asemenea, toate unitatile comerciale, cu exceptia restaurantelor si cafenelelor, se vor redeschide pe 11 mai. Cafenelele, barurile si restaurantele s-ar putea redeschide dupa 2 iunie, iar bibliotecile si muzeele pe 11 mai.Edouard Philippe a mai precizat ca odata cu ridicarea restrictiilor se va reveni la "o viata sociala", intrucat francezii nu vor mai avea nevoie de declaratie pentru a iesi din casa, decat daca se deplaseaza pe o distanta mai mare de 100 de kilometri.Pana acum, in Franta s-au inregistrat 166.036 de cazuri de coronavirus si 23.327 de decese.