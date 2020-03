Cursuri au fost sistate pentru colegii baiatului de 16 ani din Timisoara depistat cu coronavirus

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri seara, al Directiei de Sanatate Publica Timis, in urma anchetei epidemiologice au fost identificati contactii apropiati ai tanarului in varsta de 16 ani, depistat pozitiv cu noul coronavirus COVID-19."Baiatul este internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara si prezinta o stare de sanatate buna. Avand in vedere faptul ca pacientul este elev in clasa a IX a, de comun acord cu Inspectoratul Scolar Judetean Timis si directorul scolii, s-a luat decizia de sistare a cursurilor pentru elevii clasei, pana la noi dispozitii. Toti elevii clasei respective se afla izolati la domiciliu sub monitorizarea reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Timis", se arata in comunicat.In cursul zilei de joi vor fi recoltate probe in vederea testarii infectiei cu noul coronavirus COVID-19, de la contactii apropiati.In acest moment, la nivelul judetului Timis, sunt 538 persoane, izolate la domiciliu si monitorizate de catre reprezentantii Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis. Baiatul de 16 ani este cel de-al treilea caz depistat pozitiv in Timis cu coronavirus. Primele doua cazuri sunt o femeie de 38 de ani si un barbat de 47 de ani, ambii reveniti in tara, recent, din Italia, cu acelasi avion si pe locuri alaturate.