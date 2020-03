Cum vrea China sa convinga Europa ca de la ea vine salvarea si de ce tocmai Italia Interviu

Iulian Fota, China trimite echipe de medici si echipamente medicale in Italia, isi ofera ajutorul in general statelor Uniunii Europene, Rusia joaca si ea aceasta carte a sprijinului pentru Occident. De cealalta parte, incep sa apara critici la adresa felului in care UE a gestionat drama Italiei. Geopolitica nu pare ca sta pe loc, sa spun asa. Cum arata tabloul, din acest punct de vedere?

De ce Italia?

Pana la debutul acestei crize majore, care pune in joc siguranta oamenilor, temerile legate de Rusia, dar si de China, priveau dezinformarea, fake news-urile, imixtiunea in alegeri. Au disparut aceste temeri astazi?

Cum a gestionat China criza cauzata de coronavirus?

Reuseste Beijing-ul sa faca un damage control si sa se vanda drept un stat responsabil, care nu doar ca isi salveaza propriii cetateni, dar si pe cei ai Europei?

Despre cum se repozitioneaza China si care e miza de a-si exercita influenta tocmai asupra Italiei, tara care trece printr-o drama de proportii, am vorbit cuDaca pentru Occident pandemia de coronavirus este numai pericol, pentru Rusia si China ea este si oportunitate. In plus, cele doua tari autoritare, conduse de lideri inteligenti si pragmatici, au sesizat sansa de a slabi odata in plus Occidentul prin cultivarea Italiei. S-au miscat repede, intr-un moment cand Italia chiar avea nevoie de ajutor.Au ajutat o tara care a mai reclamat si alta data lipsa de solidaritate sau reactia greoaie a tarilor europene. A se vedea cazul mega-valului de imigranti sau al crizei economice din 2010. Si cand tu ajungi la tensiuni atat de vizibile cu aliatii tai, a se vedea recentele tensiuni franco-italiene, de ce nu si-ar incerca si altii norocul in relatia cu tine?Sa nu uitam ca Rusia si China, pentru motive diferite, cultiva Italia de mai mult timp. Rusia vrea ajutorul Romei pentru proiecte energetice rusesti si pentru influenta pro-rusa in UE, iar China are nevoie de porturile italiene, parte a bratului maritim al Belt and Road. Ambele au interese tot mai mari in Mediterana de est, iar Rusia acum este implicata si in Libia, unde iar are nevoie de Italia.Eu cred ca Rusia si China, din tot felul de motive, vad Italia ca un punct slab al Occidentului, o tara cu mult populism, cu politicieni mai usor de corupt, iar acum cu o societate mult mai receptiva la mesajele pro-rusesti si pro-chinezesti. Iar daca tinem cont de parteneriatul tot mai strans intre Rusia si China, nu este exclus ca ele sa-si coordoneze actiunile si pe Italia.In ciuda pandemiei de COVID 19, China si Rusia isi vor continua planurile de contrabalansare si chiar slabire a Occidentului. Mai ales acum, cand Vestul are probleme interne tot mai mari si pare ca si-a pierdut instictul strategic.Nu ar trebui sa dispara, apele Occidentului fiind tot mai tulburi. Pe fondul cresterii panicii sau macar al ingrijorarii, tentatia de a pescui in aceste ape va fi tot mai mare. Aveti rabdare sa vina si criza economica, care va amplifica si mai mult angoasa societatii occidentale.Logica jocului geopolitic si al operatiunilor acoperite de acest fel reclama o intensificare a actiunilor de destabilizare politica, de alimentare a confuziei ideologice.Rusia si China au in fata lor, brusc, aproape peste noapte, oportunitati de imagine si de influenta la care nici nu visau pana acum.China pare sa fi iesit din faza critica a actualului val de pandemie. Spun pare, pentru ca intr-o tara autoritara intotdeauna trebuie sa fii precaut fata de corectitudinea informatiilor oferite. Altfel efortul lor a fost semnificativ, ceva ce numai acolo poti intalni.Eu am spus tot timpul, modelul chinez este numai pentru chinezi. Am vazut in China momente de real eroism, mai ales la personalul medical, care a dus greul acestei mari batalii. Am vazut mega-organizari, ce au uimit o lume intreaga, dar care, repet, nu sunt posibile decat acolo.Am vazut si lasitati, in fata valului de criticism, am vazut si abordari ideologizate sau propaganda, mai ales cand teama fata de integritatea morala a regimului conducator a crescut. In final, ma bucur pentru poporul chinez, care acum nu mai este amenintat de acest virus mortal. Ca orice popor al lumii, si ei merita o soarta mai buna.Eu cred ca Beijingul este sensibil la imaginea sa publica internationala. Fata de Rusia, China a reusit sa-si construiasca si resurse de "soft power" si nu va asista impasibila la tentativele de stirbire a lui. Celor care vor sa cultive prietenia Chinei le recomand sa nu foloseasca expresia "chines flu", chiar daca nu avem nici o problema cand vorbim de gripa spaniola.In plus, daca ce banuiesc eu se va confirma, respectiv reversarea relatiei Chinei cu lumea, cu atat mai mult Beijingul isi va proteja imaginea publica. Daca pana acum noi ne-am dus peste China, cu bani si investitii, cred ca un efect al pandemiei actuale va fi obligarea Chinei sa vina ea peste noi. Ca principala manufactura a lumii, cum faci sa-ti salvezi economia, daca nu printr-o strategie agresiva de export?In acest moment, interesul Chinei pentru a salva globalizarea este mai mare ca al SUA. Cu atat mai mult are nevoie de o primire favorabila pe acolo pe unde va merge sa-si promoveze experturile. Pana acum banii au venit la China. De acum incolo, China va trebui sa umble dupa bani. Ca marfa are!