Cursele de transport de persoane din si spre Italia se suspenda, pana la finalul lunii

Masura a fost anuntata de ministrul interimar de Interne, Marcel Vela."Se aproba suspendarea transportului rutier de persoane pentru cursele de transport din si spre Italia de miercuri si pana la 31 martie", a anuntat Vela.Astfel, masura se adauga celei de suspendare a zborurilor catre si dinspre Italia, luata duminica seara.Romanii care, totusi, se vor imbarca din Italia spre Romania vor intra in carantina pe teritoriul tarii noastre, a mai decis Comitetul.In plus, vor fi suspendate stagiile in spitale, iar unitatile de alimentatie publicavor fi obligate sa ia masuri de dezinfectie.Totodata, autoritatile au decis inchiderea tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar, din 11 pana in 22 martie, cu posibilitatea prelungirii acestei masuri.In Romania, luni seara au fost confirmate inca doua cazuri de imbolnavire cu COVID-19, numarul total ajungand la 17.