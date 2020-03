Cum vrea Comisia Europeana sa reduca impactul epidemiei de COVID-19 asupra industriei aeronautice si mediului

Urmatoarele etape

Pentru a contribui la atenuarea impactului epidemiei, Comisia Europeana va prezenta o legislatie specifica pentru a reduce temporar din obligatiile companiilor aeriene in ceea ce priveste utilizarea sloturilor orare, conform legislatiei UE."Masura temporara va permite companiilor aeriene sa isi adapteze capacitatea avand in vedere scaderea cererii cauzate de epidemie. In absenta unei astfel de masuri, companiile aeriene ar trebui sa continue sa opereze zboruri, chiar daca sunt in mare masura goale, pentru a le garanta sloturile orare actuale pe aeroporturile din UE. Acest lucru ar avea un impact negativ, atat din punct de vedere economic, cat si ecologic. Tinand cont de caracterul urgent al situatiei, Comisia va prezenta o propunere legislativa si invita Parlamentul European si Consiliul sa adopte rapid aceasta masura in cadrul procedurii de codecizie", a declarat comisarul european pentru transporturi, Adina Valean.Comisia va adopta in curand o propunere de modificare a Regulamentului UE privind sloturile orare. Aceasta va trebui aprobata de Parlamentul European si de Consiliul UE.*** Un slot de aeroport este dreptul unei aeronave sa decoleze sau sa aterizeze pe un aeroport la un anumit moment al zilei. In conformitate cu Regulamentul UE privind sloturile orare (CEE 95/93), companiile aeriene fac obiectul regulii "folosesti sau pierzi" si au obligatia de a exploata 80 % din sloturile alocate. In caz contrar, isi pierd dreptul de slot in sezoanele viitoare.