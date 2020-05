Cum va arata viata noastra, daca nu se gaseste un vaccin impotriva noului coronavirus. Oamenii de stiinta ne sfatuiesc sa ne pregatim

Alte boli pe care nu reusim sa le eradicam prin vaccinare

Chiar si fara vaccin, mai devreme sau mai tarziu tot va trebui sa iesim din casa si sa reincepem sa ne traim vietile. Doar ca nu o vom mai putea face ca inainte de pandemie, daca tinem la viata noastra.Testarea pentru COVID 19 ar putea deveni rutina. La fel si izolarea, mai ales in anumite perioade din an, cand ar avea loc izbucniri epidemice. Vi se pare distopic? Chiar asa si este!Problema este ca, in vreme ce politicienii incearca sa ne insufle optimism, promitandu-ne un vaccin in cel mai scurt timp, unii specialisti sustin ca n-ar fi COVID 19 prima boala impotriva careia omul nu reuseste sa se imunizeze. Asa ca cel mai sigur ar fi ca fiecare tara sa se pregateasca sa functioneze ca si cum SARS-CoV-2 nu va putea fi eradicat curand.Spre exemplu, Dr. David Nabarro, profesor la Imperial College din Londra si trimis special la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) spune ca, momentan, nimeni n-ar putea garanta ca se va gasi un vaccin pentru noul coronavirus."Nu avem nicio garantie ca va aparea vreodata vreun vaccin. Si chiar daca ar aparea, n-avem de unde sti ca el va trece toate testele de siguranta necesare pentru a fi produs si administrat. Asa ca mi se pare esential ca societatile umane sa se pregateasca sa sa functioneze in conditiile in care COVID 19 ar fi o amenintare constanta", a precizat Dr. David Nabarro.N-ar fi COVID 19 prima boala impotriva careia nu ne putem imuniza prin vaccin. Nici impotriva SIDA nu avem vaccin. Si nici impotriva malariei cauzata de parazitii de tip plasmodium.Cu toatea astea, majoritatea specialistilor sunt de parere ca SARS-CoV-2 nu sufera mutatii la fel de repede ca alte virusuri. Asa ca s-ar putea gasi un vaccin. Poate intr-un an, sau poate intr-un an si jumatate, in cel mai bun caz.Doctorul Peter Hotez, directorul Scolii Nationale de Medicina Tropicala din cadrul Colegiului National de Medicina din Huston, spune ca nu e imposibil sa se creeze un vaccin pentru COVID 19 in 18 luni. Dar e destul de putin probabil."Ar fi o realizare eroica. Nu spun ca nu se poate. Spun doar ca am mai avea nevoie de un plan sau doua de rezerva, in acest caz", a spus Peter Hotez.Inca din 1984, ministrul american al Sanatatii, Margaret Heckler, anunta ca oamenii de stiinta au identificat un nou virus (care ulterior avea sa se numeasca HIV - n.red.) si ca un vaccin ar urma sa fie creat in circa 2 ani.Dar iata ca au trecut 37 de ani de atunci. Si s-au investit nu mai putin de 32 de miliarde de dolari in identificarea unui vaccin. Si, totusi, modalitatea de imunizare n-a fost identificata.In 1997, Bill Clinton spunea ca ar mai putea dura un deceniu. In 2006, oamenii de stiinta au spus, din nou, ca in circa 10 s-ar gasi vaccinul pentru HIV. Si el tot nu s-a descoperit, inca.Problema - sustine dr. Paul Offit - este ca HIV se adapteaza foarte repede. Sufera mutatii, asa ca un vaccin creat acum ar putea sa nu mai fie eficient anul urmator.Probleme mai sunt si cu alte boli. Nici impotriva febrei dengue nu exista imunizare. Iar boala afecteaza circa 400.000 de oameni pe an.Zeci de ani au incercat cercetatorii sa gaseasca unul. Ba chiar au si sintetizat un produs, pana la urma. Dar cercetarile la acesta au fost suspendate in 2017, dupa ce s-a descoperit ca, de fapt, el accentua simtomele in loc sa imunizeze.Si sunt multe rinovirusuri si adenovirusuri pentru care nu exista vaccin. Iar pentru unele exista, dar nu au aprobare pentru productie si comercializare in masa. Asa ca nu prea ajuta la nimic.Dr. Paul Offit spune ca in cazul HIV - desi nu s-a gasit inca un vaccin - au aparut tratamente destul de eficiente."Progresele pe care le-am facut cu ajutorul antiviralelor sunt importante. Infectarea nu mai este astazi o condamnare la moarte, asa cum era in anii 1980", a spus Paul Offit.De asemenea, oamenii de stiinta au creat niste comprimate care sa reduca riscul de infectare.Solutii similare se cauta si in cazul COVID 19. De aceea se testeaza folosirea Remdesivir si a plasmei in tratamentul bolnavilor infectati cu SARS-CoV-2.Aceste tratamente ar fi utile pentru ca - scurtand chiar si cu cateva zile suferinta unor pacienti - ar elibera sectiile de Terapiei Intensiva. Si le-ar da guvernelor curaj sa reporneasca economiile, stiind ca, si daca numarul de infectari ar creste, ar avea cum sa isi trateze populatia.Dar tratamentele, desi utile, n-ar preveni imbolnavirile.Dr. David Nabarro spune ca e esential ca lumea sa se pregateasca pentru un trai in care SARS-CoV-2 nu a fost eradicat.Dar ce inseamna acest lucru? Printre altele, ca nimeni nu va mai duce pe picioare nici macar o simpla raceala. La primul semn de boala, s-ar impune izolarea.In plus, peste tot in lume companiile ar trebui sa isi incurajeze parte dintre angajati sa lucreze de acasa macar pentru cateva zile pe saptamana."Practic, ar trebui sa ii vedem pe cei care se izoleaza nu ca pe niste paria, asa cum ne-am obisnuit, ci ca pe niste eroi", a mai spus Nabbaro.Specialistii sunt de parere ca va fi greu pentru guverne sa implementeze un sistem care sa permita convietuirea cu COVID-19. Si asta, din cauza ca ar trebui creata o politica publica de testare. Si de o evaluare permanenta si eficienta a starii de sanatate a populatiei. Iar cand creste numarul de infectari, ar trebui reimpusa imediat izolarea sociala. Iar in tarile sarace, asta va fi foarte greu...Pana si competitiile sportive ar urma sa se reia doar cu testarea permanenta a sportivilor. Si cu riscul de a fi anulate daca numarul de infectari creste.Iar in baruri si restaurante ar trebui sa nu mai fie niciodata aglomeratie.Parte dintre specialisti vorbesc si despre imunizarea in masa: facem aproape toti boala si ne imunizam. Dr. Paul Offit spune ca exclus n-ar fi. Dar nici indicat."Dar nu e o modalitate ideala de imunizare. Uitati-va la ce am patit cu pojarul. Inainte de vaccin mureau pana la 3 milioane pe an din cauza bolii. Nu ne-am imunizat si n-am scapat de boala decat dupa ce am incepput sa vaccinam.Tot vaccinul e cea mai buna speranta. Poate se va realiza. Doar ca m-as mira sa se poata face in urmatorul an si jumatate", a mai spus medicul.